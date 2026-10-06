Представлен недорогой смартфон vivo S2 FE

Компания vivo продолжила расширять линейку смартфонов S-серии и представила новый vivo S2 FE. vivo S2 FE получил самый ёмкий аккумулятор в истории смартфонов компании — на 10000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт, а также обратная зарядка, благодаря которой устройство можно использовать в качестве портативного павербанка. Помимо большого аккумулятора, смартфон оснащён процессором Dimensity 7300e и 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в экран. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX852 и дополнительный 2-мегапиксельный модуль, а фронтальная камера получила разрешение 32 Мп.

vivo S2 FE работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Примечательно, что информация о том, получит ли устройство Android 17 и более свежую версию прошивки, пока что отсутствует, но производитель обычно весьма активно работает в этом направлении. Соответственно, стоит ожидать, что гаджет получит как минимум три года апдейтов ОС и столько же релизов патчей безопасности, но пока что это лишь предположение. Также хотелось бы акцентировать внимание на том, что корпус смартфона защищён по стандарту IP69, а также соответствует требованиям стандарта MIL-STD-810H, подтверждающего устойчивость устройства к различным внешним воздействиям. Это полезный бонус в обычной жизни. А для подключения к сети и не только доступны 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и GPS.
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