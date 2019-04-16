Обзор Tenda W15E. Лучший роутер для кафе, семейных гостиниц и офисов

2019-04-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Tenda W15E; [364]
Сегодня героем нашего обзора будет беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор для SMB и HoReCa. Обзор будет интересен для тех, кто планирует развернуть высокопроизводительную Wi-Fi сеть в кафе, семейной гостинице или офисе, а также многоквартирных домах и помещениях большой площади. Работает она в двух диапазонах с общей скоростью 1200 Мб/c.

Tenda W15E

Средняя стоимость составляет 3490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений собран в сводной таблице.

Tenda W15E обзор

Комплектация

Сегодня героем нашего обзора будет беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор для SMB и HoReCa. Обзор будет интересен для тех, кто планирует развернуть высокопроизводительную Wi-Fi сеть в кафе, семейной гостинице или офисе, а также многоквартирных домах и помещениях большой площади. Работает она в двух диапазонах с общей скоростью 1200 Мб/c.

Tenda W15E

Внешний вид

Корпус Tenda W15E выполнен из металла, актуально с учетом возможности размещения в общедоступном месте.

Tenda W15E

Коробка в форме параллелепипеда с прямыми углами. Справа и слева вентиляционные решетки, обеспечивающие отвод теплого воздуха.

Tenda W15E

На фронтальной панели выведен ряд светодиодных индикаторов, отображающих режимы работы и активность подключения.

Tenda W15E

Нанесена наклейка, оформленная в фирменных цветах компании с названием модели и информацией по стандарту беспроводного подключения.

Tenda W15E

Есть четыре поворотные антенны с высоким коэффициентом усиления. Выбранное положение жестко фиксируется.

Tenda W15E

На задней панели сгруппировано пять LAN-разъемов. По одному выделены под LAN, три центральных могут использоваться как под LAN, так и под WAN. Доступно гнездо питания и скрытая кнопка перезагрузки. Блок питания внешний.

Tenda W15E

Снизу у Tenda W15E есть пара ушек для возможности фиксации роутера на стене. По центру наклейка с техническими данными.

Начинка

Tenda W15E

Внутри корпуса скрывается печатная плата темно-синего цвета. Установлен массивный алюминиевый радиатор.

Tenda W15E

Панель управления

При входе в веб-панель управления в стартовом окне отображаются настройки подключения к интернету. Тут можно задать настройки по WAN-разъемам и количеству портов, задействованных под провайдера.

Tenda W15E

Поддерживаются все используемые в России технологии подключения. Для WAN есть отдельные настройки.

Tenda W15E

Задаются параметры LAN-подключения с выбором IP-адресов и резервирования.

Tenda W15E

Перенаправление портов.

Tenda W15E

Статичные маршруты.

Tenda W15E

Настройки DNS-кеширования.

Tenda W15E

Tenda W15E

Для Wi-Fi подключения задается название сети для каждого из диапазонов. Пароль подключения и тип защиты. Включаются дополнительные имена.

Tenda W15E

Есть общие настройки с выбором региона, силы сигнала, частоты и канала.

Tenda W15E

Tenda W15E

Проводится оптимизация работы беспроводной сети.

Tenda W15E

Доступна гостевая сеть с отдельными IP-адресами.

Tenda W15E

В Tenda W15E поддерживается функция репитера.

Tenda W15E

Включается режим защиты беспроводного подключения.

Tenda W15E

Задается скоростной лимит подключения и максимальная скорость загрузки для клиентов.

Tenda W15E

Поддерживается VPN.

Tenda W15E

Tenda W15E

Tenda W15E

Tenda W15E

Есть функции безопасности с фильтрацией IP-адресов и Firewall.

Tenda W15E

Tenda W15E

Можно активировать страницу авторизации для пользователей.

Tenda W15E

Tenda W15E

Есть PPPoE авторизация с выбором отдельных параметров для каждого пользователя в отдельности. Задается длительность подключения.

Tenda W15E

Tenda W15E

Tenda W15E

Tenda W15E

Запускается виртуальный сервер с перенаправлением адресов и сервисом DDNS.

Tenda W15E

Tenda W15E

Tenda W15E

В разделе общих настроек можно будет обновить прошивку, загрузить настройки и запустить удаленное подключение к веб-панели.

Tenda W15E

Tenda W15E

Tenda W15E

Tenda W15E

Доступны инструменты диагностики.

Тесты

Тестирование Tenda W15E мы проводили в редакции, используя в качестве провайдера Ростелеком со скоростью 100 Мбит/с. Подключение к сети прошло быстро, как и запуск беспроводной сети.

На частоте 2.4 ГГц скорость скачивания/загрузки составила: 41/25 Мбит/с. На частоте 5 ГГц скорость: 94/69 Мбит/с.

Роутер позволяет организовать смс авторизацию для пользователей, подключаемых к сети. Данные для страницы авторизации задаются самим пользователем. Работает функция корректно.

Итоги по Tenda W15E

Золото. Выбор редакции MegaObzorTenda W15E с учетом невысокой стоимости и предлагаемых возможностей, станет отличным выбором для развертывания сетей с общественным доступом, позволяя при минимальных затратах предоставить своим клиентам и гостям доступ в сеть в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Детализированные настройки, SMS регистрация, фильтрация и Firewall, балансировка нагрузки MultiWAN, VPN-сервис, металлический корпус.
Tenda W15E получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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