Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005

Последняя ревизия PlayStation 5, называемая неофициально Slim, уменьшилась заметно в габаритах. Это стало возможным как проведенными оптимизациями по аппаратной части, так и сократив габариты системы охлаждения. Это по информации в сети отразилось на том, что пользователи сталкивались со случаями перегрева. Изучаемый сегодня аксессуар iPEGA PG-P5S005 позволяет улучшить работу, увеличив объем воздуха, прогоняемого через радиатор системы охлаждения.

Поставляется в коробке из картона с изображением работающего аксессуара и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает инструкцию.

Выполнен в виде несущей рамки из полупрозрачного пластика. В верхней ее части три вентилятора с регулируемой скоростью вращения. При работе они выгоняют горячий воздух из консоли.

Монтаж проводится без разбора системы. Владельцу достаточно подключить аксессуар к свободному верхнему разъему USB на обратной стороне корпуса. Он выступает точкой опоры и источником питания для вентиляторов. Сама конструкция рамы при этом расчитана так чтобы нагрузка распределялась по длине.

При этом с выходом PlayStation 5 Slim поменялась очередность разъемов на задней панели и тут это учтено, доступ к HDMI и RJ-45 остаются свободным. Остается и сквозной USB-разъем.

Управление работой вентиляторов проводится при помощи механической кнопкой, последовательным нажатием меняется скорость вращения в трех диапазонах. При вращении они подсвечиваются синим цветом.

iPEGA PG-P5S005 обзор

iPEGA PG-P5S005 – недорогой аксессуар, который может улучшить температурные режимы работы консоли PlayStation 5 Slim. Простой монтаж, свободный доступ ко всем разъемам после установки, регулируемая скорость вращения, подсветка.