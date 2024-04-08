Недорогой двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC21

Даже ограниченный бюджет на покупку роутера для домашней сети или небольшого офиса, не повод для того чтобы смириться с низкими скоростями обмена данными и зависаниями при малейшей нагрузке. Как пример, изучаемый сегодня netis NC21 можно приобрести дешевле двух тысяч рублей в российской рознице и это двухдиапазонный маршрутизатор с поддержкой EASY MESH.

netis NC21

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает патч-корд, адаптер питания и документацию.

netis NC21

Внешний вид

Корпус роутера выполнен из пластика белого цвета. Просто и универсально, подходит под любой интерьер.

netis NC21

На верхней грани расположен ряд светодиодных индикаторов, отображающих различные режимы работы. По краям геометрическая стилизация образующая символ X, в который интегрированы вентиляционные отверстия.

netis NC21

Панель разъемов состоит из одного WAN, трех LAN, гнезда питания. Все RJ-45 со с интерфейсом 100 Мбит/с. Кнопки перезагрузки и WPS.

netis NC21

У netis NC21 четыре несъемные антенны с возможностью изменения угла наклона и поворота вокруг оси. Усиление 5 дБи.

netis NC21

На основании стенка с вентиляционными вырезами, четыре пластиковые ножки, ушки для дюбелей под вертикальное размещение и наклейка с данными, включающими информацию по авторизации в веб-панели и Wi-Fi сети.

netis NC21

Платформа

Построен на платформе Realtek RTL8197FH-VG5, работающей на тактовой частоте 1 ГГц. Располагает 8 Мбайт RAM и 128 Мбайт ROM. Это двухдиапазонный роутер, частота 2.4 ГГц со скоростью до 300 Мбит/с, 5 ГГц до 867 МГц.

netis NC21

Как и другие модели этого производителя поддерживает EASY MESH. В рамках одной сети можно будет расширить покрытие, обеспечив бесшовную работу с высокими скоростями обмена данными.

Управление

Первое взаимодействие с роутером будет проходить через веб-панель. Запустить соединение к провайдеру, проводную и беспроводную сети можно одним окном. Поддерживаются все ключевые типы интернет-провайдеров. Просто и понятно, сделать можно и без опыта работы с подобным типом устройств.

netis NC21

При этом расширенная панель управления с тонкими настройками. В ее главном окне сводная информация по работе системы и сети.

netis NC21

Изменение параметров работы WAN, LAN, IPTV. Резервирование адресов.

netis NC21

Роутер поддерживает IPv6.

netis NC21

Управление беспроводным вещанием Wi-Fi в двух диапазонах. Режим работы, диапазон радиочастот, регион, канал и его ширина. Тип аутентификации.

netis NC21

EASY MESH для бесшовного расширения сети. Здесь можно выбрать состояние, контроллер или агент. Здесь же провести добавление нового устройства. Все интуитивно и работает стабильно.

netis NC21

Переадресация с виртуальным сервером, DMZ, UPnP.

netis NC21

Контроль доступа. Выбор расписания и правил для ограничения доступа к нежелательному контенту.

Тесты

Замерим скорость обмена данными по сетевому подключению. Максимальное для используемой тут платформы до 100 Мбит/с.

netis NC21

Итоги

netis NC21 – недорогой двухдиапазонный роутер, который можно рассматривать как основной с тарифом интернет-провайдера до 100 Мбит/с или как дополнительный для бесшовного расширения сети EASY MESH. Обеспечивает стабильную работу проводной и беспроводной сети, простой запуск и выполнен в корпусе с привлекательным внешним исполнением.
Недорогой двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC…
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