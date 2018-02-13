Обзор Thermaltake Smart DPS G Gold 750W. Блок питания с цифровым управлением

2018-02-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Smart DPS G Gold 750W; [259]
С блоками питания линейки Smart от Thermaltake мы уже знакомились на примере блока питания с RGB-подсветкой Thermaltake Smart RGB 600W. Сегодня же продолжая изучение модельной линейки и этой линейки в частности мы поделимся опытом эксплуатации Thermaltake Smart DPS G Gold 750W, который готов предложить 7 лет гарантийного обслуживания, сертификат 80Plus Gold, модульный кабель менеджмент и возможность дистанционного управления. Модели серии Smart DPS G включают блоки питания от 350 до 750 Ватт, есть версии с сертификатом 80 Plus 230V, 80 Plus Bronse и 80 Plus Gold.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Тестируемый сегодня блок питания уже доступен для покупки в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением блока питания, списком преимуществ и подробной таблицей с техническими характеристиками.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Комплект включает набор съемный кабелей, крепежные винты, силовой кабель, подробную инструкцию по эксплуатации.

Внешний вид

Габариты корпуса Thermaltake Smart DPS G Gold 750W составляют 86x150x160 мм. Выполнен корпус из окрашенной в черный цвет стали.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

На боковые стенки нанесены декоративные наклейки с названием серии, указанием мощности и отметкой о полученном сертификате 80 Plus Gold.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Блок питания только частично модульный. Линии питания материнской платы и процессора (4+4) несъемные.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Все провода с плоской оплеткой. Кабели питания видеокарт (2хPCI 6+2) окрашены в красный цвет. Длина всех линий традиционна. Используются провода с сечением 18AWG.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

В комплект входит два кабеля питания видеокарт, две линии с восемью SATA коннекторами, и одна ветка с MOLEX и FDD.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Вентилятор у Thermaltake Smart DPS G Gold 750W защищает решетка-гриль. По центру зафиксирована декоративная накладка с логотипом производителя.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

На тыльную сторону выведено шесть коннекторов. Каждый из них подписан. Есть дополнительный USB-коннектор, для подключения к материнской плате.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Противоположная сторона с силовым разъемом, механическим выключателем. Остальная площадь занята вентиляционной решеткой.

Начинка

Используется преобразователь с резонансной схемой. Применяются высококачественные компоненты с высоким ресурсом службы. Основной сглаживающий конденсатор SMQ 470 мКф 400В.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

На отдельной плате разметили выходной стабилизатор линий 3.3 и 5В. Чип APW7159 с транзисторами M3006D и M3016D. Силовые транзисторы зафиксированы на радиаторе с дополнительными ребрами.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Для активного охлаждения используется вентилятор Thermaltake TT-1425 с регулируемой скоростью вращения до 2000 оборотов в минуту. При нагрузке менее 30% он полностью выключается.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Софт

Особенностью Thermaltake Smart DPS G Gold 750W стала возможность управления и контроля с помощью программного обеспечения. После успешного подключения в главном окне отображается подробная информация по линиям.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Есть отдельные вкладки для линий: 12, 5 и 3.3В. Можно переключать информацию и отображать в виде графиков с мониторингом.

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Отображается сила тока, потребление отдельных компонентов. Для процессора отображается мощность. Приложение доступно для iOS и Android, после авторизации и создании профиля. Пользователь сможет составить план работы блока питания и экономии энергии. Отображается подробный мониторинг работы. Эти же данные выводятся в веб-версии панели управления.

Тесты Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Уровень шума:

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Данные
Простой31
Нагрузка37

КПД

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Данные
150W88
250W90,5
350W91
500W92
650W91
750W89

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

150W350W750W
1212,1612,1212,09
55.085.075.06
3,33.393.393.35

Пульсация

Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Данные
150W7,9
250W12,9
350W18,1
750W26,8

Итоги по Thermaltake Smart DPS G Gold 750W

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Smart DPS G Gold 750W продемонстрировал высокий КПД, стабильное напряжение при продолжительных нагрузках по всем трем линиям. К его особенностям отнесем возможность мониторинга компонентов с экрана ПК и смартфона. Использование качественных компонентов и высокий ресурс службы, производитель подтверждает семилетней гарантией.
Thermaltake Smart DPS G Gold 750W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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