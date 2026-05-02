Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный

Honor 600 Lite — новая «облегченная» версия актуальной номерной линейки бренда. Несмотря на сравнительно невысокую цену на первый взгляд здесь нет компромиссов: тонкий цельнометаллический корпус, качественная AMOLED-матрица, емкая батарею и 108-мегапиксельную камеру с отдельной физической кнопкой спуска. Разбираемся так ли он хорош.

Комплектация

Упаковка Honor 600 Lite обошлась без дизайнерских изысков — это классическая картонная коробка с минималистичным оформлением. Внутри полный набор для комфортного старта: кабель, защитный чехол и адаптер питания на 45 Вт.Приятно, что в комплекте есть всё что нужно для базового спокойствия. Конечно, стандартный чехол простенький, но найти ему более качественную альтернативу не сложно — маркетплейсы в помощь.

Внешний вид

По дизайну Honor 600 Lite — строгий последователь трендов: плоский экран и ровные прямые грани без закруглений. Рамка смартфона выточена из цельного куска алюминия, а сзади матовый пластик, который выглядит, как стекло — отпечатки пальцев не собирает, да и из рук не выскальзывает.

Корпус получил сертификат SGS 5 звезд за устойчивость к повреждениям при паденииям на твердую поверхность с высоты до 1,8 метра. Также заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP66. Нырять в бассейн с ним нельзя, но сильного дождя или мытья под краном он не боится, причем экран достаточно четко реагирует на касания мокрыми пальцами.Главный козырь устройства кроется в габаритах. При диагонали экрана 6,6 дюйма аппарат получился на удивление тонким и легким — всего 7,3 мм и 180 граммов соответственно. Он отлично ложится в руку, а металлические ребра не врезаются в ладонь. Что касается расцветок, в России смартфон доступен в трех цветах: черном, сером и золотистом.

Блок камер довольно массивный, оформлен в виде квадрата со скругленными углами. Он ощутимо выступает над спинкой и чуть перекашивает смартфон, когда тот лежит на столе. За разблокировку отвечает оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран. Работает он стабильно, хоть и уступает в скорости срабатывания ультразвуковым сканерам — издержки бюджета.

Самый интересный элемент управления — дополнительная AI-кнопка на правом торце. В отличие от свежих iPhone, Honor сделали ее плоской, вровень с корпусом. Ее нужно именно вдавливать, что полностью исключает случайные срабатывания, когда вы просто берете телефон со стола.По умолчанию она управляет камерой: короткое нажатие делает снимок, удержание запускает видео, а свайпы по ее ней позволяют плавно зумировать кадр. При желании в настройках на эту кнопку можно повесить включение фонарика или запуск любого нужного приложения. Это в целом удобно, но на практике для запуска камеры пользовался классическим двойным нажатием на уменьшение громкости.

По интерфейсам ситуация обычная: снизу порт Type-C и лоток на две NanoSIM. За звук отвечает стереопара из нижнего и разговорного динамиков — звучат они средне, без откровений. Комплектация приятная — помимо мощного блока питания, в коробке лежит прозрачный силиконовый чехол с усиленными углами.

Дисплей

Honor 600 Lite получил 6,6-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 2600 × 1200 точек. По меркам 2026 года можно сказать, что смартфон компактный. Хотя использовать смартфон одной рукой и правда удобнее, чем типичными «лопатами». Экран абсолютно плоский и с очень тонкими симметричными рамками — 1,23 мм и заводской защитной пленкой.

К качеству картинки вопросов нет: плотность пикселей высокая, шрифты выглядят чётко, а интерфейс работает максимально плавно за счёт 120 Гц. В настройках можно оставить авторежим, принудительно зафиксировать 120 Гц или откатиться до 60 Гц ради экономии заряда.

Что касается яркости, производитель заявляет о пиковых 6500 нит. Это скорее маркетинговая цифра, которую можно получить на крошечном участке экрана при просмотре HDR-контента. В реальности на солнце экран достигает 2000 нит, что всё равно прилично. Дисплей не слепнет под прямыми лучами, сохраняя отличную читаемость.По части настроек дисплея и всего, что с этим связано здесь изобилие: есть фильтрация синего, регулировка цветовой температуры и монохромный режим для чтения книг. Также можно настроить Always-On Display для которого есть масса стилей часов и заставок, но работает он всего пять секунд и потом гаснет.

Железо и софт

Если внутри номерных моделей используются процессоры Snapdragon, то в Honor 600 Lite установлен свежий 6-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 7100 Elite, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. В синтетических тестах вроде AnTuTu аппарат выдает ожидаемые для своего класса 700 тысяч баллов.

В реальной жизни система работает плавно, меню не лагает, а корпус под нагрузкой почти не греется, да и троттлинг минимальный. Правда стоит понимать, что это не игровое решение. В требовательных проектах калибра Genshin Impact комфортные 40–60 FPS достижимы только на низких настройках графики, а при попытке повысить качество уже проскакивают фризы. В PUBG и прочих сетевых шутерах можно получить 60 FPS на средних или высоких настройках графики.

Работает смартфон на актуальной оболочке MagicOS 10 поверх Android 16. Компания обещает шесть лет обновлений безопасности. Как и у большинства современных моделей здесь глубокая интеграция ИИ. Например, есть встроенный AI-автор. Он умеет делать емкие выжимки, исправлять ошибки или полностью переписывать текст, работает на русском языке и вполне неплохо. Присутствует и ИИ-переводчик для живого общения или наложения субтитров на видео.

Камера

Honor предлагает типичный для своего класса набор камер с основной ставкой на высокое разрешение. Главный модуль с сенсором на 108 Мп и диафрагмой оптики f/1.75. Оптической стабилизации нет.Днем фотографии получаются вполне достойными: картинка проработанная, провалов в тенях нет, а цвета не кажутся кислотным. В сумерках аппарат тоже неплохо справляется с поставленной задачей, хотя детализация ожидаемо падает, а алгоритмы начинают агрессивно давить шумы, иногда «съедая» мелкие текстуры, делая их акварельными.Отдельного зум-объектива здесь нет, за него отвечает кроп. Снимки с 3-кратным зумом выглядят неплохо: в меру детализировано с неплохой проработкой кадра, но заметным шумом в сумерках и небольшим смазом, если держать не сильно надежно.

Второй модуль — сверхширокоугольный на 5 Мп — чуда не сотворил. Его хватает, чтобы показать масштаб архитектуры или пейзажа в сторис, а вот для ленты соцсетей резкости кадра недостаточно. Как и обычно, использовать его стоит только при идеальном освещении, вечером картинка заметно сыпется на пиксели.

Зато радует фронтальная камера на 16 Мп: селфи выходят четкими, с правильным балансом белого и неплохим программным размытием фона в портретном режиме.

Батарея

А вот видеосъемка — явно не самая сильная сторона аппарата. Качество ограничено разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду, поддержки 4K здесь нет. Электронная стабилизация пытается сгладить тряску, но при съемке на ходу картинка все равно может казаться дерганой.При толщине корпуса всего 7,34 мм внутри Honor 600 Lite уместилась батарея емкостью 6520 мАч. На практике это дает стабильные полтора или даже два дня работы без подзарядки при стандартном использовании: мессенджеры, браузер, фоновая музыка и периодическая фотосъемка. Высадить аккумулятор за один день можно, только если целенаправленно грузить его тяжелыми играми или непрерывной GPS-навигацией.Cкорость восполнения энергии рекордов не бьет. От комплектного 45-ваттного адаптера за первые полчаса смартфон набирает 41%, а полный цикл от 0 до 100% занимает 1 час 20 минут. Есть и плюс — не самая быстрая зарядка будете медленнее расходовать ресурс АКБ, не перегревая её.

Итог

В сухом остатке, у Honor получился стильный и приятный смартфон в первую очередь для потребления контента. Он автономный, хорошо и надежно сидит в руке, радуя качественным изображением и звуком. Пусть он и уступает некоторым конкурентом в вопросе производительности или камеры, однако в остальном это крепкий середнячок. Если нужен просто сбалансированный смартфон, Honor 600 Lite — неплохой выбор.