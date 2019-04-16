Обзор Tenda W15E. Лучший роутер для кафе, семейных гостиниц и офисов

Сегодня героем нашего обзора будет беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор для SMB и HoReCa. Обзор будет интересен для тех, кто планирует развернуть высокопроизводительную Wi-Fi сеть в кафе, семейной гостинице или офисе, а также многоквартирных домах и помещениях большой площади. Работает она в двух диапазонах с общей скоростью 1200 Мб/c.
На частоте 2.4 ГГц скорость скачивания/загрузки составила: 41/25 Мбит/с. На частоте 5 ГГц скорость: 94/69 Мбит/с.
Роутер позволяет организовать смс авторизацию для пользователей, подключаемых к сети. Данные для страницы авторизации задаются самим пользователем. Работает функция корректно.
Tenda W15E получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Средняя стоимость составляет 3490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений собран в сводной таблице.
Tenda W15E обзор
КомплектацияСегодня героем нашего обзора будет беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор для SMB и HoReCa. Обзор будет интересен для тех, кто планирует развернуть высокопроизводительную Wi-Fi сеть в кафе, семейной гостинице или офисе, а также многоквартирных домах и помещениях большой площади. Работает она в двух диапазонах с общей скоростью 1200 Мб/c.
Внешний видКорпус Tenda W15E выполнен из металла, актуально с учетом возможности размещения в общедоступном месте.
Коробка в форме параллелепипеда с прямыми углами. Справа и слева вентиляционные решетки, обеспечивающие отвод теплого воздуха.
На фронтальной панели выведен ряд светодиодных индикаторов, отображающих режимы работы и активность подключения.
Нанесена наклейка, оформленная в фирменных цветах компании с названием модели и информацией по стандарту беспроводного подключения.
Есть четыре поворотные антенны с высоким коэффициентом усиления. Выбранное положение жестко фиксируется.
На задней панели сгруппировано пять LAN-разъемов. По одному выделены под LAN, три центральных могут использоваться как под LAN, так и под WAN. Доступно гнездо питания и скрытая кнопка перезагрузки. Блок питания внешний.
Снизу у Tenda W15E есть пара ушек для возможности фиксации роутера на стене. По центру наклейка с техническими данными.
Начинка
Внутри корпуса скрывается печатная плата темно-синего цвета. Установлен массивный алюминиевый радиатор.
Панель управленияПри входе в веб-панель управления в стартовом окне отображаются настройки подключения к интернету. Тут можно задать настройки по WAN-разъемам и количеству портов, задействованных под провайдера.
Поддерживаются все используемые в России технологии подключения. Для WAN есть отдельные настройки.
Задаются параметры LAN-подключения с выбором IP-адресов и резервирования.
Перенаправление портов.
Статичные маршруты.
Настройки DNS-кеширования.
Для Wi-Fi подключения задается название сети для каждого из диапазонов. Пароль подключения и тип защиты. Включаются дополнительные имена.
Есть общие настройки с выбором региона, силы сигнала, частоты и канала.
Проводится оптимизация работы беспроводной сети.
Доступна гостевая сеть с отдельными IP-адресами.
В Tenda W15E поддерживается функция репитера.
Включается режим защиты беспроводного подключения.
Задается скоростной лимит подключения и максимальная скорость загрузки для клиентов.
Поддерживается VPN.
Есть функции безопасности с фильтрацией IP-адресов и Firewall.
Можно активировать страницу авторизации для пользователей.
Есть PPPoE авторизация с выбором отдельных параметров для каждого пользователя в отдельности. Задается длительность подключения.
Запускается виртуальный сервер с перенаправлением адресов и сервисом DDNS.
В разделе общих настроек можно будет обновить прошивку, загрузить настройки и запустить удаленное подключение к веб-панели.
Доступны инструменты диагностики.
ТестыТестирование Tenda W15E мы проводили в редакции, используя в качестве провайдера Ростелеком со скоростью 100 Мбит/с. Подключение к сети прошло быстро, как и запуск беспроводной сети.
На частоте 2.4 ГГц скорость скачивания/загрузки составила: 41/25 Мбит/с. На частоте 5 ГГц скорость: 94/69 Мбит/с.
Роутер позволяет организовать смс авторизацию для пользователей, подключаемых к сети. Данные для страницы авторизации задаются самим пользователем. Работает функция корректно.
Итоги по Tenda W15ETenda W15E с учетом невысокой стоимости и предлагаемых возможностей, станет отличным выбором для развертывания сетей с общественным доступом, позволяя при минимальных затратах предоставить своим клиентам и гостям доступ в сеть в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Детализированные настройки, SMS регистрация, фильтрация и Firewall, балансировка нагрузки MultiWAN, VPN-сервис, металлический корпус.
Tenda W15E получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".