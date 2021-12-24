Обзор Zemismart ZN-R01E. Умные выключатели Zigbee с голосовым управлением

В течение ближайших недель у нас выйдет серия материалов по компонентам «умного» дома с Zigbee интерфейсом. Начнем с изучения сенсорных выключателей Zemismart ZN-R01E. В рамках квартиры поставили семь таких одноканальных выключателей и в рамках данного материала продемонстрируем пример голосового управления сразу с несколькими системами.

Zemismart ZN-R01E

Доступны в нескольких модификациях. Есть выключатели, требующие для работы подводку нулевого кабеля (Neutral), так и без него. Также есть выбор по количеству каналов: 1, 2 и 3. Приобретали в официальном магазине на Aliexpress. С момента заказа и до получения (Казань) прошло 2 недели.
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Zemismart ZN-R01E обзор

Внешний вид

Поставляется в компактной коробке из белого картона. Комплект включает пару крепежных винтов и инструкцию на английском языке.

Zemismart ZN-R01E

Эта модель отличается от большинства представленных вариантов с сенсорной кнопкой. Есть металлическая рамка по периметру с аккуратным шлицем. С ней смотрится эффектнее.

Zemismart ZN-R01E

В нашем случае проводили замену выключателей Rubetek RE-3316, это наиболее распространенный внешний вариант исполнения. В сравнении с ними выглядят заметно лучше и качество сборки общее тоже выше.

Zemismart ZN-R01E

Лицевая панель Zemismart ZN-R01E из стекла с белой подложкой. В центре подсвечиваемая сенсорная кнопка в виде изображения лампы. Два цвета – синий и белый. В ночное время по умолчанию будет белое свечение, оно мягкое, не мешает и при этом улучшает видимость расположения кнопки.

Zemismart ZN-R01E

С обратной стороны выступающий блок с клеммами из латуни. Они подписаны, разобраться с подключением будет несложно, но, как и с любым прибором, монтаж рекомендуется проводить специалисту во избежание поражения электрическим током.

Zemismart ZN-R01E

Несмотря на форму, близкую к квадратной, без проблем поместилось в распространенный в России подрозетник.

Zemismart ZN-R01E

Внутри печатная плата темно-синего цвета. В центре сенсорный элемент. Установлен чип ZS3L от Tuya.

Софт

Важно отметить, что Zigbee устройство подразумевает подключение через хаб/мост. Мы используем Zemismart ZMHK-01.
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Zemismart ZN-R01E

Его рассмотрим позже детально по мере добавления дополнительных элементов, сам выбор хаба для соединения остается выбором пользователя. Для управления использовали приложение Smart Life. Для перевода в режим «сопряжение» необходимо провести длительное нажатие на сенсорную кнопку. Определило дальше автоматически.

Zemismart ZN-R01E

Каждому можно присвоить свое имя и выбрать комнату размещения. Это упростит поиск нужного элемента в дальнейшем.

Zemismart ZN-R01E

Есть как отдельный список с подключенными Zigbee устройствами к хабу, так и общий в приложении. Вывод в виде списка или плиток. Сортировка по комнатам и ручное перетаскивание элементов.

Zemismart ZN-R01E

Zemismart ZN-R01E

В окне управления выключателем Zemismart ZN-R01E. Выводится текущий статус, кнопка включения/выключения. Таймер и отложенное действие.

Zemismart ZN-R01E

Вывод общих настроек. Быстрые сценарии. Обновление прошивки.

Zemismart ZN-R01E

Создание сценариев с выбором действий. Например, можно связать со срабатыванием датчика открытия или движения.

Zemismart ZN-R01E

Есть возможность создания проходных выключателей, при этом дополнительные выключатели не требуют подвода кабелей. Это беспроводные панели, питающиеся от батареек. Они тоже уже есть в этом же дизайне с металлической рамкой.
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Яндекс.Алиса

Этот хаб дает поддержку устройств с экосистемой с виртуальным помощником Алиса. По мере добавления совместимых устройств Zigbee они будут появляться и в приложении Яндекс.

Zemismart ZN-R01E

Также распределяются по комнатам и присваивается уникальное имя для прямого управления.

Zemismart ZN-R01E

Отдельное окно с включением и выключением света.

Zemismart ZN-R01E

Список голосовых команд для освоения. Помимо обычного изменения рабочего статуса, можно выключить свет через заданное время или включить в нужное время произнесением команды.

Сбер

Поддерживается интеграция в экосистему «умного» дома Sber. У них в отличие от Яндекса есть отдельный графический интерфейс, выводимый на смартфон, планшет, SberPortal или телевизор с фирменной оболочкой.

Zemismart ZN-R01E

После предоставления доступа к аккаунту Smart Life будет автоматически предлагать интегрировать совместимые элементы.

Zemismart ZN-R01E

На момент теста, в конце декабря, отсутствовала отдельная иконка для выключателей. Эту информацию передали в чат разработчиков и ее взяли в работу. Каждый выключатель выводится в виде плитки. Включить или выключить свет можно нажатием на иконку. Светом можно будет управлять и голосом с помощью одного из трех виртуальных ассистентов.

Google HomeKit

У себя также используем умные колонки и дисплей от Google Home. Эта экосистема имеет весомый минус в виде отсутствия русского языка для отправки голосового запроса. С базовыми знаниями английского проблем не возникает.

Zemismart ZN-R01E

Можно также управлять через смартфон или другие совместимые устройства. На команды реагировал во время тестов корректно.

Apple HomeKit

В завершение отметим интеграцию в экосистему Apple HomeKit. Она достаточно специфичная и имеет ряд требований для того, чтобы устройства находились в доступе для управления через интерфейс. Помимо поддержки сами хабом, для дистанционного доступа нужно постоянное нахождение дома одного из устройств (iPad, Apple TV или HomePod). Если эта тема интересна вам, мы вернемся к ней детальнее по мере завершения этапов миграции с Wi-Fi устройств на Zigbee.

Zemismart ZN-R01E

Изучаемые выключатели поддерживаются. Команды Siri с телефона или планшета на русском языке. Оболочка на смартфоне или планшете, быстрый запуск через плитку в экране уведомлений. С последним обновлением прошивки появилось управление голосом на русском языке с Apple TV

Итоги

Главная цель, которую я ставил при замене выключателей на Zemismart ZN-R01E, являлась разгрузка домашней сети от большого количества Wi-Fi устройств (почти каждый компонент — это отдельный элемент, обменивающийся данными с облачными серверами). Помимо этого, повысить стабильность, убрать зависимость от качества соединения с сетью и повысить скорость исполнения команд. Выбранные выключатели помимо привлекательного внешнего исполнения, поддерживают приложение с расширенной экосистемой Tuya (прямое управление, сценарии, таймеры и др.), интеграцию с виртуальными помощниками (Яндекс, Сбер, Google Home, Apple HomeKit).
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