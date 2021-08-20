Обзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi

Комплект включает патчкорд, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
В центре зона с геометрическим рисунком. В центре логотип производителя. В нижней зоне ряд светодиодных индикаторов активности.
Зафиксировано шесть всенаправленных антенн с усилением по 6 dBi. Они несъемные. Можно поворачивать и менять угол наклона.
На панели портов ввода/вывода доступны четыре гигабитных RJ-45. Три LAN, один из которых поддерживает IPTV. Один WAN под подключение к интернет-провайдеру.
Кнопка WPS/RST и гнездо питания. В комплекте идет блок питания с евровилкой. Длина кабеля позволит разместить TENDA AC21 на удалении от розетки.
На основании вентиляционная решетка. В центре островок с наклейкой, на которую нанесена информация по пин-коду, названию сети и адресу локальной сети.
Роутер можно будет разместить на ровной поверхности или зафиксировать на стену с помощью дюбелей, под них есть пару ушек.
Система на базе двухъядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц. Выполнен он по 28нм техпроцессу. Есть сопроцессор с частотой 500 МГц.
Работает в двух диапазонах: 2,4 ГГц - 300 Мбит\с, 5 ГГц - 1733 Мбит\с. Поддерживает 4X4 MU-MIMO. Обеспечивается хорошее качество покрытия на большой площади.
К провайдеру подключается с помощью гигабитного разъема. Три устройства можно будет подключить кабелем, например ПК и игровую консоль. Поддерживается IPTV.
В главном коне выводится список подключенных устройств, данные по текущей активности использования ресурсов.
Каждое из устройств можно просмотреть отдельно. В этом окне вывести уведомление при подключении к сети. Выбор ограничения скорости, включить родительский контроль.
Просмотр данных по текущему подключению к интернет-провайдеру.
Окно управления выполнено в виде плиток с иконками и названием. Интерфейс на русском языке.
Ускорение сети. Проходит оно после анализа количества помех, загрузки канала, скорости передачи и уровня сигнала.
Изменение мощности передачи. В зависимости от площади помещения и качества покрытия можно усилить или ослабить.
Включение и выключение индикации. Расписание включения беспроводной сети.
Из устройств в сети активно подключались и использовали ресурсы несколько смартфонов, планшет, устройства умного дома, настольный ПК и консоль Sony PlayStation 5. За время длительного тестирования не было замечено проблем с качеством покрытия и стабильностью подключения.