Обзор Thermaltake Smart DPS G Gold 750W. Блок питания с цифровым управлением

С блоками питания линейки Smart от Thermaltake мы уже знакомились на примере блока питания с RGB-подсветкой Thermaltake Smart RGB 600W. Сегодня же продолжая изучение модельной линейки и этой линейки в частности мы поделимся опытом эксплуатации Thermaltake Smart DPS G Gold 750W, который готов предложить 7 лет гарантийного обслуживания, сертификат 80Plus Gold, модульный кабель менеджмент и возможность дистанционного управления. Модели серии Smart DPS G включают блоки питания от 350 до 750 Ватт, есть версии с сертификатом 80 Plus 230V, 80 Plus Bronse и 80 Plus Gold.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W обзор

Тестируемый сегодня блок питания уже доступен для покупки в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением блока питания, списком преимуществ и подробной таблицей с техническими характеристиками.

Внешний вид

Комплект включает набор съемный кабелей, крепежные винты, силовой кабель, подробную инструкцию по эксплуатации.Габариты корпуса Thermaltake Smart DPS G Gold 750W составляют 86x150x160 мм. Выполнен корпус из окрашенной в черный цвет стали.

На боковые стенки нанесены декоративные наклейки с названием серии, указанием мощности и отметкой о полученном сертификате 80 Plus Gold.

Блок питания только частично модульный. Линии питания материнской платы и процессора (4+4) несъемные.

Все провода с плоской оплеткой. Кабели питания видеокарт (2хPCI 6+2) окрашены в красный цвет. Длина всех линий традиционна. Используются провода с сечением 18AWG.

В комплект входит два кабеля питания видеокарт, две линии с восемью SATA коннекторами, и одна ветка с MOLEX и FDD.

Вентилятор у Thermaltake Smart DPS G Gold 750W защищает решетка-гриль. По центру зафиксирована декоративная накладка с логотипом производителя.

На тыльную сторону выведено шесть коннекторов. Каждый из них подписан. Есть дополнительный USB-коннектор, для подключения к материнской плате.

Начинка

Противоположная сторона с силовым разъемом, механическим выключателем. Остальная площадь занята вентиляционной решеткой.Используется преобразователь с резонансной схемой. Применяются высококачественные компоненты с высоким ресурсом службы. Основной сглаживающий конденсатор SMQ 470 мКф 400В.

На отдельной плате разметили выходной стабилизатор линий 3.3 и 5В. Чип APW7159 с транзисторами M3006D и M3016D. Силовые транзисторы зафиксированы на радиаторе с дополнительными ребрами.

Для активного охлаждения используется вентилятор Thermaltake TT-1425 с регулируемой скоростью вращения до 2000 оборотов в минуту. При нагрузке менее 30% он полностью выключается.

Софт

Особенностью Thermaltake Smart DPS G Gold 750W стала возможность управления и контроля с помощью программного обеспечения. После успешного подключения в главном окне отображается подробная информация по линиям.

Есть отдельные вкладки для линий: 12, 5 и 3.3В. Можно переключать информацию и отображать в виде графиков с мониторингом.

Тесты Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Уровень шума:

Отображается сила тока, потребление отдельных компонентов. Для процессора отображается мощность. Приложение доступно для iOS и Android, после авторизации и создании профиля. Пользователь сможет составить план работы блока питания и экономии энергии. Отображается подробный мониторинг работы. Эти же данные выводятся в веб-версии панели управления.

Данные Простой 31 Нагрузка 37

КПД

Данные 150W 88 250W 90,5 350W 91 500W 92 650W 91 750W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 750W 12 12,16 12,12 12,09 5 5.08 5.07 5.06 3,3 3.39 3.39 3.35

Пульсация

Данные 150W 7,9 250W 12,9 350W 18,1 750W 26,8

Итоги по Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W продемонстрировал высокий КПД, стабильное напряжение при продолжительных нагрузках по всем трем линиям. К его особенностям отнесем возможность мониторинга компонентов с экрана ПК и смартфона. Использование качественных компонентов и высокий ресурс службы, производитель подтверждает семилетней гарантией.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".