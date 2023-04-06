Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито

Но вокруг этого сегмента крутится много мифов и страшилок, например, считается, что таким видеокартам путь только на утилизацию из-за эксплуатации в режимах, которые предполагают повышенную нагрузку. В реальности же для них организовывается эффективное охлаждение в условиях открытого стенда и дополнительного охлаждения, а также к ним чаще всего повышенное внимание в вопросах обслуживания, очищение от пыли и оценка состояния термоинтерфейсов. Потому что сам майнер заинтересован в продлении срока служба свой фермы.
В одну из игровых сборок мы подобрали предложение на Авито и изучили ее детально с разбором, осмотром, оценкой быстродействия.
Как и любая видеокарта со вторичного рынка, оптимально после проверки работоспособности запуском набора тестовых программ провести полное ее обслуживание.
Для этого провели разбор. Радиатор тут двухсекционный с пятью никелированными медными трубками. Три пластины с термопрокладками, осуществляющими контакт с силовой цепью и чипами памяти.
Состояние термоинтерфейсов хорошее. Но в зависимости от срока службы видеокарты их можно заменить на новые, соблюдая рекомендованную толщину термопрокладок.
Необходимо удалить термопасту с графического ядра и нанести равномерным слоем новую.
Дальше в обратном порядке проводится сборка с установкой системы охлаждения и усиливающей пластины.
В отличие от 40хх серии, здесь используется распространенный и привычный тип коннектора PCIe. Это два 8-пиновых разъема.
Проведение ручного разгона или разгон с запуском в один клик.
Изменение режима работы вентилятора. Поддерживает полную остановку.
Мониторинг в виде графиков за интервалы времени.
После очистки от пыли и ревизии системы охлаждения провели изучение производительности системы охлаждения. В постоянной длительной нагрузке температура не превышала 70 градусов. Уровень шума при этом был умеренный.
Тестирование процессора велось с Intel Core i5-13400 и 32 Гбайт оперативной памяти.