MediaTek Dimensity 9600 Pro подорожал на 20 долларов

Новый флагманский процессор MediaTek привлекает внимание не только своей производительностью, но и заметно выросшей стоимостью по сравнению с предыдущим поколением. По данным тайваньского издания TaiSounds, цена Dimensity 9600 Pro достигает 220 долларов. Это новый рекорд для топового процессора MediaTek — для сравнения, Dimensity 9500 стоил от 180 до 200 долларов. При этом MediaTek не единственная компания, повышающая цены. Конкурирующий Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm, по имеющейся информации, будет стоить ещё дороже — около 300 долларов за процессор.

Стоит отметить, что Dimensity 9600 Pro представили официально совсем недавно — он производится по 2-нм техпроцессу TSMC и содержит более 33 миллиардов транзисторов. И вице-президент MediaTek Хсу Чин-Чуань отметил, что переход на 2-нм техпроцесс сопровождается более высокими затратами. Он также рассказал, что компания сотрудничает с партнёрами над уменьшением физических размеров чипов памяти и развитием соответствующих технологий, чтобы сдерживать общую стоимость компонентов устройств. Но пока что этого не произошло и увеличение цены процессора может привести к подорожанию смартфонов на его основе — производители, скорее всего, не захотят брать дополнительные расходы на себя. MediaTek, безусловно, стремится сохранить конкурентоспособную производительность, но в текущих условиях рынка компания не может не пойти на повышение стоимости мобильного процессора.