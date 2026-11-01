Смартфон REDMI M100 Pro оценили в 375 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI M100 Pro, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300-Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2.

Новинку также оснастили 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2712:1220 точек, локальной пиковой яркостью 3000 нит и защитным стеклом Glass Victus 2, 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, селфи-камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 35 Вт быстрой проводной зарядки, а также черной, белой, голубой и фиолетовой расцветками корпуса. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 375 долларов.
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