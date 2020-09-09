Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6

На прошлой неделе мы проводили тестирование TP-Link Archer AX50 с поддержкой Wi-Fi 6. Сегодня продолжая изучения актуальной модельной линейки в центре внимания, будет еще одна новинка TP-LINK Archer AX20. Это двухдиапазонный роутер со скоростью беспроводной передачи данных до 1,8 Гбит/с. Построена на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1.5 ГГц. Сопровождается устройство 4-летней гарантией производителя.

TP-LINK Archer AX20

«Первые устройства с Wi-Fi 6 появились в 2018 году, а в 2019 Международный институт инженеров электротехники и электроники, или как мы чаще о нём слышим – IEEE – представил финальное описание протокола IEEE 802.11ax. Главная причина появления стандарта Wi-Fi 6 именно в таком виде, в котором он есть сейчас, связана со стремлением производителей электроники обеспечить более высокую эффективность беспроводной передачи данных в условиях постоянно растущего числа устройств, которые вещают радиосигнал. Речь о мобильных гаджетах, носимой электронике, устройствах для «умного дома» и развлечений. Это могут быть любые устройства, начиная от Smart TV и заканчивая шлемом Occulus Rift, ну или же более классические смартфоны и ноутбуки. Все эти устройства требуют доступа в интернет. Новый стандарт Wi-Fi 6 или 802.11ax также называют High Efficiency Wireless, что означает, что первостепенная цель этого протокола – не столько увеличение максимальной скорости и пропускной способности (что без сомнения, тоже имеет место), а скорее снижение негативной интерференции всех этих беспроводных гаджетов при одновременной работе и подключении к Wi-Fi сети – соответственно, увеличение эффективности беспроводной связи. То есть, если Wi-Fi 5 дал нам частотный диапазон в 5 ГГц и более высокую скорость, то Wi-Fi 6 помимо прочего позволит нам сохранить её при постоянном росте количества беспроводных клиентов и объёмов передаваемого контента» - комментарий пресс-службы TP-LINK Россия.

TP-LINK Archer AX20 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Набор включает блок питания, патч-корд и набор документации.

TP-LINK Archer AX20

Внешний вид

Визуально повторяет рассмотренный ранее роутер. Корпус, выполненный из черного пластика, удлиненной формы.

TP-LINK Archer AX20

На крышке стилизованное изображение символа Х. Часть площади занимает вентиляционная решетка.

TP-LINK Archer AX20

Установить можно на горизонтальную поверхность или с помощью дюбель-гвоздей на стену. Основание также представляет собой вентиляционную решетку.

TP-LINK Archer AX20

На панели разъемов выведены четыре гигабитных LAN и один WAN. Кнопки выключения светодиодных индикаторов, WPS/Wi-Fi и питания. Гнездо питания и скрытая кнопка перезагрузки и сброса настроек.

TP-LINK Archer AX20

Контролировать работу TP-LINK Archer AX20 можно с помощью группы светодиодных индикаторов на фронтальной панели. Отдельные индикаторы по двум диапазонам.

TP-LINK Archer AX20

Роутер оснащен USB 2.0 разъемом. Он используется для подключения внешнего накопителя с последующим развёртыванием общего доступа к нему.

TP-LINK Archer AX20

В конструкции используется четыре антенны. Мощность передатчика 20 дБм. Поддерживается технология Beamforming с высоким усилением, обеспечивающая оптимальный уровень приема по всей площади квартиры.

TP-LINK Archer AX20

TP-LINK Tether

TP-LINK Archer AX20

Провести начальное подключение к провайдеру и запуск беспроводной сети можно будет с экрана смартфона с помощью приложения TP-LINK Tether. После загрузки приложения необходимо подключится к роутеру задав заводские настройки подключения. Далее система предложит провести привязку роутера к аккаунту. Это необходимо для активации последующей сервиса HomeCare Pro.

TP-LINK Archer AX20

В главном окне приложения в последующем можно будет просматривать схему подключения. И получить быстрый доступ настройкам в двух диапазонах.

TP-LINK Archer AX20

Выводится список клиентов с настройками по каждому из них.

TP-LINK Archer AX20

Есть экран полных настроек. Доступные тут опции позволяют провести тонкую корректировку всех параметров работы TP-LINK Archer AX20.

TP-LINK Archer AX20

Веб-панель

Сохранена возможность взаимодействия с помощью веб-панели. Здесь заранее продумали вопрос распространённой проблемы с простыми и заводскими паролями на большинстве работающих роутерах, представляющих серьезную брешь безопасности. Запускаемые заводские сети также идут с уникальным паролем.

TP-LINK Archer AX20

В главном окне выводится схема подключения. С данными по адресам и списку паролей. В рамках данного теста мы рассмотрим пример ее оформления в режиме работы точка доступа. С вариантом маршрутизатора можно ознакомиться в тесте TP-Link Archer AX50. Выставляются данные работы сети.

TP-LINK Archer AX20

DHCP-сервер.

TP-LINK Archer AX20

Настройки беспроводной сети с детальными параметрами. Возможность объединить в сеть с одним именем и последующим автоматическим распределением устройств по диапазонам. Поддерживается актуальное шифрование WEP3.

TP-LINK Archer AX20

Гостевая сеть в одном их двух диапазонов.

TP-LINK Archer AX20

Включение и выключение по расписанию.

TP-LINK Archer AX20

USB может работать в режиме SAMBA и FTP. Подключив флешку, можно будет раздать файлы в локальной сети.

TP-LINK Archer AX20

Настройки системы.

TP-LINK Archer AX20

Тесты

За работу TP-LINK Archer AX20 отвечает высокопроизводительный 4-ядерный ARM-процессор. Он обеспечивает стабильную работу большого количества одновременно работающих устройств. Обеспечиваются увеличенные скорости обмена данных в двух диапазонах. На частоте 5 ГГц скорость до 1201 Мбит/с.

TP-LINK Archer AX20

Это не только увеличивает скорость обмена данными между устройствами, загрузки контента в сети, но и позволяет проводить потоковые стриминговые трансляции в 4К-разрешении. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.

Итоги по TP-LINK Archer AX20

TP-LINK Archer AX20 – двухдиапазонный роутер с актуальным техническим оснащением. Высокие скорости беспроводного подключения с поддержкой Wi-Fi 6, четыре гигабитных проводных разъема, возможность развертывания FTP и Samba, встроенные инструменты по обеспечению безопасности в локальной сети, привлекательный внешний вид, приложение для смартфона. К условным минусам отнесем маркую крышку.
Комментарии и отзывы TP-LINK Archer AX20
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