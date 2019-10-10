Обзор TP-LINK Deco P7 (2-pack). Mesh Wi-Fi система с AV600 Powerline

С технологией MESH Wi-Fi мы уже детально знакомились на примере TP-LINK Deco M4 . Она продемонстрировала высокую эффективность, как в условиях многокомнатной квартиры, так и частных домой. В линейке DECO самого производителя есть целый ряд таких систем с разным техническим оснащением и комплектацией. Отдельно из этого многообразия стоит выделить TP-LINK Deco P7 в которой используется связка из MESH Wi-FI и PowerLine.

TP-LINK Deco P7 обзор

Изучаем на примере комплекта из двух роутеров, также доступен комплект из трех. При выборе стоит брать в расчет расположение подключаемых устройств и общую площадь. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Собрана система в коробке из плотного картон с информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает два зарядных устройства, два модуля, сетевой кабель и документация.

Внешний вид

Выполнены модули из белоснежного пластика с немарким матовым покрытием. Внешний вид технологичный и стильный.

В отличие от рассмотренной ранее системы, TP-LINK Deco P7 заметно меньше по высоте. Под них не составит проблемы найти свободное место, гармонично впишется в любой интерьер.

По центру крышки выведен светодиодный индикатор, отображающий рабочий статус. Его в последующем можно будет отключать автоматически в ночное время.

На каждом модуле по два гигабитных LAN/WAN. Тип работы по ним определяется автоматически. Так по кабелю можно будет подключить суммарно до трех устройств. В каждом по четыре встроенные антенны.

USB Type-C здесь используется как для подачи питания так и передачи данных по технологии POWERLINE со скоростью до 600 Мбит/с через обычную бытовую розетку.

Такой подход с совмещенной реализацией отразился на габаритах блока питания, он примерно сопоставим с зарядником от MacBook Pro.

Для контроля состояния работы POWERLINE по стандарту HomePlug AV на верхней грани выведен светодиодный индикатор активности.

На основании вентиляционная решетка, наклейка с техническими данными и четыре прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение. Размещаются модули только горизонтально.

Начинка

Софт

Главным отличием и преимуществом TP-LINK Deco P7 в отличие от рассмотренных ранее систем является поддержка Powerline. Так расстояние между двумя модулями может быть увеличено до 300 метров, при этом скорость соединения будет до 600 Мбит/с. Особенно это актуально в условиях многоэтажных строений, в которых перекрытия выступают серьезными помехами для беспроводного соединения модулей. Технология не требует от пользователя настройки, достаточно просто подключить адаптеры питания в розетку. Еще один плюс в отсутствии необходимости прокладывания коммуникаций в помещениях с выполненным ремонтом, используется уже имеющаяся электросеть.Сама система гибридная, помимо Powerline используется и двухдиапазонный Wi-Fi. На частоте 5 ГГц со скоростью до 867 Мбит/с и на частоте 2,4 ГГц до 400 Мбит/с. Поддерживается 802.11ac. Сам производитель, уверяет что обеспечивается стабильное непрерывное соединение более чем для 100 устройств.В отличие от использования связки из нескольких обычных роутеров или усилителей. Тут создается единая Wi-Fi сеть с бесшовным покрытием. Устройство автоматически подключается к поддерживаемому диапазону и переходит между модулями в зависимости от расположения в помещении. Для улучшения беспроводного соединения также предлагается связка из технологий MU-MIMO, Beamforming, Auto Path Selection, AP Steering, Self-Healing, Band SteeringЗа работу отвечает 4-ядерный процессор Qualcomm. На борту 32 Мбайт постоянной и 256 Мбайт оперативной памяти. Все это дает стабильную работу при продолжительной нагрузке. В завершение отметим встроенный модуль Bluetooth 4.2, задействуемый для первоначальной настройки с экрана смартфона.

Для первоначальной настройки TP-LINK Deco P7 потребуется загрузка утилиты Deco на устройство, работающее на базе операционных систем Android или iOS. Процесс запуска подробно описан в виде наглядной пошаговой инструкции. Разобраться сможет даже не подготовленный пользователь.

После успешного старта проводим добавление остальных модулей. На этом этапе отметим, совместимость в рамках общей линейки, позволяющей комбинировать модули между собой. В дальнейшем система будет доступна как в рамках локальной сети, так и удаленно.

В главном окне выводятся данные по списку подключенных устройств. Для каждого из них ведется статистика загрузки и отправки данных.

Выбрав устройство можно задать ему имя, просмотреть данные по адресу и дополнительным параметром. Здесь же включается приоритет распределения ресурсов.

В дополнительных параметрах выводится список иконок для быстрого доступа к функциям. Здесь выбирается название сети и пароль, выключаются отдельные диапазоны. Активируется гостевая сеть.

Проводится тестирование подключения скорости доступа интернет провайдера.

Ведется черный список устройств, проводится обновление прошивки, активируется WPS подключение.

Во вкладке дополнительно собраны параметры для тонкой настройки работы роутера. Для большинства пользователей они будут излишни, но само наличие их отдельный плюс для продвинутой коррекции работы системы.

Отдельно собраны пункты HomeCare. Пользователь TP-LINK Deco P7 получает 3 летний доступ к её использованию с возможностью дальнейшего продления. Активируется родительский контроль с фильтрацией нежелательного контента.

Встроенный Антивирус и Firewall отсекают атаки на систему.

Есть опция изменения приоритетов в зависимости от сценария эксплуатации. Так геймеры смогут дополнительно снизить задержки в онлайн играх.

Детальный месячный отчет по активности и количеству отраженных атак.

Задаются администраторы для последующего доступа.

Веб-панель

В отличие от ряда решений конкурентов тут не стали отказываться от WEB-панели. В главном окне выводится схема работы с отображением количества подключенных устройств и статуса работы. Здесь же проводится контроль использования ресурсов процессора и памяти. Можно изменить название сети и её пароль доступа.

Во вкладке ADVANCED выводится подробная статистика используемых ресурсов. Проводится обновление прошивки. Контроль логов. Задается время перезагрузки.

Тесты

Мы проводили длительное тестирование TP-LINK Deco P7 в условиях трехкомнатной квартиры. Основной модуль ставился на входе, к нему подключался кабель интернет-провайдера. Поддерживаются все типы соединений, встречаемых в России. Сеть была развернута быстро. Второй модуль устанавливался в рабочей зоне на удалении двух комнат и двух железобетонных перекрытий. Между собой роутеры соединены с использованием гибридной технологии PowerLine и Wi-Fi MESH. Для начала приведем замеры скорости, проведенные с помощью встроенной утилиты.

Проверим скорость соединения настольного ПК.

Теперь данные c телефона, расположенного в отдаленной части квартиры.

Итоги по TP-LINK Deco P7

В рамках одной сети работало максимально одновременно до 34 устройств. Включая игровую консоль, NAS-сервер и компоненты умного дома. За время тестов проблем со стабильностью соединения замечено не было.TP-LINK Deco P7 с двумя или тремя модулями станет лучшим вариантом для многоэтажных строений и помещении с большим количеством стен. Использование гибридной Mesh Wi-Fi AC1300 Dual Band Wi-Fi и AV600 Powerline, позволяет эффективно преодолевать эти препятствия обеспечивая бесшовное покрытие с высокими скоростями передачи данных. Простой запуск, совместимость в рамках общей линейки, приложение для смартфона, веб-интерфейс, голосовое управление с Amazon Alexa и сценарии IFTTT. Встроенный антивирус, приоритезация трафика и родительский контроль. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость, но это того стоит.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".