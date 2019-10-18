Обзор Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W (PS-TPD-0750F3FAGE-1). Блок питания с 10-летней гарантией

2019-10-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W; [73]
Сегодня в центре внимания новая серия блоков Toughpower GF1 ARGB, созданной с использованием высококачественных компонентов и продвинутых технологических решений. В этих блоках питания используются новые вентиляторы Riing Duo 14 RGB с 18 светодиодами. Поддерживается синхронизация с материнскими платами Asus, Gigabyte, MSI и ASRock. Изучаем её на примере Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

К моменту написания продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 9720 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750Wобзор

Комплектация

Поставляется в коробке из окрашенного в черный цвет картона. В виде списка приведены его ключевые преимущества. Комплект включает набор кабелей, силовой кабелей, переходник на FDD-разъем, кабель синхронизации, стяжки, винты, инструкцию и гарантийный талон.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Внешний вид

Выполнен в корпусе с характерным для этого производителя внешним видом. Окрашенная в черный цвет коробка с выштампованный вентиляционной решеткой.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

По центру верхней крышки расположен хромированный логотип производителя. Остальная часть обеспечивает приток воздуха к вентилятору и его обзор.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

В Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W установлен вентилятор с двухзонной кольцевой подсветкой. По умолчанию работает многоцветный эффект.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Его можно будет менять с помощью кнопок на внешней стенке. Одна переключает цвета, вторая эффекты. Предлагается хороший выбор, без необходимости установки программного обеспечения.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Для синхронизации нужно будет подключение к материнской плате с 5V-разъемов. Поддерживается программное обеспечение ключевых производителей в лице Asus, Gigabyte, MSI и ASRock.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Также предлагается управление технологией Smart Zero Fan, отключая вращение вентилятора при отсутствии нагрузки.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

На внутренней панели распределены разъемы под съемные кабели. Это полностью модульный блок питания. Они распределены по группам, каждая из которых подписана.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Кабели плоские. Суммарно доступны: один Main Power, один ATX, девять SATA, четыре PCIe, четыре Molex. Достаточно для сборки системы на базе двух видеокарт.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

На нижнюю сторону нанесена наклейка с подробной информацией по линиям и силовым характеристикам.

Начинка

Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W имеет сертификат 80 Plus Gold. В этой серии также доступны модели с мощностью 650 и 850 Вт. По линии 12V выдает все заявленные 750W, отлично. Еще 120W по линиям 3.3 и 5V.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

На печатной плате распаяны японские конденсаторы от Nippon и Nichicon с большим ресурсом службы. За охлаждение отвечает вентилятор с гидродинамическим подшипником.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Тесты Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Уровень шума:

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Данные
Простой31
Нагрузка37

КПД

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Данные
150W85
250W88
350W91
500W90
650W89
750W86

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

150W350W650W
1212,1512,1712,16
55.095.085.07
3,333.363.353.35

Итоги по Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W – высококачественный блок питания с 10-летней гарантией. Он обеспечит стабильное питания системы, построенной на базе современных компонентов с одной или двумя видеокартами. Низкий уровень шума, эффектная подсветка, возможность синхронизации и автономного управления, набор разъемов и длина кабелей.
Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W
Alan Wake’s American Nightmare и Observe...
Alan Wake’s American Nightmare и ObserveНа это недели в Epic Games Store стали бесплатными Alan Wake’s American Nightmare и Observer. ...
Игра Red Dead Redemption 2 от Rockstar G...
Игра Red Dead Redemption 2 от Rockstar GRockstar Games выпустит игру Red Dead Redemption 2 5 ноября 2019 года для ПК. Предзаказ доступен на Rocks...
MS-DOS игры Doom, Mortal Kombat теперь б...
MS-DOS игры Doom, Mortal Kombat теперь бС 2013 года энтузиасты из Internet Archive собирают старые MS-DOS-игры для нынешнего и будущего поколения...
Nokia 8.2 5G первый смартфон с процессор...
Nokia 8.2 5G первый смартфон с процессорNokia 8.2 5G станет первым смартфонов на рынке, который оснастят процессором Snapdragon 735, хотя еще это...
Riot представила новые проекты ...
Riot представила новые проекты На одной из прямых трансляций представители Riot сообщили о запуске новых проектов, в рамках 10-ого юбиле...
Motorola RAZR официально представят 13 н...
Motorola RAZR официально представят 13 нКомпания Motorola наконец-то объявила дату анонс складного смартфона RAZR. ...
Флагман Realme X2 Pro появился в продаже...
Флагман Realme X2 Pro появился в продажеСегодня в Китае стартовали продажи смартфона Realme X2 Pro, который многие называют лучшей моделью 2019 г...
Moto E6 Play бюджетный смартфон от Motor...
Moto E6 Play бюджетный смартфон от MotorНовинка станет улучшенной версией обычной Moto E6. ...


Обзор Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W (PS-TPD-0750F3FAGE-1). Блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W (PS-TPD-0750F3FAGE-1). Блок питания с 10-летней гарантией
Обзор Philips 326M6VJRMB. 4К-монитор с DisplayHDR 600Обзор Philips 326M6VJRMB. 4К-монитор с DisplayHDR 600
Обзор Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1. Игровые наушники с четким микрофономОбзор Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1. Игровые наушники с четким микрофоном
Обзор Honor 9X 4/64GB. Китайская или европейская версия?Обзор Honor 9X 4/64GB. Китайская или европейская версия?
Обзор OPPO Reno 2Z 8/128GB. Среднебюджетный смартфон во флагманском исполненииОбзор OPPO Reno 2Z 8/128GB. Среднебюджетный смартфон во флагманском исполнении
Предварительный обзор Jonsbo TR03. Неста...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. НестаВ последнее время крупные производители компьютерных корпусов стали буксовать на месте из-за отсутствия с...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шутка...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шуткаСамое время передохнуть от шутеров и попробовать весьма оригинальный проект под названием Monkey King: He...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10Официально представлена новая камера Olympus PEN E-PL10, которая выглядит стильно, снимает отлично и при ...
Представлен новый сервис по защите от ки...
Представлен новый сервис по защите от киРазвитие цифровых технологий неминуемо приводит к росту киберпреступлений, а это значит, что защита от ки...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версияЕсли вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда...
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOM...
Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMНа днях, в Центре цифрового лидерства SAP прошло мероприятие Sennheiser Day 2019, на котором были предста...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor