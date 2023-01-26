Обзор netis N3D. Самый доступный двухдиапазонный роутер с Wi-Fi MESH

Сегодня в центре внимания будет роутер netis N3D, являющийся самым доступным с поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 802.11ac и Easy Mesh. Помимо этого, он поддерживает IPv6, MU-MIMO, Beamforming, Multi-SSID, IPTV и TR-069. Данная модель является упрощенной версией ранее изученного netis N3 , отличиями между ними стала пропускная способность сетевых портов, в младшей модели они 100 Мбит/с, против 1000 Мбит/с у старшего. При этом разница в стоимости около 1000 рублей, 1300 против 2300 в зависимости от магазина, что при типовом тарифе у интернет-провайдера не будет заметным ограничением.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением роутера и данными по ключевым особенностям. Есть отдельные пометки по упрощенному запуску и настройке Wi-Fi MESH.

Комплект включает блок питания, патч-корд, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

netis N3D обзор

Внешний вид

Выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Строгое и минималистичное оформление, подходящее под любой интерьер.

Большую часть верхней площади занимает вентиляционная решетка, используемая для пассивного отвода тепла. В центре логотип бренда.

Четыре несъемные антенны с усилением 5 дБи. Две из них отвечают за диапазон 2.4 ГГц и две за 5 ГГц. Способ их крепления позволяет поворачивать их и изменять угол наклона.

На обратной стороне у netis N3D панель разъемов, включающая три LAN и один WAN, гнездо питания, кнопка включения и WPS-соединения, а также скрытая для перезагрузки.

На основании также вентиляционная решетка и пара отверстий для фиксации на стенке. Также есть пластиковые ножки для размещения на ровной поверхности.

Платформа

Используется производительный чипсет от Realtek, как в старшей модели, упрощать не стали. Установлены 8 Мбайт памяти ROM и 128 Мбайт памяти RAM. Отлично справляется с повышенной нагрузкой и подключением большого количества клиентов.

Работает в двух диапазонах, на частоте 2.4 ГГц обеспечивает скорость до 300 Мбит/с, на частоте 5 ГГц до 867 Мбит/с. Все разъемы LAN и WAN до 100 Мбит/с.

Настройка

Подключиться к веб-панели можно как со стационарного ПК, так и смартфона. Интерфейс полностью на русском языке, при этом настроить беспроводную сеть и подключение к провайдеру можно, не имея опыта – одним окном.

После этого на стартовом окне будет выводиться сводная информация по состоянию соединения, статусу подключения, количеству подключенных клиентов и данными по беспроводному соединению.

Проводится управление WAN с выбором типа соединения с интернет-провайдером, дополнительными параметрами, такими как логин и пароль.

Поддерживает IPv6. Для настройки этой технологии отдельная вкладка.

MESH с расширением сети установкой дополнительных роутеров. Поддерживается сразу ряд моделей в линейке производителя. Все делается просто, выбирается рабочее состояние и проводится подключение дополнительных точек в один клик.

Настройка правил виртуальных серверов и вывод список ранее добавленных.

Проведение фильтрации по IP-адресам. Можно ограничить доступ в определенное время, например, для того чтобы не отвлекались от выполнения домашнего задания.

IGMP-прокси и IGMP Snooping.

Обновление прошивки с проверкой наличия свежей в один клик.

Тесты

Управление Wi-Fi соединением. Дополнительные параметры, такие как диапазон радиочастот, ширина канала и тип шифрации. Технология Beamforming улучшит качество покрытия, выдавая направленный усиленный сигнал в зависимости от расположения клиентских устройств.Можно создать дополнительную гостевую сеть в выбранном диапазоне для того, чтобы ограничить доступ к ресурсам в локальной сети, не раскрывать пароль для безопасности и по необходимости задать лимит соединения. Из особенностей отметим поддержку TR-069.

Для начала проведем замер скорости со стационарного ПК, подключенного по Wi-Fi на частоте 5 ГГц, расположенного на расстоянии 3 метров от роутера.

Также провели замер скорости со смартфона, на том же расстоянии.

Как можно заметить, роутер выдает максимальную скорость передачи и загрузки с учетом соединения к провайдеру через разъем 100 Мбит/с. Во время тестовой эксплуатации к нему подключались компоненты умного дома, консоль PlayStation 5, стационарный ПК и несколько смартфонов. Проблем с производительностью замечено не было.

Итоги

netis N3D – недорогой двухдиапазонный роутер с поддержкой актуальных технологий, высокой скоростью передачи в беспроводной сети, предлагающий простую стартовую настройку и возможность расширения покрытия, используя технологию Wi-Fi MESH. За свою стоимость лучший вариант под провайдеров с распространённым тарифом 100 Мбит/с, также его можно рассматривать в качестве дополнительной точки MESH для старших моделей.