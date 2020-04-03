Обзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазонный роутер

2020-04-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Tenda AC8; [140]
Сразу ряд стриминговых сервисов, включая Netflix и Youtube, приняли решение уменьшить максимальное разрешение видео с целью снижения нагрузки на провайдеров. Нахождение во время карантина действительно повысило нагрузку на кабельных провайдеров, но комфорт во время загрузки страниц, общения в мессенджерах и просмотра роликов зависит и от роутера в квартире. Очень часто выбор отдается в пользу «условно бесплатных» решений от самих провайдеров, мощности таких роутеров не хватает для обслуживания нескольких одновременно работающих устройств.

Tenda AC8

Рекомендуем обратить внимание на двухдиапазонные роутеры с хорошим качеством покрытия. Причем решить вопрос можно без серьезных финансовых затрат. Как пример, тестируемый сегодня Tenda AC8. Его средняя стоимость составляет 2 900 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным внешним оформлением.

Tenda AC8

Подробно описаны технические характеристики и особенности его работы.

Tenda AC8

Внешний вид

Внимание привлекает необычный дизайн внешней крышки, напоминающей плащ или крылья летучей мышки.

Tenda AC8

Выполнен из матового пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

Tenda AC8

Установлены четыре несъемные антенны с усилением 6 dBi, больше, чем у большинства роутеров. Это должно положительно сказаться на качестве покрытия. Предусмотрена возможность наклона и выбора положения.

Tenda AC8

На панели разъемов Tenda AC8 доступны четыре гигабитных разъема RJ-45. Еще одна не характерная особенность для недорогих роутеров.

Tenda AC8

Помимо них совмещенная кнопка WPS/RESET и гнездо питания. Для контроля рабочего состояния выведен светодиодный индикатор.

Tenda AC8

Установить можно как на ровной поверхности, так и зафиксировать на стену. На основании предусмотрены два ушка под крепеж.

Tenda AC8

В центре наклейка с техническими данными. Здесь можно получить данные для доступа в панель управления.

Tenda AC8

Визуально роутер производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Начинка

По беспроводной сети заявленная максимальная скорость составляет 1167 Мбит/с. Работает одновременно в диапазонах 2.4 (300 Мбит/с) и 5 ГГц (867 Мбит/с). Поддерживается технология Beamforming, направляющая сигнал к устройству пользователя. Так улучшается качество передачи сигнала при наличии препятствий в виде стен и мебели. Сам роутер рассчитан на площади до 90 квадратных метров.

Tenda AC8

Все сетевые разъемы в нем гигабитные. Как и в более дорогих моделях, есть IPv6.

Tenda AC8

Внутри корпуса печатная плата зеленого цвета. На чип установлена металлическая пластина, отвечающая за пассивный отвод тепла.

Настройки

Необходимо обновить роутер до новой версии прошивки. Рекомендуем читателям это сделать для получения 100% (полной) производительности. Для управления используется классический вариант с доступом через веб-панель. При первом обращении к ней выводится окно быстрых настроек. В нем можно будет задать данные провайдера, а также имя и пароль беспроводной сети.

Tenda AC8

В полных настройках у Tenda AC8 выводится схема подключения к интернету, количество подключенных устройств, скорость загрузки и отдачи, а также подробные данные по статусу.

Tenda AC8

В «Настройки интернета» выбирается тип подключения. Рабочий режим: маршрутизация, WISP, универсальный повторитель и точка доступа.

Tenda AC8

Беспроводные сети 2.4 и 5 ГГц по умолчанию объединяются в одну сеть, предпочтительная выбирается под каждое из устройств. Опцию можно отключить в разделе «Настройки беспроводной сети». Имя, режим безопасности и пароль. Поддерживается гостевая сеть.

Tenda AC8

«Контроль полосы пропускания» отображает список подключенных устройств. Здесь для выбранных устройств можно ограничить скорость загрузки или передачи.

Tenda AC8

Функция «родительского контроля». Её также можно активировать только для определенных устройств. Выбирается расписание по дням недели и времени.

Tenda AC8

«Спящий режим» с выбором времени включения и выключения беспроводного соединения.

Tenda AC8

Tenda AC8

Фильтр MAC-адресов, IPTV, режим VLAN, привязка и перенаправление портов.

Tenda AC8

Включается IPv6, тип подключения.

Tenda AC8

Параметры доступа к панели управления.

Тесты

За время длительных тестов Tenda AC8 продемонстрировал стабильную работу, включая и эксплуатацию в режиме продолжительных нагрузок. Скорость загрузки и выгрузки замерялась с помощью сервиса «Яндекс.Интернетометр».

Tenda AC8

Tenda AC8 обзор

Итоги по Tenda AC8

Золото. Выбор редакции MegaObzorTenda AC8 станет отличным выбором в качестве домашнего роутера, предложив владельцу высокие скорости обмена данными, поддержку большого количества одновременно работающих устройств, детальные ручные настройки. Среди плюсов отметим гигабитные сетевые разъемы, четыре антенны с усилением 6 dBi, IPv6, привлекательный внешний вид. Из ограничений отметим отсутствие USB.
Tenda AC8 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Tenda AC8
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