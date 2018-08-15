Обзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMO

Wi-Fi сети получили широкое распространение, большинство из нас ежедневно пользуется этой технологией дома, на работе, в отеле, аэропорту и торговом центре. Подключившись к таким сетям, мы не только сэкономить мобильный траффик, но и получить быструю скорость загрузки. К сожалению, реалии таковы, что общественные сети редко могут этим похвастать, причина в том, что используемые роутеры работают с технологией однопользовательской передачи данных SU-MIMO. Решением этой проблемы стала многопользовательская система MU-MIMO с множественным вводом и выводом. Для работы такие роутеры используют сразу большое количество каналов передачи данных.

TOTOLINK A810R обзор

Визуально такие роутеры отличает увеличенное количество антенн, ярким примером стала новинка TOTOLINK A810R, здесь их сразу шесть. Они как раз и нужны для одновременного обслуживания нескольких устройств, обеспечивая высокую скорость и низкую задержку. Технология будет актуальна еще и с расчетом распространения Интернета вещей, вся эта многочисленная группа датчиков и камер постоянно обменивается данными в сети.

Комплектация

Поставляется роутер в коробке из плотного картона с подробной информацией по технологиям и конструктивным особенностям. Комплект включает руководство пользователя, сетевой кабель и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен TOTOLINK A810R в корпусе из белоснежного пластика с футуристичным внешним видом. Габариты относительно компактные.

Предполагается только горизонтальная установка на ровной поверхности. Ушек под саморезы на нижней поверхности нет.

Стоит на нескольких резиновых ножках, не смещается. Ножки приподнимают нижнюю часть корпуса обеспечивая отвод тепла от многочисленных треугольных вырезов.

На фронтальной стороне по центру скрывается светодиодный индикатор с мягкой подсветкой. В ночное время раздражать не будет.

Доступны один WAN и два LAN-порта, с учетом эксплуатации в квартире будет вполне достаточно. Все порты тут 100Mbps.

Также на панели разъемов у TOTOLINK A810R выведено гнездо питания под блок питания и кнопка WPS/RESET.

Снизу наклейка с техническими данными, включающая пароль по умолчанию (ADMIN) и адрес панели управления.

Начинка

Установлено пять несъемных антенн. Есть поворотный механизм с фиксацией выбранного положения. Три антенны под диапазон 2.4 ГГц, две антенны под диапазон 5 ГГц.Внутри корпуса расположена печатная плата зеленого цвета. Пайка аккуратная. Основной чип с радиатором охлаждения.

Настройка

Настройка TOTOLINK A810R сделана максимально дружелюбно. Интерфейс переведен на русский язык. Запустить беспроводную сеть и подключиться к провайдеру можно одним окном. Рекомендуем не забыть задать пароль для беспроводного подключения в двух диапазонах.

В главном окне панели управления отображается техническая информация, статистика использования и версия прошивки.

Режимы работы предлагают выбор между: режимом шлюза, моста, повторителя и WISP.

Детальные настройки WAN и LAN. Поддерживается IPTV.

Отдельная вкладка с настройкой и статусом IPv6.

Выставляются параметры работы сети в диапазоне 5 ГГц. Настройки детальные, включают весь необходимый набор опций.

Такие же настройки для диапазона 2.4 ГГц. Оба диапазона позволяют создавать гостевую сеть.

Для каждого из устройств в сети можно ограничить ширину пропускания.

Есть продвинутый брандмаузер с фильтрацией по IP-адресам, MAC и URL. Поддерживается перенаправление портов.

Тесты

Бесперебойная потоковая передача данных с высокой скоростью,

Увеличение радиуса действия,

Охват всей площади дома и квартиры,

Снижение пинга в онлайн-играх,

Стабильная потоковая передача видео в высоком разрешении,

Одновременная работа сразу большого числа устройств в сети.

Роутер способен обеспечить одновременную работу каналов 5 ГГц (867 Мбит/с) и 2.4 ГГц (300 Мбит/с) с суммарной скоростью 1167 Мбит/с. Поддерживается технологии beamforming +, Universal Repeater, WDS и Multiple SSIDs. Преимуществом MU-MIMO в TOTOLINK A810R является:Ограничения с этой моделью могут касаться поддержки провайдеров со скоростями выше 100 Mbps. За время тестов мы проводили тестирование с Ростелеком и Дом.ру в городе Казани, проблем со стабильностью подключения замечено не было.

Итоги по TOTOLINK A810R

С беспроводным подключением тоже полный порядок. Скорость обмена данными высокая и она сохраняется при увеличении подключенных устройств. В условиях 3-комнатной квартире сеть была доступна даже в самой отдаленной комнате.TOTOLINK A810R станет отличным выбором в качестве роутера в квартиру или небольшой офис. Современный дизайн, простая настройка, поддержка актуальных технологий и протоколов, стабильная работа и бесшумность. Такого роутера вполне хватит для выполнения повседневных задач. Его несомненным преимуществом относительно предложений конкурентов станет невысокая стоимость. Не устроить в этой модели могут отсутствие USB-портов и гигабитного WAN, но все это неминуемо повысить ценник.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".