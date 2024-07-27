Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005

Поставляется в коробке из картона с изображением работающего аксессуара и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает инструкцию.
Выполнен в виде несущей рамки из полупрозрачного пластика. В верхней ее части три вентилятора с регулируемой скоростью вращения. При работе они выгоняют горячий воздух из консоли.
Монтаж проводится без разбора системы. Владельцу достаточно подключить аксессуар к свободному верхнему разъему USB на обратной стороне корпуса. Он выступает точкой опоры и источником питания для вентиляторов. Сама конструкция рамы при этом расчитана так чтобы нагрузка распределялась по длине.
При этом с выходом PlayStation 5 Slim поменялась очередность разъемов на задней панели и тут это учтено, доступ к HDMI и RJ-45 остаются свободным. Остается и сквозной USB-разъем.
Управление работой вентиляторов проводится при помощи механической кнопкой, последовательным нажатием меняется скорость вращения в трех диапазонах. При вращении они подсвечиваются синим цветом.