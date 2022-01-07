Обзор Verbatim 49574. Внешний аккумулятор с QC 3.0 и PD

Тестируемая сегодня внешняя батарейка поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и Power Delivery, а также оснащена актуальным набором портов. Емкость ее составляет 20 000 мАч, и он изначально заряжен, позволяя зарядить смартфон сразу после распаковки.

Комплектация

Комплект включает USB-C кабель и руководство пользователя на английском языке. Собрано все в коробке с прозрачным окошком.

Внешний вид

Выполнен в виде бруска с закругленными боковыми гранями. Каркас внешней батарейки из алюминия.

Этот материал выглядит премиально и дает хороший запас по прочности. Качество сборки высокое, явных огрехов и проблем не наблюдается.

Форма оптимальна для ношения в сумке или внутреннем кармане куртки/пиджака. Весит 480 граммов.

На одной из боковых граней выведена кнопка, отвечающая за ручное включение питания. Два полноразмерных USB с поддержкой Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Второй разъем с обычными параметрами выходного тока.

В центре USB-C, он используется и как выходной, и как входной разъем. Verbatim 49574 также поддерживает быстрое восстановление заряда.

Тесты

Важно, в комплекте не идет зарядное устройство. Поэтому быстрая зарядка самого аккумулятора будет быстрой только если используемое зарядное устройство его поддерживает.Контролировать оставшийся заряд можно с помощью четырехпозиционного индикатора на боковой грани. Каждая отметка соответствует 25%.Емкость внешней батарейки составляет 20000 мАч. Расчетная емкость в районе 14000 мАч при зарядке с 5В 1A. Заряжать одновременно можно сразу три устройства. С учетом поддержки Power Delivery можно восстановить заряд не только у смартфонов и планшетов, но и у ноутбуков. Этот режим мы проверяли с MacBook Air 2020, и его зарядка проходила корректно.

В свою очередь, зарядка Quick Charge 3.0 получила распространение в смартфонах. Она заметно сокращает время, требуемое на проведение зарядки. Максимальный ток у нее 12В 1.5А. Также проблем с ней в ходе тестов выявлено не было.

Итоги

Verbatim 49574 позволяет заряжать ноутбуки, смартфоны, планшеты и носимую электронику. Высокая емкость аккумулятора дает хороший запас по времени, которое может получить носимая электроника без доступа к розетке. Алюминиевый корпус, удобная для ношения форма, USB-C для восстановления заряда и его передачи.