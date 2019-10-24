Обзор Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W. Блок питания с 80 PLUS Platinum

2019-10-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W; [117]
Сегодня в центре внимания линейка блоков питания Toughpower PF1 ARGB с сертификатом 80 PLUS Platinum. Она включает модели мощностями 850, 1050 и 1200 Вт. Вентилятор с многоцветной подсветкой, дополнительная подсвечиваемая зона на боковой грани, полностью модульный кабель-менеджмент, японские конденсаторы, поддержка Smart Zero Fan. На них предоставляется 10-летнее гарантийное обслуживание.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Изучаем на примере Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W. Его средняя стоимость составляет 10700 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с эффектным темным оформлением. Приведен подробный список его особенностей и данные по техническим характеристикам. Комплект включает инструкцию, гарантийный талон, силовой кабель, винты, кабель синхронизации подсветки, набор съемных кабелей.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали с фирменной перфорированной решеткой на верхней и боковых гранях. Окрашен в черный матовый цвет.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Заметным отличием от изученных ранее линеек этого производителя стало наличие подсвечиваемой зоны на боковой грани. Это подсвечиваемый логотип производителя и название серии.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Подсветка работает синхронно с вентилятором ARGB. Владелец сможет выбирать между управлением с помощью кнопок на корпусе или синхронизировав подсветку подключив его к 5V разъему на материнской плате.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Две кнопки переключают цвета и эффекты. Доступен хороший выбор: волна, спираль, Flow, сердцебиение, мерцание, полная подсветка и спектр. Сама подсветка хорошо проработана.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Поддерживается программное обеспечение ключевых производителей материнских плат: ASRock Polychrome RGB, ASUS AURA Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Также на задней панели помимо этих кнопок, доступен тумблер питания и кнопка управления технологией Zero Fan. При активации последней вентилятор будет останавливаться при отсутствии нагрузки.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W полностью модульный блок питания. Гнезда расположены группами, каждая из которых подписана.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Кабели с плоской оплеткой. Доступен хороший набор разъемов, состоящий из одного Main Power, двух ATX, двенадцати SATA, шести PCI, четырех MOLEX и одного FDD.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

На нижней стороне нанесена наклейка с техническими данными и подробной информацией по всем линиям.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Начинка

На входе блока питания распаян фильтр электромагнитных помех. Есть плавкий предохранитель. Отдельные платы для управления подсветкой.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Крупные металлические радиаторы с дополнительным оребрением. На них зафиксированы высоковольтные выпрямители STMicroelectronics и транзисторы.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W использует конденсаторы Nichicon 680мкФ 400V и Nippon 470 мкФ 400V. Линии 5 и 3.3 на плате DC-DC преобразователя.

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

За охлаждение отвечает 140 мм вентилятор Thermaltake TT-1425. При нагрузке ниже 40% работает в пассивном режиме.

Тесты Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Уровень шума:

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Данные
Простой31
Нагрузка37

КПД

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Данные
150W88
250W91
350W92
500W93
650W91
750W91
850W90

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

150W350W850W
1212,0512,0412,03
55.095.115.10
3,333.313.333.33

Итоги по Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W – высокоэффективный блок питания с модульным кабель-менеджментом и управляемой многозонной подсветкой. Этот источник питания можно рекомендовать в корпуса с прозрачными стенками и системы, собираемые на компонентах флагманского уровня. Использование качественной элементной базы, 10-летняя гарантия, режим Zero Fan, стабильное напряжение по линиям. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость, но этот самый источник питания, который приобретается на длительное время.
Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 850W
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