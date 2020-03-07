Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой

2020-03-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Verbatim 49571; [174]
Беспроводная Qi-зарядка в смартфонах и носимых устройствах получает широкое распространение не только во флагманском сегменте, но и даже в недорогих моделях. Ее наличие позволяет упростить процесс зарядки, избавившись от лишних проводов. И если в условиях домашней эксплуатации ее преимущества сомнительны, то при нахождении вне дома это действительно удобно. Тестируемая сегодня внешняя батарейка Verbatim 49571 предлагает ее поддержку.

Verbatim 49571

На момент публикации нам не удалось найти доступных предложений на российском рынке.

Комплектация

Поставляется в коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид до распаковки. Внутри зафиксирован в пластиковой подложке, предотвращающей тряску при повреждении. Комплект включает кабель и инструкцию.

Verbatim 49571

Внешний вид

Выполнен в пластиковом корпусе в виде неразборного моноблока, сопоставимого по габаритам со смартфоном.

Verbatim 49571

Внешние поверхности с текстурным рисунком под ткань, не подверженным загрязнению следами пальцев и царапин.

Verbatim 49571

В центральной части крышки Verbatim 49571 находится активная зона с Qi-зарядкой. Ее периметр с резиновой окантовкой, предотвращающей соскальзывание смартфона.

Verbatim 49571

В верхнем углу механическая кнопка включения с расположенными по радиусу светодиодными индикаторами, отображающими текущий уровень зарядки аккумулятора.

Verbatim 49571

На боковой грани два полноразмерных USB с 5V 2.1A. Между ними microUSB для зарядки.

Verbatim 49571

С обратной стороны нанесена техническая информация по накопителю. Собран аккуратно, огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Тесты

Емкость 10 000 мАч, расчетная емкость – 6 800 мАч. Ток 5V 2.1A, одновременно кабелем можно заряжать до двух устройств. Есть защита от глубокой разрядки, короткого замыкания и скачков напряжения. Заметного нагрева при продолжительной нагрузке замечено не было. КПД высокий.

Verbatim 49571

Qi-зарядка мощностью 5W, не самая высокая, но достаточная для плавной зарядки большинства смартфонов и носимых устройств. Тестирование мы проводили с последним смартфоном линейки Samsung Galaxy Note 10. Работает корректно.

Verbatim 49571 обзор

Итоги по Verbatim 49571

Verbatim 49571 станет хорошим выбором в пару к смартфону с поддержкой беспроводной зарядки Qi. Высокое КПД, аккуратный внешний вид, индикатор заряда, два полноразмерных USB. Придраться можно к отсутствию быстрой зарядки, но здесь все будет зависеть от стоимости.

Комментарии и отзывы Verbatim 49571
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