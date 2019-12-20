Обзор видеокарты Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

В наше распоряжение попало сразу три видеокарты Zotac, а также несколько свежих видеокарт NVIDIA и AMD, позволив провести тестирование в актуальных играх с последними обновлениями драйверов и игр. И начнем мы с детального рассмотрения компактной Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI, построенной на TU106-410 с 2176 потоковых процессоров, 34 ядрах RT и 272 ядрах Tensor. На борту 8 Гбайт графической памяти GDDR6 с 256-битной шиной.
Средняя стоимость на конец 2019 года составляет 37 780 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI обзор
Внешний видВидеокарта получила двухвентиляторное охлаждение. Здесь установлены 90 мм вентиляторы. С учетом габаритов, производитель смог выжать максимум из доступной площади.
Двухслотовый кулер с четырьмя медными тепловыми трубками. Контактная площадка медная, она хорошо отполирована.
Кожух Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI окрашен в черно-серебристый цвет. Выглядит аккуратно и привлекательно.
Есть усиливающая пластина с нанесенным логотипом игровой серии Zotac. Она же придает дополнительную жесткость.
Восьмипиновый разъем дополнительного питания утоплен относительно основной плоскости боковой грани. TDP составляет 175 Вт.
Максимальная длина составляет 218 мм. Ее можно рассматривать для установки в компактные корпуса. На материнской плате занимает два слота.
На панели разъемов доступны три DisplayPort, один HDMI. Оснащать DVI-D, к сожалению, не стали. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.
В этой видеокарте используется укороченная печатная плата с чипом TU106 Super Edition. По краям от него распределены чипы графической памяти общим объемом 8 Гбайт. Используется подсистема питания со схемой 8+2.
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