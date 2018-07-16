Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum. Эффектный блок питания с удаленным мониторингом

Компания Thermaltake одной из первых предложила систему мониторинга работы блоков питания, предоставив владельца подробный инструмент для контроля работы и настройки с поддержкой облачных технологий. Одной из новинок с поддержкой SPM 2.0 является Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum, относится она к старшей серии с сертификатом энергоэффективности 80PLUS Platinum. Помимо этого, заявлены 10 лет гарантийного обслуживания, полностью модульный кабель-менеджмент, 100% использование японских конденсаторов, режим Zero FAN и RGB-подсветку.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 15990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с темным оформлением. На гранях коробки подробно описан принцип работы технологии SMP 2.0, список преимуществ и данные по техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает набор съемных линий, силовой кабель, USB кабель, стяжки, винты крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.Выполнен Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum в корпусе из черной стали толщиной 0.7 мм. Как и в ряде рассмотренных ранее блоках питания этого производителя, тут вместо использования решетки-гриль, сама крышка выступает вентиляционной решеткой.

Вся площадь верхней крышки, пара боковых зон и задняя стенка обеспечивают достаточный объем воздуха.

Эта модель поддерживает полупассивный режим работы с полным выключением оборотов вентилятора при отсутствии нагрузки. С учетом мощности 850W большую часть времени он будет бесшумен.

С тыльной стороны расположено гнездо под силовой кабель и кнопка включения. На боковые стороны нанесены декоративные наклейки с логотипом производителя и названием серии.

Установлен вентилятор с подсветкой. Группа из 12 отдельных светодиодов дают хорошие возможности кастомизации и работы эффектов. Смотрится подсветка гармонично и со вкусом.

С учетом того, что производитель предлагает широкую линейку комплектующих, выполненных в единой стилистике, есть возможность сборки красивой системы, работающей как единый организм.

На внутренней стенке Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum панель разъемов. Тут полный кабель-менеджмент. Каждый из разъемов подписан, разобраться с подключением будет не сложно.

Здесь же можно обратить внимание на miniUSB разъем, его задействование необходимо для задействования управления с ПК и смартфона. Есть наклейка с подробными техническими данными по всем линиям. Габариты корпуса составляют 150 х 86 x 160 мм, соответствует типо-размеру ATX.

Облако

Суммарно блок питания дает один основной 24-пиновый разъем, два 4+4 для процессора, шесть PCI 6+2, двенадцать SATA, четыре MOLEX. Длина характерна, кабели ленточного типа.Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum поддерживает облачный сервис DPS G Power Management Cloud, предлагая дистанционное управление и интеллектуальный мониторинг. С экрана монитора можно будет подключиться к сервису с авторизацией. В главном окне отображаются данные статистики и параметры работы системы.

Хорошая кастомизация выводимых данных для анализа. Есть возможность удаленного выключения или перезагрузки.

Софт

При желании можно будет отметить себя на карте и просмотреть других пользователей с блоками питания, поддерживающими SPM 2.0.Работать и настраивать блок питания можно с помощью программного обеспечения. Утилита загружается с официального сайта производителя. Первым шагом предлагается пройти регистрацию.

После этого в главном окне будут выводится данные по выходной мощности, КПД, скорости вентиляторов, напряжения по линиям, температуре.

Отдельная вкладка под настройку подсветки вентилятора с выбором цветов для 12 вентиляторов, каждый может идти с разным уровнем яркости. Есть готовые пресеты работы.

Отсюда же можно выбрать один из трех режимов работы вентилятора: бесшумный, эффективный и пассивный.

Вкладка с параметрами работы системы, тут ведется мониторинг температуры процессора и видеокарты, объем занятой оперативной памяти.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum поддерживает управление с помощью устройства, работающего на базе Android. Первым шагом предлагается авторизоваться в облачном сервисе.

Набор опций схож с инструментарием под ПК. Детальный мониторинг параметров работы, просмотр данных в разные интервалы времени, есть и дистанционное управление.

Отсюда же можно будет детально настроить работу подсветки. Присутствует некое подобие социальной сети.

Начинка

Внутри блока питания скрывается печатная плата черного цвета. Пайка проведена аккуратно, следы флюса отсутствуют. Расположение элементов плотное. Есть несколько радиаторов с верхней гребенкой.

На входной цепи есть фильтр электромагнитных помех и заземляющий провод. Защита от разряда, короткого замыкания и перегрузки. Супервизор Weltrend WT7502.

Отдельная плата, отвечающая за управление подсветкой и технологии SPM 2.0.

Линии 3.3 и 5 V с DC-DC преобразователями. Два электролитических конденсатора Nippon 400V 470 и 560 мКф.

Использование компонентов с высоким ресурсом службы подтверждено 10-летней гарантией производителя.

Тесты Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Уровень шума:

За активное охлаждение отвечает 140-мм вентилятор Thermaltake TT-1425 с регулируемой скоростью вращения.

Данные Простой 31 Нагрузка 37

КПД

Данные 150W 87 250W 90 350W 93 500W 94 650W 92 750W 91 850W 90

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,21 12,1 12,06 5 5.08 5.06 5.04 3,3 3.33 3.31 3.3

Итоги по Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum станет правильным выбором для тех кто не приемлем компромиссы и находится в поиске надежного блока питания. Его весомым преимуществом относительно моделей от конкурентов с 80PLUS Platinum является смарт-функционал с облачным мониторингом. Высокая производительность была подтверждена в ходе тестов. К плюсам также отнесем интересный дизайн вентиляционной решетки, 10 летнюю гарантию, набор разъемов и длину кабелей, и тихую работу. Задуматься о целесообразности покупки может только стоимость, но она соответствуют средней для моделей с этим же сертификатом и мощностью.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".