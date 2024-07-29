Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает крепежный винт, питающий USB-кабель.
Выполнена подставка из пластика белого цвета. На основании есть ниша, в которой хранится винт без риска потери. По периметру распределены прорезиненные накладки, предотвращающие смешение при размещении на ровной поверхности.
По центру небольшое углубление в котором будет после монтажа располагаться накатанная головка. Прикрутить винт можно рукой или отверткой. Соединяется он с винтовым отверстием на основании консоли. Монтаж проходит быстро.
Данная подставка призвана обеспечить устойчивое расположение на ровной поверхности и снижает риск опрокидывания, это особенно актуально для бездисковой версии консоли, у которой площадь основания меньше. К консоли подставка подключается при помощи короткого USB-кабеля. При этом будет доступно два сквозных полноразмерных USB.
Особенностью этой подставки стала подсвечиваемая зона по периметру. Это многоцветная подсветки с эффектами. Управлять ей можно с помощью сенсорной кнопки на боковой стороне.