Обзор видеокарты Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

2019-12-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI; [211]
В наше распоряжение попало сразу три видеокарты Zotac, а также несколько свежих видеокарт NVIDIA и AMD, позволив провести тестирование в актуальных играх с последними обновлениями драйверов и игр. И начнем мы с детального рассмотрения компактной Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI, построенной на TU106-410 с 2176 потоковых процессоров, 34 ядрах RT и 272 ядрах Tensor. На борту 8 Гбайт графической памяти GDDR6 с 256-битной шиной.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

Средняя стоимость на конец 2019 года составляет 37 780 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI обзор

Внешний вид

Видеокарта получила двухвентиляторное охлаждение. Здесь установлены 90 мм вентиляторы. С учетом габаритов, производитель смог выжать максимум из доступной площади.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

Двухслотовый кулер с четырьмя медными тепловыми трубками. Контактная площадка медная, она хорошо отполирована.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

Кожух Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI окрашен в черно-серебристый цвет. Выглядит аккуратно и привлекательно.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

Есть усиливающая пластина с нанесенным логотипом игровой серии Zotac. Она же придает дополнительную жесткость.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

Восьмипиновый разъем дополнительного питания утоплен относительно основной плоскости боковой грани. TDP составляет 175 Вт.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

Максимальная длина составляет 218 мм. Ее можно рассматривать для установки в компактные корпуса. На материнской плате занимает два слота.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

На панели разъемов доступны три DisplayPort, один HDMI. Оснащать DVI-D, к сожалению, не стали. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

В этой видеокарте используется укороченная печатная плата с чипом TU106 Super Edition. По краям от него распределены чипы графической памяти общим объемом 8 Гбайт. Используется подсистема питания со схемой 8+2.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

Тесты

Температура

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Шум

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

FireStrike Ultra

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

TimeSpy

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

BattleField 5

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

The Witcher 3

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Gears of War 5

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

FarCry New Dawn

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Metro Exodus

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC

Разгон

Несмотря на компактные габариты, Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI позволяет владельцу провести ручной разгон. По ядру мы получили стабильную прибавку в 100 МГц.

Итоги по Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

Ключевыми преимуществами Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI являются компактные габариты и стоимость на фоне предложений конкурентов. Рекомендовать эту карту можно под игры в разрешении Full HD и 2К. Сама видеокарта продемонстрировала низкий уровень шума и низкие рабочие температуры. Из особенностей самой RTX 2060 Super отметим поддержку вывода эффектов RTX только в Full HD. Не устроить в ней может отсутствие DVI и режима с остановкой вентиляторов при отсутствии нагрузки.

Комментарии и отзывы Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI
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Обзор видеокарты Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINIОбзор видеокарты Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI
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