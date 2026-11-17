HONOR Power 3 может получить батарею на 13300 мАч

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание о смартфоне компании HONOR с аккумулятором ёмкостью 13300 мАч. Инсайдеры утверждают, что этой новинкой станет HONOR Power 3 или X90 Pro Max. Каждый их этих смартфонов получит 7-дюймовый дисплей.

Напомним, что HONOR Power 2 имеет в своем оснащении батарею ёмкостью 10080 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт и 27 Вт соответственно, 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и глобальной яркостью 1800 нит, 4-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 8500 Elite, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS) и 5 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпус толщиной 7,98 мм и массой 216 граммов.