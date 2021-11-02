Обзор Tenda TX3. Доступный двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6…

Высокоскоростной стандарт передачи данных Wi-Fi 6 (802.11ax) получает широкое распространение не только в дорогих смартфонах, но и в доступных моделях, ориентированных на массовый рынок. Этот же стандарт поддерживают встроенные модули в актуальных материнских платах под процессоры AMD и Intel. Тестируемый сегодня Tenda TX3 является одним из самых доступных двухдиапазонных маршрутизаторов с поддержкой этой технологии.

Комплектация

Согласно данным базы сервиса Яндекс.Маркет, он доступен за 3 790 рублей.Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон. Собрано все в коробке с качественной полиграфией.

Tenda TX3 обзор

Внешний вид

Выполнен маршрутизатор в корпусе из белоснежного пластика. Стильный внешний вид с плавными линиями и мягкими переходами между отдельными панелями.

Верхняя панель с лакированным покрытием. На крышку нанесен логотип производителя и геометрический рисунок в виде ряда линий.

В центре светодиодный индикатор. Подсветка с умеренной яркостью, не мешающей в ночное время.

На тыльной стороне четыре Ethernet разъема, один из них WAN и три LAN. Здесь же гнездо питания, кнопка WPS и скрытая клавиша перезагрузки.

Установлены четыре несъемные антенны. В Tenda TX3 они идут с усилением 6 дБи.

На основании панель с вентиляционными отверстиями. В центре островок с нанесенной наклейкой, на которой собрана вся техническая информация, включая данные беспроводной сети.

Есть возможность изменения угла наклона антенн и выбора положения.

Оснащение

Располагается на ровной поверхности или на дюбелях на стене. Под последние есть два ушка на основании.Разбор корпуса приводит к потере гарантийного обслуживания. Мы его проводим для изучения технического оснащения и особенностей исполнения. Внутри расположена печатная плата зеленого цвета с зафиксированным на ней радиатором черного цвета.

Построен на базе платформы с четырехъядерным процессором, работающим на частоте 1.5 ГГц. Располагает 256 Мбайт оперативной памяти типа DDR3L.

Установлены гигабитные Ethernet-порты. Установлены Broadcom BCM531340KFBG и два DG36001.

Софт для смартфона

Поддерживаются актуальные стандарты связи, а также Wi-Fi 6. В диапазоне 5 ГГц пропускная скорость до 1201 Мбит/с и 574 Мбит/с на диапазоне 2.4 ГГц. Поддерживаются MU-MIMO.За последнее время акцент сместился на носимые устройства, при проектировании Tenda TX3 учли тренды и предоставили возможность настроить и запустить сеть без ноутбука или компьютера.

Настройку и управление можно вести с экрана смартфона, предустановив бесплатное приложение. В ходе нескольких шагов ведется настройка беспроводной сети и подключение к провайдеру.

После успешного завершения на стартовом экране выводятся данные по подключенным клиентам.

В экране управления выводятся иконки для доступа к управлению подключением к провайдеру, название беспроводной сети, кнопка перезагрузки. Смарт опции: ускорение сети, создание гостевого подключения с ограниченным доступом к локальной сети и скоростью, расписание работы беспроводной сети, мощность передатчика и проверка безопасности.

Роутер предлагает интеллектуальное объединение диапазонов 2.4 и 5 ГГц. Также эти каналы можно оставить раздельными, установив раздельные пароли.

В разделе безопасности можно проверить рекомендации по настройкам с защитой доступа в админку, пароля сети, от фишинга и DDOS.

Тесты

Тестирование роутера велось в типовой квартире. Для доступа в сеть задействован тариф оператора «500 Мб/с». Для начала приведем данные замеров с ПК, подключенного кабелем к роутеру.

Скорость в беспроводном диапазоне велась на смартфоне Apple iPhone 13 Pro Max с поддержкой Wi-Fi 6. Как можно заметить, скорости близки к проводному подключению.

Итоги

Отдельно проверили стабильность работы в режиме продолжительной нагрузки. Запускалась загрузка игр на PlayStation 5, ролики с Netflix на двух смартфонах, ноутбуке и ПК в высоком разрешении. Роутер справлялся с нагрузкой без видимых зависаний и сбоев в соединении.Tenda TX3 станет хорошим выбором для типовой квартиры или небольшого офиса, предложив высокие скорости обмена данными в проводной и беспроводной сети. Его ключевой особенностью стала поддержка Wi-Fi 6 и гигабитных Ethernet при невысокой стоимости. Удобное управление и простая настройка с экрана смартфона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".