Обзор Thermaltake Smart DPS G Gold 750W. Блок питания с цифровым управлением

С блоками питания линейки Smart от Thermaltake мы уже знакомились на примере блока питания с RGB-подсветкой Thermaltake Smart RGB 600W. Сегодня же продолжая изучение модельной линейки и этой линейки в частности мы поделимся опытом эксплуатации Thermaltake Smart DPS G Gold 750W, который готов предложить 7 лет гарантийного обслуживания, сертификат 80Plus Gold, модульный кабель менеджмент и возможность дистанционного управления. Модели серии Smart DPS G включают блоки питания от 350 до 750 Ватт, есть версии с сертификатом 80 Plus 230V, 80 Plus Bronse и 80 Plus Gold.
Thermaltake Smart DPS G Gold 750W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Тестируемый сегодня блок питания уже доступен для покупки в российских магазинах, список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Thermaltake Smart DPS G Gold 750W обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением блока питания, списком преимуществ и подробной таблицей с техническими характеристиками.
Комплект включает набор съемный кабелей, крепежные винты, силовой кабель, подробную инструкцию по эксплуатации.
Внешний видГабариты корпуса Thermaltake Smart DPS G Gold 750W составляют 86x150x160 мм. Выполнен корпус из окрашенной в черный цвет стали.
На боковые стенки нанесены декоративные наклейки с названием серии, указанием мощности и отметкой о полученном сертификате 80 Plus Gold.
Блок питания только частично модульный. Линии питания материнской платы и процессора (4+4) несъемные.
Все провода с плоской оплеткой. Кабели питания видеокарт (2хPCI 6+2) окрашены в красный цвет. Длина всех линий традиционна. Используются провода с сечением 18AWG.
В комплект входит два кабеля питания видеокарт, две линии с восемью SATA коннекторами, и одна ветка с MOLEX и FDD.
Вентилятор у Thermaltake Smart DPS G Gold 750W защищает решетка-гриль. По центру зафиксирована декоративная накладка с логотипом производителя.
На тыльную сторону выведено шесть коннекторов. Каждый из них подписан. Есть дополнительный USB-коннектор, для подключения к материнской плате.
Противоположная сторона с силовым разъемом, механическим выключателем. Остальная площадь занята вентиляционной решеткой.
НачинкаИспользуется преобразователь с резонансной схемой. Применяются высококачественные компоненты с высоким ресурсом службы. Основной сглаживающий конденсатор SMQ 470 мКф 400В.
На отдельной плате разметили выходной стабилизатор линий 3.3 и 5В. Чип APW7159 с транзисторами M3006D и M3016D. Силовые транзисторы зафиксированы на радиаторе с дополнительными ребрами.
Для активного охлаждения используется вентилятор Thermaltake TT-1425 с регулируемой скоростью вращения до 2000 оборотов в минуту. При нагрузке менее 30% он полностью выключается.
СофтОсобенностью Thermaltake Smart DPS G Gold 750W стала возможность управления и контроля с помощью программного обеспечения. После успешного подключения в главном окне отображается подробная информация по линиям.
Есть отдельные вкладки для линий: 12, 5 и 3.3В. Можно переключать информацию и отображать в виде графиков с мониторингом.
Отображается сила тока, потребление отдельных компонентов. Для процессора отображается мощность. Приложение доступно для iOS и Android, после авторизации и создании профиля. Пользователь сможет составить план работы блока питания и экономии энергии. Отображается подробный мониторинг работы. Эти же данные выводятся в веб-версии панели управления.
Тесты Thermaltake Smart DPS G Gold 750W
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|37
КПД
|Данные
|150W
|88
|250W
|90,5
|350W
|91
|500W
|92
|650W
|91
|750W
|89
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|750W
|12
|12,16
|12,12
|12,09
|5
|5.08
|5.07
|5.06
|3,3
|3.39
|3.39
|3.35
Пульсация
|Данные
|150W
|7,9
|250W
|12,9
|350W
|18,1
|750W
|26,8
Итоги по Thermaltake Smart DPS G Gold 750WThermaltake Smart DPS G Gold 750W продемонстрировал высокий КПД, стабильное напряжение при продолжительных нагрузках по всем трем линиям. К его особенностям отнесем возможность мониторинга компонентов с экрана ПК и смартфона. Использование качественных компонентов и высокий ресурс службы, производитель подтверждает семилетней гарантией.
Thermaltake Smart DPS G Gold 750W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".