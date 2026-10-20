Представлена материнская плата Colorful iGame X870E ULTRA-S V14 DDR5

Colorful вывела на китайский рынок свою материнскую плату iGame X870E ULTRA-S V14 DDR5, оценив её в 1899 юаней — это примерно 284 доллара США по курсу на 20 октября. Данная модель рассчитана на платформу AMD AM5 и объединяет в себе производительную подсистему питания с пятью слотами M.2, функции прошивки, заточенные под процессоры X3D, а также удобство для тех, кто собирает игровые компьютеры. В основе питания лежит схема 16+2+1 с транзисторами DrMOS на 80 ампер. Производитель также упоминает ферритовые дроссели и твердотельные конденсаторы с номинальным током 10K. Все эти элементы призваны обеспечивать стабильное электропитание мощных процессоров Ryzen, включая версии X3D, хотя само по себе число фаз еще не гарантирует реальных результатов разгона. Четыре усиленных слота DDR5 DIMM поддерживают AMD EXPO и настройку памяти XMP/EXPO в один клик. Кроме того, плата связана с режимом высокого FPS X3D AI от Colorful, который автоматически корректирует отдельные параметры PBO для совместимых процессоров Ryzen X3D. Независимых данных о производительности именно этой модели производитель не приводит. В конструкции используется крупная объединенная система охлаждения, накрывающая процессор и чипсет. Подобное решение может улучшить внешний вид и тепловую инерцию, однако покупателям стоит проверить совместимость с выбранным процессорным кулером, особенно если речь идет о крупных башенных радиаторах или радиаторах, расположенных у верхней кромки.

Чипсетная платформа X870E обеспечивает поддержку графических и накопительных устройств PCI Express 5.0, интерфейсов USB4 и актуальных процессоров AMD AM5. Точное распределение линий между пятью разъемами M.2 и слотами расширения нужно уточнять в финальной версии руководства, так как при полном заполнении всех разъемов доступная пропускная способность может снизиться.