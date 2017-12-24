Анонс смартфона A73 производителя Oppo

Компания Oppo, создала новый смартфон 21 века. Смартфон очень удобен , легкий , подходит больше женской половине. Габариты девайса: 7,5 × 76,0 × 156,5 мм при массе 152 г.Предусмотрено 4 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ (расширение посредством карт microSD до 128 Гб), а также 13-мегапиксельная тыловая и 16-мегапиксельная лицевая камеры (основная оборудована светодиодной вспышкой), Bluetooth 4.2 и Wi-Fi-модули, GPS-приемник, аккумулятор на 3200 мА/ч, сканер отпечатка пальца на задней панели. Реализована поддержка мобильных сетей 4-го поколения.Стоиттакая модель 260 долларов.