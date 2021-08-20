Обзор TENDA AC21. Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi

Не так давно мы проводили тестирование Tenda 4G03 со встроенным LTE-модемом, оптимальным вариантом для частного дома, дачи или офиса, когда доступ к услугам проводного интернет-провайдера затруднителен или дорог. Сегодня продолжаем изучение актуальной модельной линейки и в центре внимания будет двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор TENDA AC21 с суммарной пропускной способностью до 2033 Мбит\с.

Комплектация

Упакована в коробку с эффектным оформлением. На лицевой стороне приведены и описаны ключевые особенности на русском языке.

Комплект включает патчкорд, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Интересная форма корпуса. Внешне напоминает плащ Бэтмена или крыло летучей мышке.

В центре зона с геометрическим рисунком. В центре логотип производителя. В нижней зоне ряд светодиодных индикаторов активности.

Зафиксировано шесть всенаправленных антенн с усилением по 6 dBi. Они несъемные. Можно поворачивать и менять угол наклона.

На панели портов ввода/вывода доступны четыре гигабитных RJ-45. Три LAN, один из которых поддерживает IPTV. Один WAN под подключение к интернет-провайдеру.

Кнопка WPS/RST и гнездо питания. В комплекте идет блок питания с евровилкой. Длина кабеля позволит разместить TENDA AC21 на удалении от розетки.

На основании вентиляционная решетка. В центре островок с наклейкой, на которую нанесена информация по пин-коду, названию сети и адресу локальной сети.

Начинка

Роутер можно будет разместить на ровной поверхности или зафиксировать на стену с помощью дюбелей, под них есть пару ушек.Внутри корпуса скрывается печатная плата зеленого цвета с двумя металлическими радиаторами.

Система на базе двухъядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц. Выполнен он по 28нм техпроцессу. Есть сопроцессор с частотой 500 МГц.

Работает в двух диапазонах: 2,4 ГГц - 300 Мбит\с, 5 ГГц - 1733 Мбит\с. Поддерживает 4X4 MU-MIMO. Обеспечивается хорошее качество покрытия на большой площади.

Софт

К провайдеру подключается с помощью гигабитного разъема. Три устройства можно будет подключить кабелем, например ПК и игровую консоль. Поддерживается IPTV.Для управления и настройки TENDA AC21 использует бесплатное приложение. Такой способ взаимодействия проще и понятнее, чем обращение через веб-панель. Запуск беспроводной сети и подключение проходит в виде наглядных подсказок в пару кликов.

В главном коне выводится список подключенных устройств, данные по текущей активности использования ресурсов.

Каждое из устройств можно просмотреть отдельно. В этом окне вывести уведомление при подключении к сети. Выбор ограничения скорости, включить родительский контроль.

Просмотр данных по текущему подключению к интернет-провайдеру.

Окно управления выполнено в виде плиток с иконками и названием. Интерфейс на русском языке.

Ускорение сети. Проходит оно после анализа количества помех, загрузки канала, скорости передачи и уровня сигнала.

Изменение мощности передачи. В зависимости от площади помещения и качества покрытия можно усилить или ослабить.

Включение и выключение индикации. Расписание включения беспроводной сети.

Тесты

TENDA AC21 использовался в двухэтажном доме с кирпичными стенами и железобетонным перекрытием. Подключен к интернет-провайдеру со скоростью 500 Мбит\с.

Из устройств в сети активно подключались и использовали ресурсы несколько смартфонов, планшет, устройства умного дома, настольный ПК и консоль Sony PlayStation 5. За время длительного тестирования не было замечено проблем с качеством покрытия и стабильностью подключения.

Итоги

TENDA AC21 – двухдиапазонный роутер с хорошим качеством покрытия, эффектным внешним видом, актуальным техническим оснащением и высокими скоростями обмена данными. К плюсам отнесем простой процесс запуска сети и последующей настройки с помощью бесплатного приложения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".