Обзор и тесты материнской платы B550M X AORUS Elite WIFI7 с сокетом AM4 и DDR4

Согласно самым оптимистичным прогнозам, дефицит оперативной памяти сохранится до конца 2027 года, усложняя и повышая стоимость игровых и рабочих сборок для простых пользователей. Одним из способов экономии сейчас стал выбор в пользу памяти прошлого поколения, и мы уже детально рассматривали пример такой сборки на платформе Intel с сокетом B760, изучив актуальную GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5. Такое же решение есть и под процессоры Ryzen, причем сама AMD для сокета AM4 заложила продолжительный цикл. Напомню, впервые платы с ним вышли в 2016 году, для пользователя такой подход упрощает апгрейд и дает гибкий подход при подборе и обновлении компонентов.

Обзор и тесты материнской платы B550M AORUS Elite WIFI7

При этом для производителя это возможность предложить не только доступную платформу для сборки, но и актуализировать набор портов и интерфейсов. Хорошим примером является представленная летом 2026 года компактная плата B550M X AORUS Elite WIFI7 с поддержкой Wi-Fi 7, слотами M.2 с PCIe 4.0, проводным подключением 2.5 Гбит/с и усиленной подсистемой питания.

Комплектация

Поставляется в картонной коробке с логотипом бренда на крышке и пометкой о поддержке процессоров AMD Ryzen с сокетом AM4. На внутренней стороне сводная таблица с техническими характеристиками и ключевыми особенностями исполнения.

комплектация AORUS Elite WIFI7

Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, два SATA-кабеля, М.2 винт, логотип бренда для монтажа на стенке корпуса, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

У материнской платы утилитарный внешний вид, хорошо сочетающийся с компонентами разного уровня. Выполнена в типоразмере mATX с габаритами 24.4 на 24.4 см.

внешний вид AORUS Elite WIFI7

Заглушка на порты ввода/вывода предустановлена на плату. Для удобства разъемы и кнопки подписаны. Набор портов включает два USB 2.0, HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.2 Gen1 Type-A, USB-C, RJ-45 2.5 Гбит/с, коннекторы 2T2R для внешней Wi-Fi антенны, три аудиоразъема. В комплекте идет внешняя Wi-Fi антенна с удобным магнитным креплением. Эта материнская плата поддерживает установку процессоров AMD Ryzen со встроенной графикой.

внешний вид AORUS Elite WIFI7

VRM-система питания построена по двойной гибридной схеме 8+2 с твердотельными дросселям и конденсаторами. Используются сборки 60А с высоким ресурсом службы. На цепи установлены многоуровневые металлические радиаторы с термопрокладкой 5 Вт/мК.

внешний вид AORUS Elite WIFI7

Для подачи питания используется связка из 24-пинового ATX и 8-контактного CPU с полнотелыми штырями UD Solid Pin для надежного контакта и эффективного рассеивания тепла. Вокруг сокета AM4 достаточно свободного места для монтажа супербашен и систем жидкостного охлаждения. Четыре слота под оперативную память DDR4 с двухканальным режимом работы. Максимальный объем до 128 Гбайт.

внешний вид AORUS Elite WIFI7

Армированный разъем PCIe 4.0 x16 с быстросъемным креплением PCIe EZ-Latch Plus. Под плату расширения также доступен еще один полноразмерный PCIe 3.0 x4.

внешний вид AORUS Elite WIFI7

Для дисковой подсистемы с накопителями М.2 доступно два разъема. Слот PCIe 4.0 сопровождается металлическим радиатором, он получает линии напрямую от процессора и дополнительно к нему еще один и с интерфейсом PCIe 3.0 с линиями от чипсета. Четыре SATA-разъема направлены вправо, это обеспечивает удобное и незаметное подключение кабелей в современных корпусах.

внешний вид AORUS Elite WIFI7

Звуковая подсистема B550M X AORUS Elite WIFI7 построена c чипсетом Realtek ALC1220 с 7.1 каналами. Экранированный тракт с японскими конденсаторами.

Сетевой стек с контроллером Realtek с проводным подключением на скорости до 2.5 Гбит/с. Беспроводной контроллер Realtek RTL8922AE с поддержкой быстрого соединения Wi-Fi 7 с полосой 160 МГц и Bluetooth 5.4.

внешний вид AORUS Elite WIFI7

Отличием от прошлого поколения этой серии стало появление USB-C разъема для лицевой панели. Доступны три 3-пиновых ARGB и один 4-пиновый RGB для подключения элементов с подсветкой, встроенных зон с подсветкой на этой плате нет. Для организации активного охлаждения четыре 4-пиновых PWM с автоматической и настраиваемой регулировкой скорости вращения.

внешний вид AORUS Elite WIFI7

BIOS

Оформление UEFI BIOS характерно для этой серии. Пользователя встречает упрощенный экран с быстрым доступом для включения профиля памяти, изменения приоритета загрузки накопителей, управления скоростью вращения вентиляторов и других часто используемых опций.

bios AORUS Elite WIFI7

Инструменты для проведения разгона процессора и памяти. Чипсет B550 не ограничивает в возможностях ручного выбора режимов. Управление общими параметрами работы системы, безопасности и очередности загрузки.

bios AORUS Elite WIFI7

Софт

Фирменная бесплатная утилита GIGABYTE Control Center является общим центром управления не только платой B550M X AORUS Elite WIFI7, но и подключенной периферией. Во вкладке Wi-Fi Compass используется для оценки, оптимизации беспроводного подключения.

софт AORUS Elite WIFI7

Отдельное или синхронное управление подсветкой RGB Fusion. Библиотека эффектов и ручной выбор цветов.

софт AORUS Elite WIFI7

Изменение схемы работы вентиляторов. Доступны режимы: тихо, нормально, полная скорость и ручной выбор скорости.

софт AORUS Elite WIFI7

Мониторинг системных параметров, включая напряжение и частоты. Разгон. Актуализация версии программного обеспечения, компонентов и BIOS.

софт AORUS Elite WIFI7

Тесты

Тестовая платформа построена с процессором AMD Ryzen 5 5600G, оперативной памятью DDR4 AORUS RGB MEMORY 4400 МГц с двумя планками по 8 Гбайт каждая, видеокартой GeForce RTX 5060 Ti 8 Гбайт. Успешный запуск системы прошел с первой попытки, память работала на XMP-профиле.

тесты AORUS Elite WIFI7

AIDA64

тесты AORUS Elite WIFI7

PCMark 10

тесты AORUS Elite WIFI7

Geekbench

тесты AORUS Elite WIFI7

CPU Profile

тесты AORUS Elite WIFI7

FireStrike

тесты AORUS Elite WIFI7

TimeSpy

тесты AORUS Elite WIFI7

Тесты в играх

Отдельно проверили работу встроенной графики процессора AMD Ryzen 5 5600G при работе с материнской платой B550M X AORUS Elite WIFI7. Для этого сняли видеокарту и подключили монитор к HDMI разъему на панели портов ввода/вывода. Тесты в играх вели в разрешении Full HD.
  • Dota 2 – 66 FPS
  • Counter Strike GO – 102 FPS
  • Shadow of the Tomb Raider – 29 FPS
  • Rainbow Six Siege – 59 FPS

Итоги

B550M X AORUS Elite WIFI7 наглядно демонстрирует, что чипсет B550 и память DDR4 закрывают все актуальные запросы при сборке системы под игры или работу без переплаты за старший чипсет и дорогую память DDR5. Усиленная подсистема питания с эффективным отводом тепла, интегрированный скоростной Wi-Fi 7, поддержка скоростных портов на лицевой панели корпуса, информативный BIOS и софт для тонких настроек.
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