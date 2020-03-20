Обзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка с поддержкой Google Home

Мы продолжаем изучение линейки умных устройств TP-Link Tapo, и вслед за камерой TP-LINK Tapo C200 мы рассмотрим розетку TP-Link Tapo P100. Несмотря на невысокую стоимость, она поддерживает интеграцию и возможность управления голосовыми помощниками Google и Alexa.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 2 650 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в компактной коробке. Комплект включает инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена розетка в корпусе из белоснежного пластика с матовым покрытием. Лаконичный внешний вид.

К розетке подключается при помощи евро вилки с заземлением. На лицевой части розетка этого же стандарта.

За управление отвечает механическая кнопка на боковой грани. С помощью нее можно вручную включить или выключить подачу питания, а также активировать первое подключение к Wi-Fi.

Для контроля рабочего статуса TP-Link Tapo P100 выведен светодиодный индикатор.

Софт

Для взаимодействия с экрана смартфона потребуется загрузка приложения Tapo. После авторизации необходимо провести добавления. Соединение с розеткой в этом режиме проводится по Bluetooth. После сопряжения вводятся данные домашней Wi-Fi сети.

Чтобы было проще ориентироваться при использовании нескольких таких розеток, каждой можно присвоить свое имя и выбрать одну из комнат.

Подключенные устройства отображаются плитками. С этого экрана одним кликом можно включить или выключить подачу питания.

В окне управления розеткой отображается рабочий статус. Иконки быстрого доступа к расписанию, режиму «НЕТ ДОМА» и таймеру. Здесь же статистика.

Таймер позволяет задать обратный счет, после которого будет включена или выключена розетка.

Режим «НЕТ ДОМА» активирует алгоритм случайного включения и выключения, имитируя присутствие человека дома.

Расписание с выбором времени включения и выключения. Выставляется время и дни недели.

Вкладка с общими данными по ключевым параметрам ее работы.

Google Ассистент

TP-Link Tapo P100 поддерживает интеграцию с голосовыми помощниками Google и Amazon. Мы изучим на примере актуального для России. Для добавления в приложении Google Home нужно провести авторизацию аккаунта. После этого устройства будут отображены в экране с дальнейшим управлением.

С экрана самой розетки можно включить и выключить ее вручную. Присвоив имя, проводится включение и выключение уже голосом, задав соответствующий запрос.

TP-Link Tapo P100 обзор

Итоги по TP-Link Tapo P100

TP-Link Tapo P100 позволит при скромных финансовых вложениях добавить дистанционное управление домашним бытовым приборам, светильникам и бра. Дистанционное включение/выключение с экрана смартфона, расписание, таймер и имитация нахождения человека в доме. К плюсам отнесем совместимость с Google Home. Не устроить может перекрытие корпусом соседней розетки при подключении к двойным встроенным розеткам или сетевому фильтру.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".