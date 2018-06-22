Обзор ZYXEL WAH7608. Лучший портативный 4G-роутер

2018-06-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ZYXEL WAH7608; [202]
Не так давно в России начали тестирование стандарта 5G и начали демонстрировать беспилотный транспорт. До его внедрения и массового распространения еще пройдет достаточно много времени, но уже и сейчас текущие скорости 4G вполне комфортно позволяют наслаждаться просмотром мультимедийного контента и оставаться на связи с друзьями и коллегами в мессенджерах. Новые технологии связи не ограничивают нас проводами и привязкой к конкретной локации, большинство современных смартфонов уже сейчас оснащены модулями LTE.

ZYXEL WAH7608

Смотреть любимые фильмы, сериалы, фотографии в лентах социальных сетей и ролики на YouTube мы можем на даче, в отпуске, на работе и даже выбравшись на природу. Но что делать, если доступ к сети требуется не только на своем смартфоне, но и на смарт приставке, навигаторе в автомобиле или на других планшетах? Все эти задачи призваны решать мобильные роутеры, такие как новинка ZYXEL WAH7608, опытом эксплуатации которой мы сегодня готовы поделиться с вами. К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ZYXEL WAH7608 обзор

Комплектация

Поставляется роутер в компактной коробке с ярко-синим оформлением. Приведены подробные характеристики и его ключевые особенности. В комплекте покупатель получает основной модуль, зарядное устройство с двумя типами вилок, руководство пользователя и гарантийный талон.

ZYXEL WAH7608

Внешний вид

Выполнен ZYXEL WAH7608 в компактном корпусе, внешне напоминающем камень. Плавные линии и отсутствие острых граней. Стильно и оригинально.

ZYXEL WAH7608

Такие компактные габариты позволяют без раздумий закинуть его с собой в сумку или карман шорт.

ZYXEL WAH7608

Фронтальная сторона с глянцевым покрытием, которое ожидаемо быстро собирает следы пальцев, нижняя часть из пластика с матовым покрытием.

ZYXEL WAH7608

Корпус разборный, под крышкой расположен съемный аккумулятор. Такой подход позволит приобрести дополнительные аккумуляторы. Пригодится это в тех сценариях, когда требуется заметно продлить время автономной работы.

ZYXEL WAH7608

Хотя есть и вариант попроще, использование microUSB для зарядки позволит использовать внешний аккумулятор. Сейчас выбор таких аксессуаров достаточно широк.

ZYXEL WAH7608

Под аккумулятором в ZYXEL WAH7608 слот для полноразмерной SIM-карты и отсек под карту памяти форм-фактора microSD. Исключен риск потери или самопроизвольного извлечения установленной SIM и карты памяти.

ZYXEL WAH7608

На фронтальной стороне роутера выведен монохромный LED-дисплей. На него во время включения и активации выводятся данные по силе сигнала, активному типу сети, имени оператора и оставшемуся заряду аккумулятора.

ZYXEL WAH7608

Также можно просматривать данные по сети, адресу роутера, числу подключенных устройств. Названию и паролю сети.

ZYXEL WAH7608

Через заданный интервал времени экран выключается для сохранения заряда аккумулятора, активируется при нажатии на кнопки.

ZYXEL WAH7608

Управление роутером проводится при помощи спаренной кнопки на верхней грани. Так можно будет переключать выводимые на экран данные, активировать WPS-подключения.

ZYXEL WAH7608

В завершение отметим наличие пары заглушек под внешнюю 3G/4G-антенну. Будет полезно, если роутер эксплуатируется в зоне с плохим покрытием.

ZYXEL WAH7608

LteAlly

Для удобства взаимодействия и настройки с экрана смартфона предлагается загрузка бесплатной утилиты LTEAlly, доступно оно для устройств на базе Android и iOS. После подключения к Wi-Fi сети предлагается ввести пароль доступа к роутеру.

ZYXEL WAH7608

После успешного подключения отображаются данные по активному в данный момент стандарту подключения, силе сигнала, оставшемуся заряду аккумулятора.

ZYXEL WAH7608

Нажав на название сети в нижнем левом углу, открывается доступ к изменению названия сети и пароля подключения. Отсюда же можно передать QR-код для подключения.

ZYXEL WAH7608

Выводятся данные по списку подключенных устройств и подобные данные по ним. Здесь владелец сможет отключить лишние девайсы.

ZYXEL WAH7608

Отображается список смс сообщений. Пригодится для контроля баланса и чтения сервисных сообщений.

ZYXEL WAH7608

В настройках меняется APN, удаляется статистика объема загруженных данных. Если используется SIM-карта оператора с ограниченным трафиком, его можно будет задать в настройках, упростив контроль над используемым объемом.

ZYXEL WAH7608

Тесты

Работает ZYXEL WAH7608 в стандарте Wi-Fi 2.4 ГГц. К ноутбукам и смартфоном можно подключать еще и по кабелю, сохраняя и восстанавливая заряд аккумулятора. Проблем с подключением не возникало, все просто и интуитивно понятно.

ZYXEL WAH7608

Согласно данным на официальном сайте, подключить можно до 10 устройств одновременно. За время тестов мы подключали 3 настольных компьютера, один ноутбук и 3 смартфона. Роутер работал стабильно, без зависания. Маршрутизация между устройствами была построена корректно.

ZYXEL WAH7608

Из-за отсутствия внешних антенн, рассчитывать на большую зону покрытия не стоит. Сила сигнала будет падать уже при наличии одной стены между роутером и подключенным устройством. Комфортный сценарий - расположение устройств и роутера в одной комнате.

ZYXEL WAH7608

Во время продолжительной нагрузки заметного нагрева корпуса не наблюдалось. График разрядки батареи равномерный. Максимально при умеренной активности можно получить до 8 часов автономной работы. Активная и постоянная нагрузка может потребовать заряд уже через 6 часов. Опять же в длительных поездках продлить время работы не составит трудностей.

ZYXEL WAH7608

Тесты роутера совпали с нашими поездками в Москву и Тулу. В качестве оператора была выбрана SIM-карта Мегафон. В итоге мы смогли проверить скорость загрузки и качество работы сразу в трех городах: Казани, Москве и Туле.

ZYXEL WAH7608

Качество приема сигнала ZYXEL WAH7608 продемонстрировал хорошее. Там, где смартфоны видели наличие LTE покрытия, видел его и роутер. Но из-за возможности удаленного размещения преимущества на стороне роутера были в помещениях, например, на подоконнике. Подбирая место хорошего покрытия, часто на нем было активно LTE, когда смартфоны видели только 3G.

ZYXEL WAH7608

Наглядный замер скорости в 3 городах:

Итоги по ZYXEL WAH7608

Золото. Выбор редакции MegaObzorZYXEL WAH7608 подойдет тем, кто ставит приоритетом мобильность эксплуатации роутера. Как показала практика тестов, он станет хорошим вариантом при организации доступа в сеть на даче, частном доме, в отпуске, автомобиле и в небольшом офисе. При своих компактных размерах он продемонстрировал хорошее качество приема, стабильную работу Wi-Fi и достаточное время автономной работы.
ZYXEL WAH7608 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Tesla Semi уже ездит по дорогам...
Tesla Semi уже ездит по дорогамНа протяжении довольно длительного времени в США видят прототипы Tesla Semi, которые путешествуют по каки...
Samsung получила очередной патент...
Samsung получила очередной патентВ последнее время компания Samsung делает множество странных патентов, которые, вполне вероятно, никто ре...
TSMC вложила 25 млрд в процессоры...
TSMC вложила 25 млрд в процессорыКомпания TSMC вложила громадные 25 миллиардов долларов в развитие полупроводниковых технологий. По мнению...
Tesla позволит замедлять авто удаленно...
Tesla позволит замедлять авто удаленноПоявилась информация о достаточно интересной фишке, которую планируют реализовать в автомобиле Tesla. Раз...
EK Water Blocks теперь с подсветкой...
EK Water Blocks теперь с подсветкойКомпания EK Water Blocks давненько на рынке и уже доказала, что можно делать кастомные системы жидкостног...
SilverStone Lucid LD01 полностью из стек...
SilverStone Lucid LD01 полностью из стекВ последнее время производители компьютерных корпусов прямо сошли с ума — они активно выпускают варианты,...
Apple AirPower выйдет еще не скоро...
Apple AirPower выйдет еще не скороПоявилась достаточно интересная информация о том, что компания Apple просто не может в ближайшее время вы...
Thermaltake выпускает революционный низк...
Thermaltake выпускает революционный низкThermaltake Engine 17 - это низкопрофильное воздушное охлаждение для разъема Intel LGA 1150/1151/1155/115...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор ZYXEL WAH7608. Лучший портативный 4G-роутерОбзор ZYXEL WAH7608. Лучший портативный 4G-роутер
Обзор М.2 накопителя Transcend MTS800 и корпуса Transcend TS-CM80SОбзор М.2 накопителя Transcend MTS800 и корпуса Transcend TS-CM80S
Обзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W. Тихий и производительный блок питанияОбзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W. Тихий и производительный блок питания
Обзор Patriot Burst 240 ГБ (PBU240GS25SSDR). SSD-накопитель с 3D NAND-памятьюОбзор Patriot Burst 240 ГБ (PBU240GS25SSDR). SSD-накопитель с 3D NAND-памятью
Обзор INOI 2 Lite. Недорогой 3G-смартфонОбзор INOI 2 Lite. Недорогой 3G-смартфон
Предварительный обзор ASUS VC279HE Eye C...
Предварительный обзор ASUS VC279HE Eye CМонитор ASUS VC279HE Eye Care достаточно сильно выделяется на фоне конкурентов по двум причинам — он выгл...
Обзор Honor Cry: Aftermath. RPG для цени...
Обзор Honor Cry: Aftermath. RPG для цени В последнее время очень много игровых проектов построены на высоком уровне графики и разнообразии механи...
Цифровая медицина с Ростелеком в Туле...
Цифровая медицина с Ростелеком в ТулеТак или иначе, каждый из нас сталкивался с необходимостью обращения в поликлиники и больницы. Многие не п...
Предварительный обзор Logitech G512. Отл...
Предварительный обзор Logitech G512. ОтлМеханические клавиатуры пользуются большим спросом не только у геймеров, но и у обычных пользователей. Де...
Обзор Panzer Strategy. Неплохая стратеги...
Обзор Panzer Strategy. Неплохая стратегиСтратегии в последнее время не пользуются особой популярностью — пользователи предпочитают стрелять, игра...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad P5...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad P5Мы привыкли к тому, что производительные ноутбуки обычно позиционируют как игровые решения. Большинство н...
Обзор Don't Stand Out. Неплохая попытка ...
Обзор Don't Stand Out. Неплохая попытка На данный момент на игровом рынке очень много проектов, которые пытаются заменить собой легендарного пред...
Предварительный обзор Apexgaming Hermes....
Предварительный обзор Apexgaming Hermes.В последнее время большинство корпусов на рынке стали выглядеть примерно одинаково — на фронтальной панел...
Обзор StarShooters. Война в космосе...
Обзор StarShooters. Война в космосеКазуальные игры на то и придуманы, чтобы позволить вас с удовольствием и без лишних нервов сражаться в ви...
Предварительный обзор Cooler Master CK62...
Предварительный обзор Cooler Master CK62Механические клавиатуры в последнее время стали пользоваться большим спросом среди пользователей. Их преи...
Обзор Lineage 2 Arena. Классика в новом ...
Обзор Lineage 2 Arena. Классика в новом Когда-то давно, еще в школьные годы, мы с друзьями очень много играли в Lineage 2 и получали от этого тон...
Предварительный обзор Maingear Pulse 15....
Предварительный обзор Maingear Pulse 15.В последнее время игровые ноутбуки стали пользоваться громадной популярностью. Дело не только в том, что ...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor