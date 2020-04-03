Обзор Tenda AC8. Недорогой двухдиапазонный роутер

Сразу ряд стриминговых сервисов, включая Netflix и Youtube, приняли решение уменьшить максимальное разрешение видео с целью снижения нагрузки на провайдеров. Нахождение во время карантина действительно повысило нагрузку на кабельных провайдеров, но комфорт во время загрузки страниц, общения в мессенджерах и просмотра роликов зависит и от роутера в квартире. Очень часто выбор отдается в пользу «условно бесплатных» решений от самих провайдеров, мощности таких роутеров не хватает для обслуживания нескольких одновременно работающих устройств.

Комплектация

Рекомендуем обратить внимание на двухдиапазонные роутеры с хорошим качеством покрытия. Причем решить вопрос можно без серьезных финансовых затрат. Как пример, тестируемый сегодня Tenda AC8. Его средняя стоимость составляет 2 900 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным внешним оформлением.

Подробно описаны технические характеристики и особенности его работы.

Внешний вид

Внимание привлекает необычный дизайн внешней крышки, напоминающей плащ или крылья летучей мышки.

Выполнен из матового пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

Установлены четыре несъемные антенны с усилением 6 dBi, больше, чем у большинства роутеров. Это должно положительно сказаться на качестве покрытия. Предусмотрена возможность наклона и выбора положения.

На панели разъемов Tenda AC8 доступны четыре гигабитных разъема RJ-45. Еще одна не характерная особенность для недорогих роутеров.

Помимо них совмещенная кнопка WPS/RESET и гнездо питания. Для контроля рабочего состояния выведен светодиодный индикатор.

Установить можно как на ровной поверхности, так и зафиксировать на стену. На основании предусмотрены два ушка под крепеж.

В центре наклейка с техническими данными. Здесь можно получить данные для доступа в панель управления.

Начинка

Визуально роутер производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.По беспроводной сети заявленная максимальная скорость составляет 1167 Мбит/с. Работает одновременно в диапазонах 2.4 (300 Мбит/с) и 5 ГГц (867 Мбит/с). Поддерживается технология Beamforming, направляющая сигнал к устройству пользователя. Так улучшается качество передачи сигнала при наличии препятствий в виде стен и мебели. Сам роутер рассчитан на площади до 90 квадратных метров.

Все сетевые разъемы в нем гигабитные. Как и в более дорогих моделях, есть IPv6.

Настройки

Внутри корпуса печатная плата зеленого цвета. На чип установлена металлическая пластина, отвечающая за пассивный отвод тепла.Для управления используется классический вариант с доступом через веб-панель. При первом обращении к ней выводится окно быстрых настроек. В нем можно будет задать данные провайдера, а также имя и пароль беспроводной сети.

В полных настройках у Tenda AC8 выводится схема подключения к интернету, количество подключенных устройств, скорость загрузки и отдачи, а также подробные данные по статусу.

В «Настройки интернета» выбирается тип подключения. Рабочий режим: маршрутизация, WISP, универсальный повторитель и точка доступа.

Беспроводные сети 2.4 и 5 ГГц по умолчанию объединяются в одну сеть, предпочтительная выбирается под каждое из устройств. Опцию можно отключить в разделе «Настройки беспроводной сети». Имя, режим безопасности и пароль. Поддерживается гостевая сеть.

«Контроль полосы пропускания» отображает список подключенных устройств. Здесь для выбранных устройств можно ограничить скорость загрузки или передачи.

Функция «родительского контроля». Её также можно активировать только для определенных устройств. Выбирается расписание по дням недели и времени.

«Спящий режим» с выбором времени включения и выключения беспроводного соединения.

Фильтр MAC-адресов, IPTV, режим VLAN, привязка и перенаправление портов.

Включается IPv6, тип подключения.

Тесты

Параметры доступа к панели управления.За время длительных тестов Tenda AC8 продемонстрировал стабильную работу, включая и эксплуатацию в режиме продолжительных нагрузок. Скорость загрузки и выгрузки замерялась с помощью сервиса «Яндекс.Интернетометр».

Tenda AC8 обзор

Итоги по Tenda AC8

Tenda AC8 станет отличным выбором в качестве домашнего роутера, предложив владельцу высокие скорости обмена данными, поддержку большого количества одновременно работающих устройств, детальные ручные настройки. Среди плюсов отметим гигабитные сетевые разъемы, четыре антенны с усилением 6 dBi, IPv6, привлекательный внешний вид. Из ограничений отметим отсутствие USB.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".