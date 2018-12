Обзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus Gold

Компания be quiet! Не так давно сообщила об обновлении линейки блоков питания Pure Power, выпуском 11 серии. Подход к обновлению у них заслуживает похвалы, проводятся не только мелкие визуальные правки, как у большинства других производителей, но и вносятся заметные улучшения по аппаратной части. Напомним, мы уже проводили тестирование be quiet! Pure Power 10 CM 500W с сертификатом 80Plus Silver, обновленный be quiet! Pure Power 11 CM 600W соответствует 80Plus Gold.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами. К моменту публикации они уже появились в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется блок питания в традиционной картонной коробке, окрашенной в черный цвет. Приведены подробные технические характеристики и его ключевые особенности.

Внешний вид

Комплект включает съемные кабели, пластиковые стяжки, винты крепления, силовой кабель и полезную документацию.Стилистика be quiet! Pure Power 11 CM 600W хорошо знакома, общей стилистики компания придерживается в вентиляторах, корпусах, воздушных и водяных системах охлаждения.

Сочетание черного корпуса с оранжевой окантовкой по периметру зоны вентилятора. Смотрится элегантно. В остальном же это добрая классика.

Вентилятор защищает решетка гриль в виде ряда продольных проволок. Подсветки тут нет, в этом вопросе они остаются консервативными.

В самой серии доступны модели мощностью 400, 500, 600 и 700 Вт. На задней стенке гнездо силового кабеля и механический тумблер.

Это частично модульный блок питания. Несъемные линии питания процессора и материнской платы. Провода в защитной оплетке.

Также вышла версия с несъемным кабель-менеджментом. Ожидаемо такой вариант стоит дешевле. Выбор в пользу модульного решения дает преимущество в виде снятия не используемых линий, упрощая аккуратную укладку внутри корпуса.Помимо этого, есть две отдельные линии под питание видеокарт с четырьмя коннекторами PCIe 6+2.

Отдельная линия с тремя SATA и два кабеля со смешанным размещением SATA и MOLEX. Оплетка у съемных кабелей плоская. На сайте производителя можно приобрести кабеля с отдельной оплеткой. Сечение 18AWG.

Начинка

На внутренней стенке выведен ряд из пяти коннекторов для подключения съемных линий. Они подписаны, плюс отличаются по форме, исключая риск не правильной сборки.be quiet! Pure Power 11 CM 600W выдает максимальную мощность до 650 Вт. По линиям 12V выдает 576W, 32A и 28A. 140W по линиям 5 и 3.3V. Соответствует сертификату 80Plus Gold.

Защита от перегрузки, от скачков напряжения, перегрева, короткого замыканий, сниженного напряжения. Используется платформа FSP с дополнительными оптимизациями.

Фильтрация входного тока, два Y-конденсатора и два X. Транзисторы JCS18N50FH и STTH8R06FP зафиксированы на алюминиевом радиаторе. Контроллер Weltrend WT7527N161.

Основной конденсатор Teapo 330 мкФ 420V, функционирует при температуре до 85 градусов. За фильтрацию напряжения отвечают конденсаторы Teapo. DC-DC преобразователи и синхронный выпрямитель.

Тесты be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Уровень шума:

Данные Простой 29 Нагрузка 41

КПД

Данные 150W 91 250W 92 350W 93 500W 92 600W 90

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 600W 12 12,12 12,05 11,90 5 5.03 5.03 5.01 3,33 3.37 3.34 3.32

Итоги по be quiet! Pure Power 11 CM 600W

be quiet! Pure Power 11 CM 600W станет отличным выбором под игровые и рабочие сборки начального и среднего уровня. При своей не высокой стоимости предлагается качественная элементная база, частично модульный кабель-менеджмент, стабильное напряжение по всем трем линиям, высокая эффективность, пятилетняя гарантия и низкий уровень шума.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".