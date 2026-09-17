MediaTek Dimensity 9600 Pro подорожал на 20 долларов

Стоит отметить, что Dimensity 9600 Pro представили официально совсем недавно — он производится по 2-нм техпроцессу TSMC и содержит более 33 миллиардов транзисторов. И вице-президент MediaTek Хсу Чин-Чуань отметил, что переход на 2-нм техпроцесс сопровождается более высокими затратами. Он также рассказал, что компания сотрудничает с партнёрами над уменьшением физических размеров чипов памяти и развитием соответствующих технологий, чтобы сдерживать общую стоимость компонентов устройств. Но пока что этого не произошло и увеличение цены процессора может привести к подорожанию смартфонов на его основе — производители, скорее всего, не захотят брать дополнительные расходы на себя. MediaTek, безусловно, стремится сохранить конкурентоспособную производительность, но в текущих условиях рынка компания не может не пойти на повышение стоимости мобильного процессора.