Обзор ZYXEL WAH7608. Лучший портативный 4G-роутер

Не так давно в России начали тестирование стандарта 5G и начали демонстрировать беспилотный транспорт. До его внедрения и массового распространения еще пройдет достаточно много времени, но уже и сейчас текущие скорости 4G вполне комфортно позволяют наслаждаться просмотром мультимедийного контента и оставаться на связи с друзьями и коллегами в мессенджерах. Новые технологии связи не ограничивают нас проводами и привязкой к конкретной локации, большинство современных смартфонов уже сейчас оснащены модулями LTE.

ZYXEL WAH7608 обзор

Смотреть любимые фильмы, сериалы, фотографии в лентах социальных сетей и ролики на YouTube мы можем на даче, в отпуске, на работе и даже выбравшись на природу. Но что делать, если доступ к сети требуется не только на своем смартфоне, но и на смарт приставке, навигаторе в автомобиле или на других планшетах? Все эти задачи призваны решать мобильные роутеры, такие как новинка ZYXEL WAH7608, опытом эксплуатации которой мы сегодня готовы поделиться с вами. К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется роутер в компактной коробке с ярко-синим оформлением. Приведены подробные характеристики и его ключевые особенности. В комплекте покупатель получает основной модуль, зарядное устройство с двумя типами вилок, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен ZYXEL WAH7608 в компактном корпусе, внешне напоминающем камень. Плавные линии и отсутствие острых граней. Стильно и оригинально.

Такие компактные габариты позволяют без раздумий закинуть его с собой в сумку или карман шорт.

Фронтальная сторона с глянцевым покрытием, которое ожидаемо быстро собирает следы пальцев, нижняя часть из пластика с матовым покрытием.

Корпус разборный, под крышкой расположен съемный аккумулятор. Такой подход позволит приобрести дополнительные аккумуляторы. Пригодится это в тех сценариях, когда требуется заметно продлить время автономной работы.

Хотя есть и вариант попроще, использование microUSB для зарядки позволит использовать внешний аккумулятор. Сейчас выбор таких аксессуаров достаточно широк.

Под аккумулятором в ZYXEL WAH7608 слот для полноразмерной SIM-карты и отсек под карту памяти форм-фактора microSD. Исключен риск потери или самопроизвольного извлечения установленной SIM и карты памяти.

На фронтальной стороне роутера выведен монохромный LED-дисплей. На него во время включения и активации выводятся данные по силе сигнала, активному типу сети, имени оператора и оставшемуся заряду аккумулятора.

Также можно просматривать данные по сети, адресу роутера, числу подключенных устройств. Названию и паролю сети.

Через заданный интервал времени экран выключается для сохранения заряда аккумулятора, активируется при нажатии на кнопки.

Управление роутером проводится при помощи спаренной кнопки на верхней грани. Так можно будет переключать выводимые на экран данные, активировать WPS-подключения.

В завершение отметим наличие пары заглушек под внешнюю 3G/4G-антенну. Будет полезно, если роутер эксплуатируется в зоне с плохим покрытием.

LteAlly

Для удобства взаимодействия и настройки с экрана смартфона предлагается загрузка бесплатной утилиты LTEAlly, доступно оно для устройств на базе Android и iOS. После подключения к Wi-Fi сети предлагается ввести пароль доступа к роутеру.

После успешного подключения отображаются данные по активному в данный момент стандарту подключения, силе сигнала, оставшемуся заряду аккумулятора.

Нажав на название сети в нижнем левом углу, открывается доступ к изменению названия сети и пароля подключения. Отсюда же можно передать QR-код для подключения.

Выводятся данные по списку подключенных устройств и подобные данные по ним. Здесь владелец сможет отключить лишние девайсы.

Отображается список смс сообщений. Пригодится для контроля баланса и чтения сервисных сообщений.

В настройках меняется APN, удаляется статистика объема загруженных данных. Если используется SIM-карта оператора с ограниченным трафиком, его можно будет задать в настройках, упростив контроль над используемым объемом.

Тесты

Работает ZYXEL WAH7608 в стандарте Wi-Fi 2.4 ГГц. К ноутбукам и смартфоном можно подключать еще и по кабелю, сохраняя и восстанавливая заряд аккумулятора. Проблем с подключением не возникало, все просто и интуитивно понятно.

Согласно данным на официальном сайте, подключить можно до 10 устройств одновременно. За время тестов мы подключали 3 настольных компьютера, один ноутбук и 3 смартфона. Роутер работал стабильно, без зависания. Маршрутизация между устройствами была построена корректно.

Из-за отсутствия внешних антенн, рассчитывать на большую зону покрытия не стоит. Сила сигнала будет падать уже при наличии одной стены между роутером и подключенным устройством. Комфортный сценарий - расположение устройств и роутера в одной комнате.

Во время продолжительной нагрузки заметного нагрева корпуса не наблюдалось. График разрядки батареи равномерный. Максимально при умеренной активности можно получить до 8 часов автономной работы. Активная и постоянная нагрузка может потребовать заряд уже через 6 часов. Опять же в длительных поездках продлить время работы не составит трудностей.

Тесты роутера совпали с нашими поездками в Москву и Тулу. В качестве оператора была выбрана SIM-карта Мегафон. В итоге мы смогли проверить скорость загрузки и качество работы сразу в трех городах: Казани, Москве и Туле.

Качество приема сигнала ZYXEL WAH7608 продемонстрировал хорошее. Там, где смартфоны видели наличие LTE покрытия, видел его и роутер. Но из-за возможности удаленного размещения преимущества на стороне роутера были в помещениях, например, на подоконнике. Подбирая место хорошего покрытия, часто на нем было активно LTE, когда смартфоны видели только 3G.

Наглядный замер скорости в 3 городах:

Итоги по ZYXEL WAH7608

ZYXEL WAH7608 подойдет тем, кто ставит приоритетом мобильность эксплуатации роутера. Как показала практика тестов, он станет хорошим вариантом при организации доступа в сеть на даче, частном доме, в отпуске, автомобиле и в небольшом офисе. При своих компактных размерах он продемонстрировал хорошее качество приема, стабильную работу Wi-Fi и достаточное время автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".