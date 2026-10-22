Обзор и тесты материнской платы B550M X AORUS Elite WIFI7 с сокетом AM4 и DDR4

При этом для производителя это возможность предложить не только доступную платформу для сборки, но и актуализировать набор портов и интерфейсов. Хорошим примером является представленная летом 2026 года компактная плата B550M X AORUS Elite WIFI7 с поддержкой Wi-Fi 7, слотами M.2 с PCIe 4.0, проводным подключением 2.5 Гбит/с и усиленной подсистемой питания.
Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, два SATA-кабеля, М.2 винт, логотип бренда для монтажа на стенке корпуса, руководство пользователя и гарантийный талон.
Заглушка на порты ввода/вывода предустановлена на плату. Для удобства разъемы и кнопки подписаны. Набор портов включает два USB 2.0, HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.2 Gen1 Type-A, USB-C, RJ-45 2.5 Гбит/с, коннекторы 2T2R для внешней Wi-Fi антенны, три аудиоразъема. В комплекте идет внешняя Wi-Fi антенна с удобным магнитным креплением. Эта материнская плата поддерживает установку процессоров AMD Ryzen со встроенной графикой.
VRM-система питания построена по двойной гибридной схеме 8+2 с твердотельными дросселям и конденсаторами. Используются сборки 60А с высоким ресурсом службы. На цепи установлены многоуровневые металлические радиаторы с термопрокладкой 5 Вт/мК.
Для подачи питания используется связка из 24-пинового ATX и 8-контактного CPU с полнотелыми штырями UD Solid Pin для надежного контакта и эффективного рассеивания тепла. Вокруг сокета AM4 достаточно свободного места для монтажа супербашен и систем жидкостного охлаждения. Четыре слота под оперативную память DDR4 с двухканальным режимом работы. Максимальный объем до 128 Гбайт.
Армированный разъем PCIe 4.0 x16 с быстросъемным креплением PCIe EZ-Latch Plus. Под плату расширения также доступен еще один полноразмерный PCIe 3.0 x4.
Для дисковой подсистемы с накопителями М.2 доступно два разъема. Слот PCIe 4.0 сопровождается металлическим радиатором, он получает линии напрямую от процессора и дополнительно к нему еще один и с интерфейсом PCIe 3.0 с линиями от чипсета. Четыре SATA-разъема направлены вправо, это обеспечивает удобное и незаметное подключение кабелей в современных корпусах.
Звуковая подсистема B550M X AORUS Elite WIFI7 построена c чипсетом Realtek ALC1220 с 7.1 каналами. Экранированный тракт с японскими конденсаторами.
Отличием от прошлого поколения этой серии стало появление USB-C разъема для лицевой панели. Доступны три 3-пиновых ARGB и один 4-пиновый RGB для подключения элементов с подсветкой, встроенных зон с подсветкой на этой плате нет. Для организации активного охлаждения четыре 4-пиновых PWM с автоматической и настраиваемой регулировкой скорости вращения.
Инструменты для проведения разгона процессора и памяти. Чипсет B550 не ограничивает в возможностях ручного выбора режимов. Управление общими параметрами работы системы, безопасности и очередности загрузки.
Отдельное или синхронное управление подсветкой RGB Fusion. Библиотека эффектов и ручной выбор цветов.
Изменение схемы работы вентиляторов. Доступны режимы: тихо, нормально, полная скорость и ручной выбор скорости.
Мониторинг системных параметров, включая напряжение и частоты. Разгон. Актуализация версии программного обеспечения, компонентов и BIOS.