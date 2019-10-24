Обзор Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W. Блок питания с 80 PLUS Platinum

Сегодня в центре внимания линейка блоков питания Toughpower PF1 ARGB с сертификатом 80 PLUS Platinum. Она включает модели мощностями 850, 1050 и 1200 Вт. Вентилятор с многоцветной подсветкой, дополнительная подсвечиваемая зона на боковой грани, полностью модульный кабель-менеджмент, японские конденсаторы, поддержка Smart Zero Fan. На них предоставляется 10-летнее гарантийное обслуживание.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W обзор

Изучаем на примере Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W. Его средняя стоимость составляет 10700 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с эффектным темным оформлением. Приведен подробный список его особенностей и данные по техническим характеристикам. Комплект включает инструкцию, гарантийный талон, силовой кабель, винты, кабель синхронизации подсветки, набор съемных кабелей.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали с фирменной перфорированной решеткой на верхней и боковых гранях. Окрашен в черный матовый цвет.

Заметным отличием от изученных ранее линеек этого производителя стало наличие подсвечиваемой зоны на боковой грани. Это подсвечиваемый логотип производителя и название серии.

Подсветка работает синхронно с вентилятором ARGB. Владелец сможет выбирать между управлением с помощью кнопок на корпусе или синхронизировав подсветку подключив его к 5V разъему на материнской плате.

Две кнопки переключают цвета и эффекты. Доступен хороший выбор: волна, спираль, Flow, сердцебиение, мерцание, полная подсветка и спектр. Сама подсветка хорошо проработана.

Поддерживается программное обеспечение ключевых производителей материнских плат: ASRock Polychrome RGB, ASUS AURA Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync.

Также на задней панели помимо этих кнопок, доступен тумблер питания и кнопка управления технологией Zero Fan. При активации последней вентилятор будет останавливаться при отсутствии нагрузки.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W полностью модульный блок питания. Гнезда расположены группами, каждая из которых подписана.

Кабели с плоской оплеткой. Доступен хороший набор разъемов, состоящий из одного Main Power, двух ATX, двенадцати SATA, шести PCI, четырех MOLEX и одного FDD.

На нижней стороне нанесена наклейка с техническими данными и подробной информацией по всем линиям.

Начинка

На входе блока питания распаян фильтр электромагнитных помех. Есть плавкий предохранитель. Отдельные платы для управления подсветкой.

Крупные металлические радиаторы с дополнительным оребрением. На них зафиксированы высоковольтные выпрямители STMicroelectronics и транзисторы.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W использует конденсаторы Nichicon 680мкФ 400V и Nippon 470 мкФ 400V. Линии 5 и 3.3 на плате DC-DC преобразователя.

Тесты Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Уровень шума:

За охлаждение отвечает 140 мм вентилятор Thermaltake TT-1425. При нагрузке ниже 40% работает в пассивном режиме.

Данные Простой 31 Нагрузка 37

КПД

Данные 150W 88 250W 91 350W 92 500W 93 650W 91 750W 91 850W 90

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 850W 12 12,05 12,04 12,03 5 5.09 5.11 5.10 3,33 3.31 3.33 3.33

Итоги по Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W – высокоэффективный блок питания с модульным кабель-менеджментом и управляемой многозонной подсветкой. Этот источник питания можно рекомендовать в корпуса с прозрачными стенками и системы, собираемые на компонентах флагманского уровня. Использование качественной элементной базы, 10-летняя гарантия, режим Zero Fan, стабильное напряжение по линиям. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость, но этот самый источник питания, который приобретается на длительное время.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".