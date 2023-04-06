Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито

Вторичный рынок видеокарт уже долгое время заполнен предложениями не только от геймеров, но и продавцов, использующих графические ускорители для майнинга. Причем, попадают не только морально устаревшие видеокарты с малым объемом графической памяти, но и варианты, которые дают высокий уровень быстродействия в современных играх.

Но вокруг этого сегмента крутится много мифов и страшилок, например, считается, что таким видеокартам путь только на утилизацию из-за эксплуатации в режимах, которые предполагают повышенную нагрузку. В реальности же для них организовывается эффективное охлаждение в условиях открытого стенда и дополнительного охлаждения, а также к ним чаще всего повышенное внимание в вопросах обслуживания, очищение от пыли и оценка состояния термоинтерфейсов. Потому что сам майнер заинтересован в продлении срока служба свой фермы.

Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито

Внешний вид и состояние

В одну из игровых сборок мы подобрали предложение на Авито и изучили ее детально с разбором, осмотром, оценкой быстродействия.ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами. На ней присутствовали следы пыли. Общее состояние видеокарты хорошее. Повреждений и дефектов нет.

Как и любая видеокарта со вторичного рынка, оптимально после проверки работоспособности запуском набора тестовых программ провести полное ее обслуживание.

Для этого провели разбор. Радиатор тут двухсекционный с пятью никелированными медными трубками. Три пластины с термопрокладками, осуществляющими контакт с силовой цепью и чипами памяти.

Состояние термоинтерфейсов хорошее. Но в зависимости от срока службы видеокарты их можно заменить на новые, соблюдая рекомендованную толщину термопрокладок.

Необходимо удалить термопасту с графического ядра и нанести равномерным слоем новую.

Дальше в обратном порядке проводится сборка с установкой системы охлаждения и усиливающей пластины.

Софт

В отличие от 40хх серии, здесь используется распространенный и привычный тип коннектора PCIe. Это два 8-пиновых разъема.Для видеокарты доступна утилита управления Firestorm, используемая для мониторинга параметров работы, выбора цвета подсветки и эффекта. Все настройки можно сохранять между несколькими профилями с переключениями между ними.

Проведение ручного разгона или разгон с запуском в один клик.

Изменение режима работы вентилятора. Поддерживает полную остановку.

Тесты

Мониторинг в виде графиков за интервалы времени.

После очистки от пыли и ревизии системы охлаждения провели изучение производительности системы охлаждения. В постоянной длительной нагрузке температура не превышала 70 градусов. Уровень шума при этом был умеренный.

FireStrike Extreme

Тестирование процессора велось с Intel Core i5-13400 и 32 Гбайт оперативной памяти.

NightRaid

Time Spy

Port Royal

Тесты в играх

Cyberpunk 2077: ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming

Rise of the Tomb Raider: ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming

Red Dead Redemption 2: ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming

Итоги

Тестирование в играх проходило в Full HD и 2K разрешении на высоких настройках графики.Как и любая покупка на вторичном рынке, риски будут и при покупке любой видеокарты. При разумном подходе видеокарты после майнинга проработают длительное время, не уступая заметно в общем ресурсе службы, при этом чаще всего позволяя сэкономить при покупке. Изучаемая нами ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming продолжит свою службу уже в игровом ПК.