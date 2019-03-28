Обзор Tenda AC7. Лучший двухдиапазонный роутер до 3000 рублей

2019-03-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Tenda AC7; [410]
Не секрет, что частота 2.4 ГГц в современных реалиях не позволяет обеспечить высокую скорость обмена данными, особенно в ситуациях, когда одновременно активны сразу несколько устройств. Появление частоты 5 ГГц не только увеличило скорость обмена данными, но и решило проблему интерференции. Тестируемый сегодня Tenda AC7 несмотря на то, что относится к недорогому сегменту оснащен антеннами для хорошего покрытия в многокомнатных квартирах и домах, но и поддерживает технологию MU-MIMO.

Tenda AC7

Средняя стоимость составляет 2690 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Tenda AC7 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

Tenda AC7

Внешний вид

Выполнен в корпусе с эффектным внешним видом. Полигональная верхняя крышка и интересное оформление лицевой панели.

Tenda AC7

Внешне Tenda AC7 напоминает гоночный болид. В основе используется черный пластик с матовым покрытием.

Tenda AC7

В конструкции используется пять всенаправленных антенн с усилением 6 дБи. Они улучшают качество покрытия и прохождение сигнала через стены.

Tenda AC7

Антенны несъемные, есть возможность изменения угла наклона и повтора. Выбранное положение в последующем фиксируется.

Tenda AC7

На задней панели три LAN, один из которых промаркирован под IP-телевидение. WAN-порт расположен отдельно. Рядом с ним кнопка сброса настроек/WPS и кнопка включения/выключения Wi-Fi.

Tenda AC7

По центру группа светодиодных индикаторов, отображающих общий рабочий статус, активность беспроводного и сетевого подключения, а также наличие активного подключения к провайдеру. Светодиоды с синей подсветкой.

Tenda AC7

На нижней стороне вентиляционная решетка, наклейка с техническими данными и четыре пластиковые ножки, обеспечивающие отток теплого воздуха.

Tenda AC7

Начинка

Внутри корпуса находится печатная плата темного синего цвета. Установлен металлический радиатор, повышающий эффективность пассивного охлаждения. За работу отвечает высокопроизводительный 28нм чип, обеспечивающий стабильную работу при продолжительной нагрузке.

Tenda AC7

Все проводные разъемы 100Mbps. Скорость Wi-Fi 5ГГц до 867Mbps, 2.4ГГц до 300Mbps. Поддерживается MU-MIMO, обеспечивает высокие скорости работы для большого количества клиентов одновременно. Есть Beamforming.

Tenda AC7

Панель управления

Tenda AC7 при первом подключении предлагает в несколько шагов запустить беспроводную сеть, защитить доступ к администраторской панели и задать параметры интернет-провайдера.

Tenda AC7

В главном окне отображается статус текущего подключения, статистика использования ресурсов сети, количество подключенных устройств и версия программного обеспечения. Здесь же количество клиентов и активные повторители сигнала.

Tenda AC7

Tenda AC7

НАСТРОЙКИ ИНТЕРНЕТА – выбирается тип подключения, настройки DNS, вносятся данные по провайдеру. Здесь же отображается статус подключения.

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

НАСТРОЙКИ Wi-Fi – задается имя и пароль сети, задается расписание выключения, ретрансляция, выбирается канал и полоса пропускания, задается мощность передачи, включается WPS и Beamforming+, активируется режим точки доступа и помехоустойчивость.

Tenda AC7

ГОСТЕВАЯ СЕТЬ – можно включить отдельная гостевая беспроводная сеть с выбором периода доступа в сеть.

Tenda AC7

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ – для каждого из устройств в отдельности можно задать отдельные настройки по белому и черному списку.

Tenda AC7

Управление VPN.

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ – контроль полосы пропускания, удаленный доступ с приложения, спящий режим, управление подсветкой, фильтр адресов, брандмаузер, IPTV, статический маршрут, DDNS, виртуальный сервер, хост DMZ и UPnP.

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

Tenda AC7

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ – настройка LAN, резерв DHCP, настройка WAN, настройка времени, пароль, перезагрузка, обновление прошивки, удаленное управление, статус системы и системный журнал.

Тесты

За время длительных тестов роутер продемонстрировал стабильную работу при продолжительной нагрузке. Средняя скорость обмена данными, согласно замерам, составила:
  • 2.4 ГГц – 114 Мбит/с,
  • 5 ГГц – 335 Мбит/с.

Итоги по Tenda AC7

Золото. Выбор редакции MegaObzorTenda AC7 с учетом невысокой стоимости станет оптимальным выбором для многокомнатных квартир и частных домов, обеспечив высокое качество покрытие и поддержку актуальных технологий. Быстрый запуск, пять антенн с усилением, панель управления с хорошим набором опций настроек, технология MU-MIMO, технологичный внешний вид. За время длительных тестов проблем и сбоев не наблюдалось.
Tenda AC7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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