Обзор Xiaomi MiPad 4 64Gb LTE. Лучший 8-дюймовый планшет

Смартфоны Xiaomi отлично себя зарекомендовали в разных ценовых сегментах, предлагая оптимальное соотношение характеристик и качества исполнения. Не меньший интерес представляет и линейка планшетов этого производителя. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации планшета Xiaomi MiPad 4 с модулем LTE в версии объемом 64 Гбайт.

Xiaomi MiPad 4 обзор

Ниже представлен список актуальных предложений в российских магазинах, составленный на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с оформлением в духе Apple. Комплект включает зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступен планшет в черном и золотистом вариантах исполнения. Дизайн классический, собран добротно.

Крышка Xiaomi MiPad 4 выполнена из металла с анодированным покрытием. Края корпуса закруглены.

Общие габариты составляют 200.2x120.3x7.9 мм при весе в 342 грамма. Монолитен, крышка не прогибается под давлением пальцев.

Небольшая толщина и хорошая балансировка веса. Держать его удобно, внешний вид аккуратный.

На нижем торце находится разъем USB Type-C. Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости.

Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D эффектом. Рамки вокруг экрана узкие, окрашены в белый цвет. В черной версии они черные.

По центру верхней рамки объектив фронтальной камеры. Сенсорные кнопки, традиционно, перенесены в интерфейс.

Имеется выдвижной лоток под две nanoSIM или связку nanoSIM и карты памяти формата microSD.

На верхней грани разъем микрофона и аудиоразъем. Поддержка проводных наушников не будет лишней.

Экран

Объектив основной камеры смещен левее, он не выступает над поверхностью корпуса.На борту 8-дюймовый IPS-дисплей. Изначально на него нанесена защитная пленка с матовым покрытием. Разрешение Full HD. Углы обзора широкие. Подсветка Xiaomi MiPad 4 равномерна по всей площади. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Максимальный уровень в районе 450 кд/м2. Есть несколько пресетов цветовой температуры. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

За быстродействие тут отвечает платформа Qualcomm Snapdragon 660. Восемь ядер Kryo 260 и графика Qualcomm Adreno 512. Выполнен он по 14 нм техпроцессу. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. В версии без LTE предлагается 3 и 32 Гбайт памяти соответственно.

Это один из самых быстрых планшетов согласно данным синтетических тестов. Он справляется с играми со сложной графикой. Интерфейс работает плавно.

Связь

Аккумулятор

Камера

LTE-модуль в этом планшете используется только для доступа в сеть и отправки текстовых сообщений. Мы проводили тестирование с SIM-картой Yota, проблем со скоростью загрузки файлов замечено не было. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Планшет можно будет использовать в качестве навигатора.Установлена батарейка с емкостью 6000 мАч. В смешанном сценарии работы ее хватает примерно на 11-12 часов работы в режиме интернет-серфинга. В режиме максимальной нагрузки около 4 часов. На восстановление заряда уходит около 3 часов, быстрая зарядка не поддерживается.Планшеты редко могут похвастать качественными снимками. Xiaomi MiPad 4 стал исключением, основная камера с разрешением 13 Мп, диафрагма F/2.0. Отсутствует стабилизация. При хорошем освещении демонстрируется высокая резкость. Придраться можно к передаче цветов, визуально они блеклые.

Поддерживается HDR. Есть ряд дополнительных режимов съемки, дополнительные настройки. Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Софт

Установлена актуальная версия оболочки MIUI. Оформление системы и её возможности мы уже детально рассматривали ранее. Google Play работает корректно. Кастомизация и тонкие настройки. Важно отметить, что есть еще и версии с предустановленным китайским интерфейсом.

Итоги по Xiaomi MiPad 4

По соотношению стоимости, оснащения, внешнего вида Xiaomi MiPad 4 выступает одним из лучших планшетов на начало 2019 года. Качественный экран, металлический корпус, хорошая основная камера, поддержка LTE, длительное время автономной работы, USB Type-C и карта памяти. Не устроить в нем могут отсутствие быстрой зарядки и сканера отпечатка пальца.