Обзор Tenda TX3. Доступный двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6…

Согласно данным базы сервиса Яндекс.Маркет, он доступен за 3 790 рублей.
Верхняя панель с лакированным покрытием. На крышку нанесен логотип производителя и геометрический рисунок в виде ряда линий.
В центре светодиодный индикатор. Подсветка с умеренной яркостью, не мешающей в ночное время.
На тыльной стороне четыре Ethernet разъема, один из них WAN и три LAN. Здесь же гнездо питания, кнопка WPS и скрытая клавиша перезагрузки.
Установлены четыре несъемные антенны. В Tenda TX3 они идут с усилением 6 дБи.
На основании панель с вентиляционными отверстиями. В центре островок с нанесенной наклейкой, на которой собрана вся техническая информация, включая данные беспроводной сети.
Есть возможность изменения угла наклона антенн и выбора положения.
Располагается на ровной поверхности или на дюбелях на стене. Под последние есть два ушка на основании.
Построен на базе платформы с четырехъядерным процессором, работающим на частоте 1.5 ГГц. Располагает 256 Мбайт оперативной памяти типа DDR3L.
Установлены гигабитные Ethernet-порты. Установлены Broadcom BCM531340KFBG и два DG36001.
Поддерживаются актуальные стандарты связи, а также Wi-Fi 6. В диапазоне 5 ГГц пропускная скорость до 1201 Мбит/с и 574 Мбит/с на диапазоне 2.4 ГГц. Поддерживаются MU-MIMO.
Настройку и управление можно вести с экрана смартфона, предустановив бесплатное приложение. В ходе нескольких шагов ведется настройка беспроводной сети и подключение к провайдеру.
После успешного завершения на стартовом экране выводятся данные по подключенным клиентам.
В экране управления выводятся иконки для доступа к управлению подключением к провайдеру, название беспроводной сети, кнопка перезагрузки. Смарт опции: ускорение сети, создание гостевого подключения с ограниченным доступом к локальной сети и скоростью, расписание работы беспроводной сети, мощность передатчика и проверка безопасности.
Роутер предлагает интеллектуальное объединение диапазонов 2.4 и 5 ГГц. Также эти каналы можно оставить раздельными, установив раздельные пароли.
В разделе безопасности можно проверить рекомендации по настройкам с защитой доступа в админку, пароля сети, от фишинга и DDOS.
Скорость в беспроводном диапазоне велась на смартфоне Apple iPhone 13 Pro Max с поддержкой Wi-Fi 6. Как можно заметить, скорости близки к проводному подключению.
Отдельно проверили стабильность работы в режиме продолжительной нагрузки. Запускалась загрузка игр на PlayStation 5, ролики с Netflix на двух смартфонах, ноутбуке и ПК в высоком разрешении. Роутер справлялся с нагрузкой без видимых зависаний и сбоев в соединении.