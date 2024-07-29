Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA

Мы уже рассматривали два варианта подставок для PlayStation 5 Slim. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, мы рассмотрим iPEGA PG-P5S035SA со светодиодной подсветкой. Она может использоваться с дисковой и бездисковой версиями.

iPEGA PG-P5S035SA

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает крепежный винт, питающий USB-кабель.

iPEGA PG-P5S035SA

Выполнена подставка из пластика белого цвета. На основании есть ниша, в которой хранится винт без риска потери. По периметру распределены прорезиненные накладки, предотвращающие смешение при размещении на ровной поверхности.

iPEGA PG-P5S035SA

По центру небольшое углубление в котором будет после монтажа располагаться накатанная головка. Прикрутить винт можно рукой или отверткой. Соединяется он с винтовым отверстием на основании консоли. Монтаж проходит быстро.

iPEGA PG-P5S035SA

Данная подставка призвана обеспечить устойчивое расположение на ровной поверхности и снижает риск опрокидывания, это особенно актуально для бездисковой версии консоли, у которой площадь основания меньше. К консоли подставка подключается при помощи короткого USB-кабеля. При этом будет доступно два сквозных полноразмерных USB.

iPEGA PG-P5S035SA

Особенностью этой подставки стала подсвечиваемая зона по периметру. Это многоцветная подсветки с эффектами. Управлять ей можно с помощью сенсорной кнопки на боковой стороне.

iPEGA PG-P5S035SA

iPEGA PG-P5S035SA обзор

Подставка iPEGA PG-P5S035SA обеспечит как устойчивое вертикальное размещение консоли PlayStation 5 Slim, так и создаст приятную атмосферу с помощью фоновой многоцветной подсветки.
iPEGA PG-P5S035SA характеристики и цены
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