Представлен одноплатный ПК MaxTang WCL-35 на Core 3 304

Компания MaxTang пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью WCL-35, которая получила размеры 146:102 мм. Новинка характеризуется 5-ядерным 5-поточным процессором Intel Core 3 304 с тактовой частотой до 4,3 ГГц и встроенной графикой Intel Xe3 Graphics, слотом DDR5 SO-DIMM для ОЗУ, разъёмом M.2 2280 с поддержкой PCIe 4.0 x2 и интерфейсом SATA с подключением накопителя через гибкий кабель, двумя дополнительными разъемами M.2 для беспроводного сетевого адаптера и модема сотовой связи, двумя портами USB 3.2, шестью разъемами USB 2.0, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним eDP/LVDS, двумя сетевыми портами Gigabit Ethernet с RJ-45, шестью последовательными COM-портами, 8-битным интерфейсом GPIO и диапазоном рабочих температур от −20 до +60 °C. Цена ПК пока не объявлена.