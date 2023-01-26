Обзор netis N3D. Самый доступный двухдиапазонный роутер с Wi-Fi MESH

Комплект включает блок питания, патч-корд, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.
Большую часть верхней площади занимает вентиляционная решетка, используемая для пассивного отвода тепла. В центре логотип бренда.
Четыре несъемные антенны с усилением 5 дБи. Две из них отвечают за диапазон 2.4 ГГц и две за 5 ГГц. Способ их крепления позволяет поворачивать их и изменять угол наклона.
На обратной стороне у netis N3D панель разъемов, включающая три LAN и один WAN, гнездо питания, кнопка включения и WPS-соединения, а также скрытая для перезагрузки.
На основании также вентиляционная решетка и пара отверстий для фиксации на стенке. Также есть пластиковые ножки для размещения на ровной поверхности.
Работает в двух диапазонах, на частоте 2.4 ГГц обеспечивает скорость до 300 Мбит/с, на частоте 5 ГГц до 867 Мбит/с. Все разъемы LAN и WAN до 100 Мбит/с.
После этого на стартовом окне будет выводиться сводная информация по состоянию соединения, статусу подключения, количеству подключенных клиентов и данными по беспроводному соединению.
Проводится управление WAN с выбором типа соединения с интернет-провайдером, дополнительными параметрами, такими как логин и пароль.
Поддерживает IPv6. Для настройки этой технологии отдельная вкладка.
MESH с расширением сети установкой дополнительных роутеров. Поддерживается сразу ряд моделей в линейке производителя. Все делается просто, выбирается рабочее состояние и проводится подключение дополнительных точек в один клик.
Настройка правил виртуальных серверов и вывод список ранее добавленных.
Проведение фильтрации по IP-адресам. Можно ограничить доступ в определенное время, например, для того чтобы не отвлекались от выполнения домашнего задания.
IGMP-прокси и IGMP Snooping.
Обновление прошивки с проверкой наличия свежей в один клик.
Управление Wi-Fi соединением. Дополнительные параметры, такие как диапазон радиочастот, ширина канала и тип шифрации. Технология Beamforming улучшит качество покрытия, выдавая направленный усиленный сигнал в зависимости от расположения клиентских устройств.
Для начала проведем замер скорости со стационарного ПК, подключенного по Wi-Fi на частоте 5 ГГц, расположенного на расстоянии 3 метров от роутера.
Также провели замер скорости со смартфона, на том же расстоянии.
Как можно заметить, роутер выдает максимальную скорость передачи и загрузки с учетом соединения к провайдеру через разъем 100 Мбит/с. Во время тестовой эксплуатации к нему подключались компоненты умного дома, консоль PlayStation 5, стационарный ПК и несколько смартфонов. Проблем с производительностью замечено не было.