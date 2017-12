WG Fest 2017: Wargaming поделилась планами на 2018 год

23 декабря прошел самый масштабный фестиваль WG Fest для поклонников игр компании Wargaming, на котором были представлены главные новости наших проектов. На основной сцене выступили известные музыкальные исполнители (Нейромонах Феофан, Елена Темникова, Баста и «Ленинград») и определилась лучшая команда турнира «Битва Чемпионов» — Tornado Energy из СНГ. В игровых зонах WG Fest было развернуто более 550 игровых станций ключевых проектов Wargaming.

World of Tanks

WoT представил релиз 1.0 -- крупнейшее за последние годы обновление игры. Миллионы танкистов получат новую, супер-реалистичную графику, обновленное звуковое сопровождение игры и около 30 обновленных карт. Графический движок Core позволит задействовать в игре новейшие технологии физически корректного рендеринга, что позволяет сделать продвинутую систему освещения, переработать ландшафт, создать реагирующую на взаимодействие воду и многое другое. Работая над новой графиков, разработчики не забыли про FPS -- обладатели более мощных компьютеров смогут получить от игры максимум удовольствия, но и обладатели более скромных машин получат достойный FPS.

новый сезон ранговых боев;

ребаланс советских танков в следующем обновлении;

улучшенная кастомизация внешнего вида танков, включая возможность размещения на нем трехмерных объектов;

специальные события и фановые режимы («Хэллоуин», «Танковый футбол»).

World of Warships Blitz

Обновление добавит в игру порядка 30 карт, переработанных в HD-качестве. В World of Tanks появится адаптивная музыка. Каждая карта получит собственную тему, которая будет меняться в зависимости от хода сражения.На старте в World of Warships Blitz будут присутствовать 90 кораблей 4 наций (Япония, США, Германия и СССР). В мобильную версию перекочуют все классы World of Warships для PC — крейсеры, эсминцы, линкоры и авианосцы.

размер карты — примерно треть от карты из PC-версии;

формат матчей — 7 на 7;

отсутствие урона по союзникам;

PvP- и PvE-режимы.

«Калибр»

World of Warships Blitz будут обслуживать 4 региональных сервера в СНГ, Европе, Северной Америке и Азии, оператором которых будет Wargaming. Особенности:«Калибр» — командно-тактический экшн от третьего лица, разрабатываемый 1C Game Studios. Акцент в игре сделан на командное взаимодействие 4 основных персонажей: Штурмовика, Бойца Поддержки, Медика и Снайпера. Для победы в игре важнее тактика и сыгранность команды, чем скорость реакции и персональный уровень отдельного игрока. Для игры в полной мере справедлива поговорка “один в поле не воин”.

Total WAR: ARENA

Игровые сражения проходят в двух основных режимах: PvE — миссии против искусственного интеллекта; PvP — бои 4 на 4 против других игроков. Впервые будут представлены войска России, Беларуси и Казахстана. Особенность игры - детальная проработка снаряжения, его максимальная реалистичность. Правильный выбор оружия и элементов экипировки станут одним из условий победы.Total War: ARENA находится в закрытой бете, стартовавшей 1 сентября. Это эпические битвы эпохи Античности, 10 на 10 игроков, у каждого из которых в подчинении до 300 воинов (в общей сложности — до 6000) во главе со знаменитым полководцем. В игре присутствуют 12 типов отрядов, 9 карт, 11 полководцев. Войска и командующие принадлежат к 3 фракциям — Риму, Греции и Варварам (кельты и германцы).

карта нового типа: The Passage of Augustus — одно из многочисленных поселений варваров в Альпах, уничтоженных или порабощенных римлянами. Игра на ней — практически новый режим: рельеф сильно отличается от привычного игрокам, а команды начинают битву позади своих баз;

новый полководец — Спартак.

ОБТ запланирован на 2018 год.

World of Tanks Blitz

TWA — планы на 2018 год:В настоящее время у World of Tanks Blitz порядка 90 000 000 скачиваний во всем мире. Треть из них в RU-регионе. В 2017 году World of Tanks Blitz скачали около 20 000 000 раз. Уходящий год стал для World of Tanks Blitz годом киберспорта. Благодаря появлению турнирного функционала в игре было проведено более 2100 турниров разного уровня, в которых приняли участие более 200 000 команд.

запуск ветки китайских средних танков во всем мире; недавно World of Tanks Blitz вышла на китайский рынок;

запуск на регулярной основе быстрых турниров — более динамичных боев без затяжных перерывов между раундами, в которых можно менять команду.

World of Warplanes

новый класс самолетов — бомбардировщики;

новый режим «Завоевание», построенный вокруг контроля за картой. Победа в нем зависит от способности команды захватить и удержать ключевые территории с различными функциями и обороной. Сбитые летчики могут снова вступать в бой, что придает воздушным сражениям динамизм;

улучшенный интерфейс, переработанная камера, обновленная графика.

Крупнейшим турниром по World of Tanks Blitz в 2017 году стал Blitz Twister Cup — чемпионат мира с призовым фондом в 30 000 $. В турнире приняли участие команды СНГ, Европы, Северной Америки и Азии. Чемпионом стала команда Legion (Европа). Трансляция турнира набрала около 800 000 просмотров. Планы на 2018 год:11 октября 2017 года World of Warplanes получила обновление 2.0 — самое масштабное со времени запуска. Оно сильно изменило правила и ход воздушных боев, а также осовременило внешний вид игры. Появились:

новые механики улучшения машин;

новые игровые режимы: «Сопровождение бомбардировщиков» (Bombers Escort) и «Вторжение» (Invasion);

бомбардировщики СССР и США.

