Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum. Эффектный блок питания с удаленным мониторингом

2018-07-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum; [242]
Компания Thermaltake одной из первых предложила систему мониторинга работы блоков питания, предоставив владельца подробный инструмент для контроля работы и настройки с поддержкой облачных технологий. Одной из новинок с поддержкой SPM 2.0 является Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum, относится она к старшей серии с сертификатом энергоэффективности 80PLUS Platinum. Помимо этого, заявлены 10 лет гарантийного обслуживания, полностью модульный кабель-менеджмент, 100% использование японских конденсаторов, режим Zero FAN и RGB-подсветку.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Средняя стоимость на момент публикации составляет 15990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

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Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с темным оформлением. На гранях коробки подробно описан принцип работы технологии SMP 2.0, список преимуществ и данные по техническим характеристикам.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Комплект включает набор съемных линий, силовой кабель, USB кабель, стяжки, винты крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum в корпусе из черной стали толщиной 0.7 мм. Как и в ряде рассмотренных ранее блоках питания этого производителя, тут вместо использования решетки-гриль, сама крышка выступает вентиляционной решеткой.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Вся площадь верхней крышки, пара боковых зон и задняя стенка обеспечивают достаточный объем воздуха.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Эта модель поддерживает полупассивный режим работы с полным выключением оборотов вентилятора при отсутствии нагрузки. С учетом мощности 850W большую часть времени он будет бесшумен.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

С тыльной стороны расположено гнездо под силовой кабель и кнопка включения. На боковые стороны нанесены декоративные наклейки с логотипом производителя и названием серии.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Установлен вентилятор с подсветкой. Группа из 12 отдельных светодиодов дают хорошие возможности кастомизации и работы эффектов. Смотрится подсветка гармонично и со вкусом.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

С учетом того, что производитель предлагает широкую линейку комплектующих, выполненных в единой стилистике, есть возможность сборки красивой системы, работающей как единый организм.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

На внутренней стенке Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum панель разъемов. Тут полный кабель-менеджмент. Каждый из разъемов подписан, разобраться с подключением будет не сложно.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Здесь же можно обратить внимание на miniUSB разъем, его задействование необходимо для задействования управления с ПК и смартфона. Есть наклейка с подробными техническими данными по всем линиям. Габариты корпуса составляют 150 х 86 x 160 мм, соответствует типо-размеру ATX.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Суммарно блок питания дает один основной 24-пиновый разъем, два 4+4 для процессора, шесть PCI 6+2, двенадцать SATA, четыре MOLEX. Длина характерна, кабели ленточного типа.

Облако

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum поддерживает облачный сервис DPS G Power Management Cloud, предлагая дистанционное управление и интеллектуальный мониторинг. С экрана монитора можно будет подключиться к сервису с авторизацией. В главном окне отображаются данные статистики и параметры работы системы.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Хорошая кастомизация выводимых данных для анализа. Есть возможность удаленного выключения или перезагрузки.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

При желании можно будет отметить себя на карте и просмотреть других пользователей с блоками питания, поддерживающими SPM 2.0.

Софт

Работать и настраивать блок питания можно с помощью программного обеспечения. Утилита загружается с официального сайта производителя. Первым шагом предлагается пройти регистрацию.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

После этого в главном окне будут выводится данные по выходной мощности, КПД, скорости вентиляторов, напряжения по линиям, температуре.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Отдельная вкладка под настройку подсветки вентилятора с выбором цветов для 12 вентиляторов, каждый может идти с разным уровнем яркости. Есть готовые пресеты работы.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Отсюда же можно выбрать один из трех режимов работы вентилятора: бесшумный, эффективный и пассивный.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Вкладка с параметрами работы системы, тут ведется мониторинг температуры процессора и видеокарты, объем занятой оперативной памяти.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum поддерживает управление с помощью устройства, работающего на базе Android. Первым шагом предлагается авторизоваться в облачном сервисе.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Набор опций схож с инструментарием под ПК. Детальный мониторинг параметров работы, просмотр данных в разные интервалы времени, есть и дистанционное управление.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Отсюда же можно будет детально настроить работу подсветки. Присутствует некое подобие социальной сети.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Начинка

Внутри блока питания скрывается печатная плата черного цвета. Пайка проведена аккуратно, следы флюса отсутствуют. Расположение элементов плотное. Есть несколько радиаторов с верхней гребенкой.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

На входной цепи есть фильтр электромагнитных помех и заземляющий провод. Защита от разряда, короткого замыкания и перегрузки. Супервизор Weltrend WT7502.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Отдельная плата, отвечающая за управление подсветкой и технологии SPM 2.0.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Линии 3.3 и 5 V с DC-DC преобразователями. Два электролитических конденсатора Nippon 400V 470 и 560 мКф.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Использование компонентов с высоким ресурсом службы подтверждено 10-летней гарантией производителя.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

За активное охлаждение отвечает 140-мм вентилятор Thermaltake TT-1425 с регулируемой скоростью вращения.

Тесты Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Уровень шума:

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Данные
Простой31
Нагрузка37

КПД

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Данные
150W87
250W90
350W93
500W94
650W92
750W91
850W90

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

150W350W650W
1212,2112,112,06
55.085.065.04
3,33.333.313.3

Итоги по Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum станет правильным выбором для тех кто не приемлем компромиссы и находится в поиске надежного блока питания. Его весомым преимуществом относительно моделей от конкурентов с 80PLUS Platinum является смарт-функционал с облачным мониторингом. Высокая производительность была подтверждена в ходе тестов. К плюсам также отнесем интересный дизайн вентиляционной решетки, 10 летнюю гарантию, набор разъемов и длину кабелей, и тихую работу. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость, но она соответствуют средней для моделей с этим же сертификатом и мощностью.
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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