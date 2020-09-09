Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6

На прошлой неделе мы проводили тестирование TP-Link Archer AX50 с поддержкой Wi-Fi 6. Сегодня продолжая изучения актуальной модельной линейки в центре внимания, будет еще одна новинка TP-LINK Archer AX20. Это двухдиапазонный роутер со скоростью беспроводной передачи данных до 1,8 Гбит/с. Построена на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1.5 ГГц. Сопровождается устройство 4-летней гарантией производителя.

TP-LINK Archer AX20 обзор

«Первые устройства с Wi-Fi 6 появились в 2018 году, а в 2019 Международный институт инженеров электротехники и электроники, или как мы чаще о нём слышим – IEEE – представил финальное описание протокола IEEE 802.11ax. Главная причина появления стандарта Wi-Fi 6 именно в таком виде, в котором он есть сейчас, связана со стремлением производителей электроники обеспечить более высокую эффективность беспроводной передачи данных в условиях постоянно растущего числа устройств, которые вещают радиосигнал. Речь о мобильных гаджетах, носимой электронике, устройствах для «умного дома» и развлечений. Это могут быть любые устройства, начиная от Smart TV и заканчивая шлемом Occulus Rift, ну или же более классические смартфоны и ноутбуки. Все эти устройства требуют доступа в интернет. Новый стандарт Wi-Fi 6 или 802.11ax также называют High Efficiency Wireless, что означает, что первостепенная цель этого протокола – не столько увеличение максимальной скорости и пропускной способности (что без сомнения, тоже имеет место), а скорее снижение негативной интерференции всех этих беспроводных гаджетов при одновременной работе и подключении к Wi-Fi сети – соответственно, увеличение эффективности беспроводной связи. То есть, если Wi-Fi 5 дал нам частотный диапазон в 5 ГГц и более высокую скорость, то Wi-Fi 6 помимо прочего позволит нам сохранить её при постоянном росте количества беспроводных клиентов и объёмов передаваемого контента» - комментарий пресс-службы TP-LINK Россия.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Набор включает блок питания, патч-корд и набор документации.

Внешний вид

Визуально повторяет рассмотренный ранее роутер. Корпус, выполненный из черного пластика, удлиненной формы.

На крышке стилизованное изображение символа Х. Часть площади занимает вентиляционная решетка.

Установить можно на горизонтальную поверхность или с помощью дюбель-гвоздей на стену. Основание также представляет собой вентиляционную решетку.

На панели разъемов выведены четыре гигабитных LAN и один WAN. Кнопки выключения светодиодных индикаторов, WPS/Wi-Fi и питания. Гнездо питания и скрытая кнопка перезагрузки и сброса настроек.

Контролировать работу TP-LINK Archer AX20 можно с помощью группы светодиодных индикаторов на фронтальной панели. Отдельные индикаторы по двум диапазонам.

Роутер оснащен USB 2.0 разъемом. Он используется для подключения внешнего накопителя с последующим развёртыванием общего доступа к нему.

В конструкции используется четыре антенны. Мощность передатчика 20 дБм. Поддерживается технология Beamforming с высоким усилением, обеспечивающая оптимальный уровень приема по всей площади квартиры.

TP-LINK Tether

Провести начальное подключение к провайдеру и запуск беспроводной сети можно будет с экрана смартфона с помощью приложения TP-LINK Tether. После загрузки приложения необходимо подключится к роутеру задав заводские настройки подключения. Далее система предложит провести привязку роутера к аккаунту. Это необходимо для активации последующей сервиса HomeCare Pro.

В главном окне приложения в последующем можно будет просматривать схему подключения. И получить быстрый доступ настройкам в двух диапазонах.

Выводится список клиентов с настройками по каждому из них.

Есть экран полных настроек. Доступные тут опции позволяют провести тонкую корректировку всех параметров работы TP-LINK Archer AX20.

Веб-панель

Сохранена возможность взаимодействия с помощью веб-панели. Здесь заранее продумали вопрос распространённой проблемы с простыми и заводскими паролями на большинстве работающих роутерах, представляющих серьезную брешь безопасности. Запускаемые заводские сети также идут с уникальным паролем.

В главном окне выводится схема подключения. С данными по адресам и списку паролей. В рамках данного теста мы рассмотрим пример ее оформления в режиме работы точка доступа. С вариантом маршрутизатора можно ознакомиться в тесте TP-Link Archer AX50 . Выставляются данные работы сети.

DHCP-сервер.

Настройки беспроводной сети с детальными параметрами. Возможность объединить в сеть с одним именем и последующим автоматическим распределением устройств по диапазонам. Поддерживается актуальное шифрование WEP3.

Гостевая сеть в одном их двух диапазонов.

Включение и выключение по расписанию.

USB может работать в режиме SAMBA и FTP. Подключив флешку, можно будет раздать файлы в локальной сети.

Настройки системы.

Тесты

За работу TP-LINK Archer AX20 отвечает высокопроизводительный 4-ядерный ARM-процессор. Он обеспечивает стабильную работу большого количества одновременно работающих устройств. Обеспечиваются увеличенные скорости обмена данных в двух диапазонах. На частоте 5 ГГц скорость до 1201 Мбит/с.

Итоги по TP-LINK Archer AX20

Это не только увеличивает скорость обмена данными между устройствами, загрузки контента в сети, но и позволяет проводить потоковые стриминговые трансляции в 4К-разрешении. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.TP-LINK Archer AX20 – двухдиапазонный роутер с актуальным техническим оснащением. Высокие скорости беспроводного подключения с поддержкой Wi-Fi 6, четыре гигабитных проводных разъема, возможность развертывания FTP и Samba, встроенные инструменты по обеспечению безопасности в локальной сети, привлекательный внешний вид, приложение для смартфона. К условным минусам отнесем маркую крышку.