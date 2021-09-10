Тест Imou Cue 2. Сетевая камера с проблемными прошивками...

С камерами видеонаблюдения под брендом Imou ранее мы уже знакомились на примере нескольких моделей. Напомним, все они позволяли, не имея опыта развернуть видеонаблюдение без помощи специалистов и без повреждения уже имеющегося ремонта в помещении. Сегодня продолжая изучение, рассмотрим Imou Cue 2, но забегая вперед опыт знакомства с ней был отрицательный, устройство было повреждено при настройке через приложение. Обо всем подробнее далее.

Комплектация

Средняя стоимость – 4 590 рублей.Упакована в коробку с ярким оформлением. На гранях коробки описаны основные особенности конструкции и работы. В комплекте идет монтажная металлическая пластина, кабель USB и адаптер питания.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе из пластика. Круглое основание с шарнирным креплением.

Можно установить без монтажа на любую ровную поверхность или зафиксировав металлическую пластину на стене соединить с ней при помощи магнитного замка.

Основная часть корпуса в форме усеченной сферы. На фронтальную сторону направлен объектив со светодиодным индикатором. Угол обзора 112 градусов по горизонтали.

В зависимости от интерьера можно подобрать черную или белую версию исполнения.

Для подключения источника питания у Imou Cue 2 на тыльной грани выведен microUSB разъем.

Доступен слот для карты памяти формата microSD. Поддерживает камера емкие накопители.

Софт

На тыльной стороне можно обратить внимание на решетку встроенного динамика и кнопку сброса настроек.Для устройств Android и iOS доступно бесплатное приложение. От пользователя потребуется в нем авторизоваться. После этого можно приступать к добавлению камеры в аккаунт.

При использовании нескольких камер им можно присвоить имя и выбрать расположение. Так будет проще ориентироваться в последующем.

В окне управления можно просмотреть потоковое изображение с камеры. Запустить видеосъемку и сделать фотоснимок.

Есть отдельный экран с набором настроек.

Среди них есть выбор места хранения файлов. Бесплатно на карту памяти, платно в облачный сервис. Тарифный план выбирается при настройке и для него доступен демонстрационный период сроком в 7 дней.

Тесты

К сожалению, знакомство с камерой завершилось после согласия на установку системного обновления. Отправленная на перезагрузку камера в дальнейшем не отвечала на запросы по сети и не реагировала на кнопку сброса настроек. Удаленно данная проблема через техподдержку не решается.

Итоги

После анализа специализированных форумов пользователи этих сетевых камер часто сталкиваются с проблемами после установки официальных обновлений предлагаемых через приложение.Рассматривать Imou Cue 2 к покупке можно только с осторожностью. Рекомендуем сохранять чек после покупки для возможности возврата в сервисный центр и выбирать для покупки только официальную розницу.