Обзор Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W. Блок питания с инструментами детального мониторинга

Первые блоки питания серии Toughpower появились уже относительно давно, предложив пользователям возможности детальной настройки и мониторинга ключевых характеристик. Актуальная модельная линейка включает модели разной мощности от 450Вт до 1500Вт, также есть версии с сертификатами 80Plus Gold и 80Plus Titanium. В актуальном поколении этой серии они получили RGB-подсветку и возможность управления ей как с экрана монитора, так и экрана смартфона. Изучать мы будем на примере версии Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W.

Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W обзор

К моменту публикации он уже доступен для покупки в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с ярким оформлением. На лицевой стороне приведен список его ключевых преймуществ, среди которых значатся 10 лет гарантии, режим бесшумной работы, полностью модульная проводка, удаленное управление, модульная конструкции.

С обратной описана поддержка программного обеспечения и список разъемов. Внутри блок питания зафиксирован в вспененном контейнере.

Внешний вид

В отдельной сумке собраны все кабели и комплектующие. Помимо набора съемных кабелей, в комплект входят винты крепления, USB-кабель, переходник на FDD, пластиковые стяжки, набор документации.Большая часть площади корпуса Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W представляет собой вентиляционную решетку с продольными вырезами. Отдельной решетки гриль в конструкции нет.

На крышке красуется хромированный логотип производителя. Декоративные наклейки на боковых гранях.

С тыльной стороны разъем питания и механическая кнопка выключения питания. На разъем питания нанесена наклейка, предупреждающая об особенностях работы вентилятора, связанная с его выключением при нагрузке менее 20%. Еще один плюс в пользу выбора моделей с запасом по мощности.

На внутренней панели выведен блок с разъемами под съемные кабели: три линии под питание видеокарт, одна линия под процессор, четыре под SATA и периферию, а также линия питания материнской платы.

В отличие от Thermaltake Smart RGB 600W где подсветка управлялась при помощи кнопки, здесь для её работы потребуется подключение USB кабеля к материнской плате.

После установки программного обеспечения, появляется возможность выбора из нескольких сценариев её работы и цвета подсветки. Помимо этого, такой способ подключения необходим и для передачи технических данных, а также управления другими параметрами работы.

Кабель питания материнской платы (24pin) – 60 см;

Кабель питания CPU (4+4pin) – 60 см;

Три кабеля питания PCI-E (2 x 6+2pin) – 65 + 15 см;

Три кабеля SATA – 55+15+15+15 см;

Два кабеля MOLEX - 55+15+15+15 см.

В комплекте с Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W идут:

Такого набора достаточно для сборки высокопроизводительной системы, построенной на нескольких видеокартах.

Софт

Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W поддерживает технологию SPM, от пользователя потребуется установка программного обеспечения. После её установки и подключения блока питания к материнской плате, на главный экран выводятся подробные данные по техническим характеристикам и актуальным параметрам работы блока питания.

В отдельном окне приведены опции по управлению подсветкой. Пользователю доступна палитра RGB и несколько готовых пресетов работы.

Также есть возможность выбрать сценарий работы вентилятора, среди которых высокоэффективный обдув и режим выключения вращения при отсутствии нагрузки.

Для смартфонов доступно приложение, использующее данные из облака. После авторизации, пользователь получает инструменты удаленного мониторинга и управления. Набор настроек схож с настольным софтом.

Начинка

В Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W используется DC-DC преобразователь для линий 5 и 3.3В, выпрямитель на мосфетах на 12В. Применяется активная коррекция коэффициента мощности.

Основной конденсатор Nichicon 560 мКф 450В. Диодные мосты на радиаторах. За управление мощностью отвечает Infineon ICE3PCS01. Несколько отдельных плат с набором компонентов.

Есть необходимый набор защит и фильтрация помех. Отдельный контроллер, ограничивающий потребление в режиме ожидания. Используются качественные конденсаторы и дроссели с высоким ресурсом службы.

За охлаждение отвечает вентилятор Thermaltake Ring с круговой RGB-подсветкой. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1100 в минуту. При нагрузке менее 20% он полностью выключается.

Тесты Thermaltake Smart RGB 600W

Уровень шума:

Данные Простой 28 Нагрузка 39

КПД

Данные 150W 88 250W 90 350W 91 500W 92 600W 90 850W 88

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 600W 12 12,12 12,1 12,05 5 5.04 5.01 4.94 3,33 3.33 3.3 3.26

Итоги по Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W

Thermaltake Toughpower DPS G RGB 850W – качественный блок питания под игровые и высокопроизводительные системы. К его преймуществам отнесем возможность дистанционного контроля параметров, RGB-подсветку, полностью модульную конструкцию, запас разъемов, бесшумную работу, высокую эффективность и стабильные напряжения по всем линиям, сертификат 80 Plus Gold, 10 лет гарантийного обслуживания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".