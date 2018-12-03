Обзор be quiet! Pure Power 11 CM 600W. Модульный блок питания 80Plus Gold

2018-12-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! Pure Power 11 CM 600W; [600]
Компания be quiet! Не так давно сообщила об обновлении линейки блоков питания Pure Power, выпуском 11 серии. Подход к обновлению у них заслуживает похвалы, проводятся не только мелкие визуальные правки, как у большинства других производителей, но и вносятся заметные улучшения по аппаратной части. Напомним, мы уже проводили тестирование be quiet! Pure Power 10 CM 500W с сертификатом 80Plus Silver, обновленный be quiet! Pure Power 11 CM 600W соответствует 80Plus Gold.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами. К моменту публикации они уже появились в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W обзор

Комплектация

Поставляется блок питания в традиционной картонной коробке, окрашенной в черный цвет. Приведены подробные технические характеристики и его ключевые особенности.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Комплект включает съемные кабели, пластиковые стяжки, винты крепления, силовой кабель и полезную документацию.

Внешний вид

Стилистика be quiet! Pure Power 11 CM 600W хорошо знакома, общей стилистики компания придерживается в вентиляторах, корпусах, воздушных и водяных системах охлаждения.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Сочетание черного корпуса с оранжевой окантовкой по периметру зоны вентилятора. Смотрится элегантно. В остальном же это добрая классика.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Вентилятор защищает решетка гриль в виде ряда продольных проволок. Подсветки тут нет, в этом вопросе они остаются консервативными.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

В самой серии доступны модели мощностью 400, 500, 600 и 700 Вт. На задней стенке гнездо силового кабеля и механический тумблер.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Это частично модульный блок питания. Несъемные линии питания процессора и материнской платы. Провода в защитной оплетке.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Также вышла версия с несъемным кабель-менеджментом. Ожидаемо такой вариант стоит дешевле. Выбор в пользу модульного решения дает преимущество в виде снятия не используемых линий, упрощая аккуратную укладку внутри корпуса.
Помимо этого, есть две отдельные линии под питание видеокарт с четырьмя коннекторами PCIe 6+2.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Отдельная линия с тремя SATA и два кабеля со смешанным размещением SATA и MOLEX. Оплетка у съемных кабелей плоская. На сайте производителя можно приобрести кабеля с отдельной оплеткой. Сечение 18AWG.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

На внутренней стенке выведен ряд из пяти коннекторов для подключения съемных линий. Они подписаны, плюс отличаются по форме, исключая риск не правильной сборки.

Начинка

be quiet! Pure Power 11 CM 600W выдает максимальную мощность до 650 Вт. По линиям 12V выдает 576W, 32A и 28A. 140W по линиям 5 и 3.3V. Соответствует сертификату 80Plus Gold.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Защита от перегрузки, от скачков напряжения, перегрева, короткого замыканий, сниженного напряжения. Используется платформа FSP с дополнительными оптимизациями.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Фильтрация входного тока, два Y-конденсатора и два X. Транзисторы JCS18N50FH и STTH8R06FP зафиксированы на алюминиевом радиаторе. Контроллер Weltrend WT7527N161.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Основной конденсатор Teapo 330 мкФ 420V, функционирует при температуре до 85 градусов. За фильтрацию напряжения отвечают конденсаторы Teapo. DC-DC преобразователи и синхронный выпрямитель.

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Тесты be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Уровень шума:

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Данные
Простой29
Нагрузка41

КПД

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Данные
150W91
250W92
350W93
500W92
600W90

Уровень напряжения на линиях

be quiet! Pure Power 11 CM 600W

150W350W600W
1212,1212,0511,90
55.035.035.01
3,333.373.343.32

Итоги по be quiet! Pure Power 11 CM 600W

Золото. Выбор редакции MegaObzorbe quiet! Pure Power 11 CM 600W станет отличным выбором под игровые и рабочие сборки начального и среднего уровня. При своей не высокой стоимости предлагается качественная элементная база, частично модульный кабель-менеджмент, стабильное напряжение по всем трем линиям, высокая эффективность, пятилетняя гарантия и низкий уровень шума.
be quiet! Pure Power 11 CM 600W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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