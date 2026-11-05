Представлен крошечный одноплатный ПК OrangePi Zero 3W Ppo

Компания OrangePi пополнила ассортимент сверхкомпактных одноплатных компьютеров моделью Zero 3W Pro, которая получила габариты 65:30 мм. Новинку оснастили 8-ядерным процессором Rockchip RK3576 с графикой ARM Mali-G52 MC3 и интегрированным NPU, оперативной памятью стандарта LPDDR объемом до 16 ГБ, гибкой подсистемой хранения данных с поддержкой чипов eMMC, быстрой памяти UFS, карт microSD, а также шин PCIe и SATA через переходники, скоростными беспроводными модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, видеовыходом Mini HDMI, интерфейсами MIPI-CSI для камер и MIPI-DSI для экранов, портом USB-C со скоростью до 5 Гбит/с и поддержкой режима DisplayPort 1.4 Alt Mode, стандартной 40-контактной гребенкой GPIO для разработчиков, а также отдельным двухпиновым коннектором для подключения 5-вольтового вентилятора охлаждения с ШИМ-регулировкой. А вот разъема RJ-45 в ПК нет. Цена компьютера пока не объявлена.

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