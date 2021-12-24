Обзор Zemismart ZN-R01E. Умные выключатели Zigbee с голосовым управлением

В течение ближайших недель у нас выйдет серия материалов по компонентам «умного» дома с Zigbee интерфейсом. Начнем с изучения сенсорных выключателей Zemismart ZN-R01E. В рамках квартиры поставили семь таких одноканальных выключателей и в рамках данного материала продемонстрируем пример голосового управления сразу с несколькими системами.

Zemismart ZN-R01E обзор

Внешний вид

Доступны в нескольких модификациях. Есть выключатели, требующие для работы подводку нулевого кабеля (Neutral), так и без него. Также есть выбор по количеству каналов: 1, 2 и 3. Приобретали в официальном магазине на Aliexpress. С момента заказа и до получения (Казань) прошло 2 недели.Поставляется в компактной коробке из белого картона. Комплект включает пару крепежных винтов и инструкцию на английском языке.

Эта модель отличается от большинства представленных вариантов с сенсорной кнопкой. Есть металлическая рамка по периметру с аккуратным шлицем. С ней смотрится эффектнее.

В нашем случае проводили замену выключателей Rubetek RE-3316 , это наиболее распространенный внешний вариант исполнения. В сравнении с ними выглядят заметно лучше и качество сборки общее тоже выше.

Лицевая панель Zemismart ZN-R01E из стекла с белой подложкой. В центре подсвечиваемая сенсорная кнопка в виде изображения лампы. Два цвета – синий и белый. В ночное время по умолчанию будет белое свечение, оно мягкое, не мешает и при этом улучшает видимость расположения кнопки.

С обратной стороны выступающий блок с клеммами из латуни. Они подписаны, разобраться с подключением будет несложно, но, как и с любым прибором, монтаж рекомендуется проводить специалисту во избежание поражения электрическим током.

Несмотря на форму, близкую к квадратной, без проблем поместилось в распространенный в России подрозетник.

Софт

Внутри печатная плата темно-синего цвета. В центре сенсорный элемент. Установлен чип ZS3L от Tuya.Важно отметить, что Zigbee устройство подразумевает подключение через хаб/мост. Мы используем Zemismart ZMHK-01.

Его рассмотрим позже детально по мере добавления дополнительных элементов, сам выбор хаба для соединения остается выбором пользователя. Для управления использовали приложение Smart Life. Для перевода в режим «сопряжение» необходимо провести длительное нажатие на сенсорную кнопку. Определило дальше автоматически.

Каждому можно присвоить свое имя и выбрать комнату размещения. Это упростит поиск нужного элемента в дальнейшем.

Есть как отдельный список с подключенными Zigbee устройствами к хабу, так и общий в приложении. Вывод в виде списка или плиток. Сортировка по комнатам и ручное перетаскивание элементов.

В окне управления выключателем Zemismart ZN-R01E. Выводится текущий статус, кнопка включения/выключения. Таймер и отложенное действие.

Вывод общих настроек. Быстрые сценарии. Обновление прошивки.

Создание сценариев с выбором действий. Например, можно связать со срабатыванием датчика открытия или движения.

Яндекс.Алиса

Есть возможность создания проходных выключателей, при этом дополнительные выключатели не требуют подвода кабелей. Это беспроводные панели, питающиеся от батареек. Они тоже уже есть в этом же дизайне с металлической рамкой.Этот хаб дает поддержку устройств с экосистемой с виртуальным помощником Алиса. По мере добавления совместимых устройств Zigbee они будут появляться и в приложении Яндекс.

Также распределяются по комнатам и присваивается уникальное имя для прямого управления.

Отдельное окно с включением и выключением света.

Сбер

Список голосовых команд для освоения. Помимо обычного изменения рабочего статуса, можно выключить свет через заданное время или включить в нужное время произнесением команды.Поддерживается интеграция в экосистему «умного» дома Sber. У них в отличие от Яндекса есть отдельный графический интерфейс, выводимый на смартфон, планшет, SberPortal или телевизор с фирменной оболочкой.

После предоставления доступа к аккаунту Smart Life будет автоматически предлагать интегрировать совместимые элементы.

Google HomeKit

На момент теста, в конце декабря, отсутствовала отдельная иконка для выключателей. Эту информацию передали в чат разработчиков и ее взяли в работу. Каждый выключатель выводится в виде плитки. Включить или выключить свет можно нажатием на иконку. Светом можно будет управлять и голосом с помощью одного из трех виртуальных ассистентов.У себя также используем умные колонки и дисплей от Google Home. Эта экосистема имеет весомый минус в виде отсутствия русского языка для отправки голосового запроса. С базовыми знаниями английского проблем не возникает.

Apple HomeKit

Можно также управлять через смартфон или другие совместимые устройства. На команды реагировал во время тестов корректно.В завершение отметим интеграцию в экосистему Apple HomeKit. Она достаточно специфичная и имеет ряд требований для того, чтобы устройства находились в доступе для управления через интерфейс. Помимо поддержки сами хабом, для дистанционного доступа нужно постоянное нахождение дома одного из устройств (iPad, Apple TV или HomePod). Если эта тема интересна вам, мы вернемся к ней детальнее по мере завершения этапов миграции с Wi-Fi устройств на Zigbee.

Итоги

Изучаемые выключатели поддерживаются. Команды Siri с телефона или планшета на русском языке. Оболочка на смартфоне или планшете, быстрый запуск через плитку в экране уведомлений. С последним обновлением прошивки появилось управление голосом на русском языке с Apple TVГлавная цель, которую я ставил при замене выключателей на Zemismart ZN-R01E, являлась разгрузка домашней сети от большого количества Wi-Fi устройств (почти каждый компонент — это отдельный элемент, обменивающийся данными с облачными серверами). Помимо этого, повысить стабильность, убрать зависимость от качества соединения с сетью и повысить скорость исполнения команд. Выбранные выключатели помимо привлекательного внешнего исполнения, поддерживают приложение с расширенной экосистемой Tuya (прямое управление, сценарии, таймеры и др.), интеграцию с виртуальными помощниками (Яндекс, Сбер, Google Home, Apple HomeKit).