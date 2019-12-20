Обзор видеокарты Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

В наше распоряжение попало сразу три видеокарты Zotac, а также несколько свежих видеокарт NVIDIA и AMD, позволив провести тестирование в актуальных играх с последними обновлениями драйверов и игр. И начнем мы с детального рассмотрения компактной Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI, построенной на TU106-410 с 2176 потоковых процессоров, 34 ядрах RT и 272 ядрах Tensor. На борту 8 Гбайт графической памяти GDDR6 с 256-битной шиной.

Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI обзор

Средняя стоимость на конец 2019 года составляет 37 780 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Видеокарта получила двухвентиляторное охлаждение. Здесь установлены 90 мм вентиляторы. С учетом габаритов, производитель смог выжать максимум из доступной площади.

Двухслотовый кулер с четырьмя медными тепловыми трубками. Контактная площадка медная, она хорошо отполирована.

Кожух Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI окрашен в черно-серебристый цвет. Выглядит аккуратно и привлекательно.

Есть усиливающая пластина с нанесенным логотипом игровой серии Zotac. Она же придает дополнительную жесткость.

Восьмипиновый разъем дополнительного питания утоплен относительно основной плоскости боковой грани. TDP составляет 175 Вт.

Максимальная длина составляет 218 мм. Ее можно рассматривать для установки в компактные корпуса. На материнской плате занимает два слота.

На панели разъемов доступны три DisplayPort, один HDMI. Оснащать DVI-D, к сожалению, не стали. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.

В этой видеокарте используется укороченная печатная плата с чипом TU106 Super Edition. По краям от него распределены чипы графической памяти общим объемом 8 Гбайт. Используется подсистема питания со схемой 8+2.

Тесты

Температура

Шум

FireStrike Ultra

TimeSpy

BattleField 5

The Witcher 3

Gears of War 5

FarCry New Dawn

Metro Exodus

Разгон

Итоги по Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI

Несмотря на компактные габариты, Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI позволяет владельцу провести ручной разгон. По ядру мы получили стабильную прибавку в 100 МГц.Ключевыми преимуществами Zotac GeForce RTX 2060 SUPER MINI являются компактные габариты и стоимость на фоне предложений конкурентов. Рекомендовать эту карту можно под игры в разрешении Full HD и 2К. Сама видеокарта продемонстрировала низкий уровень шума и низкие рабочие температуры. Из особенностей самой RTX 2060 Super отметим поддержку вывода эффектов RTX только в Full HD. Не устроить в ней может отсутствие DVI и режима с остановкой вентиляторов при отсутствии нагрузки.