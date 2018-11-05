Обзор WD My Cloud Home 4 TB (WDBVXC0040HWT-EESN). Персональное облачное хранилище

2018-11-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - WD My Cloud Home; [140]
Вместе с повсеместным ростом популярности смартфонов и планшетов, широкое распространение облачные сервисы. Создание резервных копий важных данных, загрузка фотографий и видео, хранение любимых фильмов и архива музыки. Но у подобных сервисов есть и свои слабые стороны, касаются они ограничений по доступному месту и зависимости от самого сервиса. Для тех, кто не готов с этим мириться есть возможность развернуть свое домашнее облако, которому не страшны санкции и капризы крупных корпораций.

WD My Cloud Home

Тестируемый сегодня WD My Cloud Home 4 TB является тем самым персональным облачным хранилищем, которое сможет развернуть и запустить даже неподготовленный пользователь. Предлагается оно в версиях с объемом 2, 4, 6 и 8 ТБ. К моменту публикации продажи уже стартовали, средняя стоимость составляет 10990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

WD My Cloud Home обзор

Комплектация

Поставляется в приятно оформленной коробке из плотного картона с изображением накопителя и описанием технических характеристик, а также особенностей работы. Комплект включает внешний блок питания, патч-корд и техническую документацию.

WD My Cloud Home

Внешний вид

По сравнению с ранними поколениями линейки My Cloud произведены заметные изменения внешнего вида. Визуально WD My Cloud Home 4 TB напоминает скорее стильный предмет интерьера, а не классический NAS.

WD My Cloud Home

Основным материалом выступает пластик, нижняя половина с текстурным рисунком, окрашена в серый цвет. Верхняя с глянцевым покрытием.

WD My Cloud Home

По габаритам он немногим больше книги, кстати, вполне сможет гармонично вписаться в книжный шкаф, не привлекая к себе повышенного внимания.

WD My Cloud Home

По центру продольный светодиодный индикатор активности. Выше слегка различимый логотип производителя. Механические кнопки тут отсутствуют, за исключением скрытой кнопки сброса настроек.

WD My Cloud Home

Сверху и снизу продольные вентиляционные отверстие, обеспечивающие эффективный отвод тепла от накопителя.

WD My Cloud Home

На тыльной стороне у WD My Cloud Home 4 TB находится один USB 3.0, гнездо питания и RJ-45. Снизу наклейка с техническими данными.

WD My Cloud Home

Корпус не разборный, возможности замены накопителя без нарушения целостности корпуса.

WD My Cloud Home

Старт системы

В отличие от ранее протестированных NAS, здесь первоначальная настройка и запуск системы проходит через сервис MyCloud.com, потребуется активный доступ в сеть. Первым шагом пользователю предлагается зарегистрировать учетную запись. Далее вводится уникальный код системы, на этом основная настройка завершается, устройство становится доступным для работы.

WD My Cloud Home

Далее управление можно будет вести тремя способами, каждый из которых мы рассмотрим в отдельности.

WD My Cloud Home

My Cloud

Получить доступ к своему персональному облаку можно будет с окна любого браузера. В главном окне отображается список файлов и папок. Слева меню с быстрым доступом, включающий следующие вкладки: файлы, фотографии, действия, службы и настройки.

С окна браузера можно будет загрузить файлы и создать папки. Отображается прогресс загруженных файлов. Файл можно будет сделать доступным для удаленного скачивания.

WD My Cloud Home

В разделе программы, на момент теста доступен только ограниченный набор, состоящий из: Channel DVR, PLEX, IFTTT, SONOS.

WD My Cloud Home

Помимо этого, поддерживается импорт из социальных сетей и облачных служб. Поддерживаются Dropbox, Google Chrome, OneDrive, Box и Facebook.

WD My Cloud Home

Поддерживается голосовой помощник Amazon Alexa.

WD My Cloud Home

Список настроек ограничен. Он включает работу с учетными записи, опции перезагрузки, завершения работы и уничтожения данных.

WD Discovery

Доступна утилита для ПК, упрощающая доступ к данным и главным функциям. Выводится приложение в трее. Отображается список подключенных дисков, приложения и опции настройки.

WD My Cloud Home

Тут уже доступны приложения WD Drive Utilities, WD Security и WD Backup. С помощью этих утилит можно будет получить дополнительный полезный функционал.

WD My Cloud Home

WD Backup пригодится для организации автоматического резервного копирования личных данных.

WD My Cloud Home

My Cloud Home

Управлять WD My Cloud Home 4 TB можно с экрана смартфона установив приложение My Cloud Home, доступное для iOS и Android. С помощью него можно получать удаленный доступ к файлам, видеозаписям и фотографиям в любой точке мира.

WD My Cloud Home

WD My Cloud Home

С помощью приложения можно создавать резервные копии фото и видео, снятых на камеру, освобождая в последующем место для новых файлов. Этими файлами можно будет поделиться в пару кликов.

WD My Cloud Home

WD My Cloud Home

Итоги по WD My Cloud Home 4 TB

WD My Cloud Home 4 TB станет оптимальным выбором для тех кто не готов разбираться с сетевыми настройками и не ставит основной целью последующую тонкую настройку системы. Это персональное облачное хранилище обеспечивает простоту эксплуатации и стабильную работу. Весь процесс запуска заключается в простой регистрации учетной записи, после этого открывается доступ к веб-панели, приложениям для ПК и смартфона. Не устроить может ограниченное число приложений, в частности, отсутствуют Torrent-клиент, FTP и альтернативные варианты Media DLNA.

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