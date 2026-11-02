Представлен смартфон OnePlus Turbo 6Vs с АКБ на 9000 мАч

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Turbo 6Vs, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 810. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2772:1272 точки, адаптивной кадровой частотой 60, 90, 120 и 144 Гц, а также глобальной типичной яркостью 800 нит, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями н 50 Мп (трёхосевая оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 27-Вт обратной проводной и обходной зарядок, подэкранным оптическим дактилоскопом, модемом 5G, модулем NFC, корпусом толщиной 8,50 мм и массой 215 граммов, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Цена конфигурации с 12/256 ГБ составляет эквивалент 555 долларов.

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