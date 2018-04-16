Состоялся анонс материнской платы Biostar Racing X470GT8 для игровых ПК. Материнская плата Biostar Racing X470GT8 снабжена подсветкой Vivid LED DJ. Основой новинки является набор системной логики AMD X470 и выполнена в форм-факторе ATX. Габариты устройства составляют: 305* 244 мм. Предусмотрен набор разъёмов: гнездо PS/2 для клавиатуры и мыши, по одному порту USB 3.1 Gen2 Type-C и USB 3.1 Gen2 Type-А, четыре порта USB 3.0 Gen1, интерфейсы DisplayPort, HDMI и DVI-D для подключения дисплеев, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд. О стоимости аппарата пока не сообщается.