Обзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMO

2018-08-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - TOTOLINK A810R; [95]
Wi-Fi сети получили широкое распространение, большинство из нас ежедневно пользуется этой технологией дома, на работе, в отеле, аэропорту и торговом центре. Подключившись к таким сетям, мы не только сэкономить мобильный траффик, но и получить быструю скорость загрузки. К сожалению, реалии таковы, что общественные сети редко могут этим похвастать, причина в том, что используемые роутеры работают с технологией однопользовательской передачи данных SU-MIMO. Решением этой проблемы стала многопользовательская система MU-MIMO с множественным вводом и выводом. Для работы такие роутеры используют сразу большое количество каналов передачи данных.

TOTOLINK A810R

Визуально такие роутеры отличает увеличенное количество антенн, ярким примером стала новинка TOTOLINK A810R, здесь их сразу шесть. Они как раз и нужны для одновременного обслуживания нескольких устройств, обеспечивая высокую скорость и низкую задержку. Технология будет актуальна еще и с расчетом распространения Интернета вещей, вся эта многочисленная группа датчиков и камер постоянно обменивается данными в сети.

TOTOLINK A810R обзор

Комплектация

Поставляется роутер в коробке из плотного картона с подробной информацией по технологиям и конструктивным особенностям. Комплект включает руководство пользователя, сетевой кабель и гарантийный талон.

TOTOLINK A810R

Внешний вид

Выполнен TOTOLINK A810R в корпусе из белоснежного пластика с футуристичным внешним видом. Габариты относительно компактные.

TOTOLINK A810R

Предполагается только горизонтальная установка на ровной поверхности. Ушек под саморезы на нижней поверхности нет.

TOTOLINK A810R

Стоит на нескольких резиновых ножках, не смещается. Ножки приподнимают нижнюю часть корпуса обеспечивая отвод тепла от многочисленных треугольных вырезов.

TOTOLINK A810R

На фронтальной стороне по центру скрывается светодиодный индикатор с мягкой подсветкой. В ночное время раздражать не будет.

TOTOLINK A810R

Доступны один WAN и два LAN-порта, с учетом эксплуатации в квартире будет вполне достаточно. Все порты тут 100Mbps.

TOTOLINK A810R

Также на панели разъемов у TOTOLINK A810R выведено гнездо питания под блок питания и кнопка WPS/RESET.

TOTOLINK A810R

Снизу наклейка с техническими данными, включающая пароль по умолчанию (ADMIN) и адрес панели управления.

TOTOLINK A810R

Установлено пять несъемных антенн. Есть поворотный механизм с фиксацией выбранного положения. Три антенны под диапазон 2.4 ГГц, две антенны под диапазон 5 ГГц.

Начинка

Внутри корпуса расположена печатная плата зеленого цвета. Пайка аккуратная. Основной чип с радиатором охлаждения.

TOTOLINK A810R

Настройка

Настройка TOTOLINK A810R сделана максимально дружелюбно. Интерфейс переведен на русский язык. Запустить беспроводную сеть и подключиться к провайдеру можно одним окном. Рекомендуем не забыть задать пароль для беспроводного подключения в двух диапазонах.

TOTOLINK A810R

В главном окне панели управления отображается техническая информация, статистика использования и версия прошивки.

TOTOLINK A810R

Режимы работы предлагают выбор между: режимом шлюза, моста, повторителя и WISP.

TOTOLINK A810R

Детальные настройки WAN и LAN. Поддерживается IPTV.

TOTOLINK A810R

TOTOLINK A810R

TOTOLINK A810R

Отдельная вкладка с настройкой и статусом IPv6.

TOTOLINK A810R

Выставляются параметры работы сети в диапазоне 5 ГГц. Настройки детальные, включают весь необходимый набор опций.

TOTOLINK A810R

TOTOLINK A810R

TOTOLINK A810R

TOTOLINK A810R

Такие же настройки для диапазона 2.4 ГГц. Оба диапазона позволяют создавать гостевую сеть.

TOTOLINK A810R

TOTOLINK A810R

Для каждого из устройств в сети можно ограничить ширину пропускания.

TOTOLINK A810R

TOTOLINK A810R

Есть продвинутый брандмаузер с фильтрацией по IP-адресам, MAC и URL. Поддерживается перенаправление портов.

TOTOLINK A810R

Тесты

Роутер способен обеспечить одновременную работу каналов 5 ГГц (867 Мбит/с) и 2.4 ГГц (300 Мбит/с) с суммарной скоростью 1167 Мбит/с. Поддерживается технологии beamforming +, Universal Repeater, WDS и Multiple SSIDs. Преимуществом MU-MIMO в TOTOLINK A810R является:
  • Бесперебойная потоковая передача данных с высокой скоростью,
  • Увеличение радиуса действия,
  • Охват всей площади дома и квартиры,
  • Снижение пинга в онлайн-играх,
  • Стабильная потоковая передача видео в высоком разрешении,
  • Одновременная работа сразу большого числа устройств в сети.
Ограничения с этой моделью могут касаться поддержки провайдеров со скоростями выше 100 Mbps. За время тестов мы проводили тестирование с Ростелеком и Дом.ру в городе Казани, проблем со стабильностью подключения замечено не было.

TOTOLINK A810R

С беспроводным подключением тоже полный порядок. Скорость обмена данными высокая и она сохраняется при увеличении подключенных устройств. В условиях 3-комнатной квартире сеть была доступна даже в самой отдаленной комнате.

Итоги по TOTOLINK A810R

Золото. Выбор редакции MegaObzorTOTOLINK A810R станет отличным выбором в качестве роутера в квартиру или небольшой офис. Современный дизайн, простая настройка, поддержка актуальных технологий и протоколов, стабильная работа и бесшумность. Такого роутера вполне хватит для выполнения повседневных задач. Его несомненным преимуществом относительно предложений конкурентов станет невысокая стоимость. Не устроить в этой модели могут отсутствие USB-портов и гигабитного WAN, но все это неминуемо повысить ценник.
TOTOLINK A810R получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMOОбзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMO
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