Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой

Беспроводная Qi-зарядка в смартфонах и носимых устройствах получает широкое распространение не только во флагманском сегменте, но и даже в недорогих моделях. Ее наличие позволяет упростить процесс зарядки, избавившись от лишних проводов. И если в условиях домашней эксплуатации ее преимущества сомнительны, то при нахождении вне дома это действительно удобно. Тестируемая сегодня внешняя батарейка Verbatim 49571 предлагает ее поддержку.

Комплектация

На момент публикации нам не удалось найти доступных предложений на российском рынке.Поставляется в коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид до распаковки. Внутри зафиксирован в пластиковой подложке, предотвращающей тряску при повреждении. Комплект включает кабель и инструкцию.

Внешний вид

Выполнен в пластиковом корпусе в виде неразборного моноблока, сопоставимого по габаритам со смартфоном.

Внешние поверхности с текстурным рисунком под ткань, не подверженным загрязнению следами пальцев и царапин.

В центральной части крышки Verbatim 49571 находится активная зона с Qi-зарядкой. Ее периметр с резиновой окантовкой, предотвращающей соскальзывание смартфона.

В верхнем углу механическая кнопка включения с расположенными по радиусу светодиодными индикаторами, отображающими текущий уровень зарядки аккумулятора.

На боковой грани два полноразмерных USB с 5V 2.1A. Между ними microUSB для зарядки.

Тесты

С обратной стороны нанесена техническая информация по накопителю. Собран аккуратно, огрехов в качестве сборки не наблюдается.Емкость 10 000 мАч, расчетная емкость – 6 800 мАч. Ток 5V 2.1A, одновременно кабелем можно заряжать до двух устройств. Есть защита от глубокой разрядки, короткого замыкания и скачков напряжения. Заметного нагрева при продолжительной нагрузке замечено не было. КПД высокий.

Verbatim 49571 обзор

Qi-зарядка мощностью 5W, не самая высокая, но достаточная для плавной зарядки большинства смартфонов и носимых устройств. Тестирование мы проводили с последним смартфоном линейки Samsung Galaxy Note 10. Работает корректно.

Итоги по Verbatim 49571

Verbatim 49571 станет хорошим выбором в пару к смартфону с поддержкой беспроводной зарядки Qi. Высокое КПД, аккуратный внешний вид, индикатор заряда, два полноразмерных USB. Придраться можно к отсутствию быстрой зарядки, но здесь все будет зависеть от стоимости.