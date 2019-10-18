Обзор Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W (PS-TPD-0750F3FAGE-1). Блок питания с 10-летней гарантией

Сегодня в центре внимания новая серия блоков Toughpower GF1 ARGB, созданной с использованием высококачественных компонентов и продвинутых технологических решений. В этих блоках питания используются новые вентиляторы Riing Duo 14 RGB с 18 светодиодами. Поддерживается синхронизация с материнскими платами Asus, Gigabyte, MSI и ASRock. Изучаем её на примере Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W.

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750Wобзор

К моменту написания продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 9720 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из окрашенного в черный цвет картона. В виде списка приведены его ключевые преимущества. Комплект включает набор кабелей, силовой кабелей, переходник на FDD-разъем, кабель синхронизации, стяжки, винты, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе с характерным для этого производителя внешним видом. Окрашенная в черный цвет коробка с выштампованный вентиляционной решеткой.

По центру верхней крышки расположен хромированный логотип производителя. Остальная часть обеспечивает приток воздуха к вентилятору и его обзор.

В Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W установлен вентилятор с двухзонной кольцевой подсветкой. По умолчанию работает многоцветный эффект.

Его можно будет менять с помощью кнопок на внешней стенке. Одна переключает цвета, вторая эффекты. Предлагается хороший выбор, без необходимости установки программного обеспечения.

Для синхронизации нужно будет подключение к материнской плате с 5V-разъемов. Поддерживается программное обеспечение ключевых производителей в лице Asus, Gigabyte, MSI и ASRock.

Также предлагается управление технологией Smart Zero Fan, отключая вращение вентилятора при отсутствии нагрузки.

На внутренней панели распределены разъемы под съемные кабели. Это полностью модульный блок питания. Они распределены по группам, каждая из которых подписана.

Кабели плоские. Суммарно доступны: один Main Power, один ATX, девять SATA, четыре PCIe, четыре Molex. Достаточно для сборки системы на базе двух видеокарт.

Начинка

На нижнюю сторону нанесена наклейка с подробной информацией по линиям и силовым характеристикам.Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W имеет сертификат 80 Plus Gold. В этой серии также доступны модели с мощностью 650 и 850 Вт. По линии 12V выдает все заявленные 750W, отлично. Еще 120W по линиям 3.3 и 5V.

На печатной плате распаяны японские конденсаторы от Nippon и Nichicon с большим ресурсом службы. За охлаждение отвечает вентилятор с гидродинамическим подшипником.

Тесты Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 37

КПД

Данные 150W 85 250W 88 350W 91 500W 90 650W 89 750W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,15 12,17 12,16 5 5.09 5.08 5.07 3,33 3.36 3.35 3.35

Итоги по Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W

Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W – высококачественный блок питания с 10-летней гарантией. Он обеспечит стабильное питания системы, построенной на базе современных компонентов с одной или двумя видеокартами. Низкий уровень шума, эффектная подсветка, возможность синхронизации и автономного управления, набор разъемов и длина кабелей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".