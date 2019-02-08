Обзор Xiaomi MiPad 4 64Gb LTE. Лучший 8-дюймовый планшет

Смартфоны Xiaomi отлично себя зарекомендовали в разных ценовых сегментах, предлагая оптимальное соотношение характеристик и качества исполнения. Не меньший интерес представляет и линейка планшетов этого производителя. Сегодня мы готовы поделиться опытом эксплуатации планшета Xiaomi MiPad 4 с модулем LTE в версии объемом 64 Гбайт.
Ниже представлен список актуальных предложений в российских магазинах, составленный на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Xiaomi MiPad 4 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с оформлением в духе Apple. Комплект включает зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видДоступен планшет в черном и золотистом вариантах исполнения. Дизайн классический, собран добротно.
Крышка Xiaomi MiPad 4 выполнена из металла с анодированным покрытием. Края корпуса закруглены.
Общие габариты составляют 200.2x120.3x7.9 мм при весе в 342 грамма. Монолитен, крышка не прогибается под давлением пальцев.
Небольшая толщина и хорошая балансировка веса. Держать его удобно, внешний вид аккуратный.
На нижем торце находится разъем USB Type-C. Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости.
Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D эффектом. Рамки вокруг экрана узкие, окрашены в белый цвет. В черной версии они черные.
По центру верхней рамки объектив фронтальной камеры. Сенсорные кнопки, традиционно, перенесены в интерфейс.
Имеется выдвижной лоток под две nanoSIM или связку nanoSIM и карты памяти формата microSD.
На верхней грани разъем микрофона и аудиоразъем. Поддержка проводных наушников не будет лишней.
Объектив основной камеры смещен левее, он не выступает над поверхностью корпуса.
ЭкранНа борту 8-дюймовый IPS-дисплей. Изначально на него нанесена защитная пленка с матовым покрытием. Разрешение Full HD. Углы обзора широкие. Подсветка Xiaomi MiPad 4 равномерна по всей площади. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Максимальный уровень в районе 450 кд/м2. Есть несколько пресетов цветовой температуры. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
Начинка
За быстродействие тут отвечает платформа Qualcomm Snapdragon 660. Восемь ядер Kryo 260 и графика Qualcomm Adreno 512. Выполнен он по 14 нм техпроцессу. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. В версии без LTE предлагается 3 и 32 Гбайт памяти соответственно.
Это один из самых быстрых планшетов согласно данным синтетических тестов. Он справляется с играми со сложной графикой. Интерфейс работает плавно.
СвязьLTE-модуль в этом планшете используется только для доступа в сеть и отправки текстовых сообщений. Мы проводили тестирование с SIM-картой Yota, проблем со скоростью загрузки файлов замечено не было. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Планшет можно будет использовать в качестве навигатора.
АккумуляторУстановлена батарейка с емкостью 6000 мАч. В смешанном сценарии работы ее хватает примерно на 11-12 часов работы в режиме интернет-серфинга. В режиме максимальной нагрузки около 4 часов. На восстановление заряда уходит около 3 часов, быстрая зарядка не поддерживается.
КамераПланшеты редко могут похвастать качественными снимками. Xiaomi MiPad 4 стал исключением, основная камера с разрешением 13 Мп, диафрагма F/2.0. Отсутствует стабилизация. При хорошем освещении демонстрируется высокая резкость. Придраться можно к передаче цветов, визуально они блеклые.
Поддерживается HDR. Есть ряд дополнительных режимов съемки, дополнительные настройки. Видео пишутся в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.
СофтУстановлена актуальная версия оболочки MIUI. Оформление системы и её возможности мы уже детально рассматривали ранее. Google Play работает корректно. Кастомизация и тонкие настройки. Важно отметить, что есть еще и версии с предустановленным китайским интерфейсом.