Обзор и тесты материнской платы B550M X AORUS Elite WIFI7 с сокетом AM4 и DDR4

Согласно самым оптимистичным прогнозам, дефицит оперативной памяти сохранится до конца 2027 года, усложняя и повышая стоимость игровых и рабочих сборок для простых пользователей. Одним из способов экономии сейчас стал выбор в пользу памяти прошлого поколения, и мы уже детально рассматривали пример такой сборки на платформе Intel с сокетом B760, изучив актуальную GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5 . Такое же решение есть и под процессоры Ryzen, причем сама AMD для сокета AM4 заложила продолжительный цикл. Напомню, впервые платы с ним вышли в 2016 году, для пользователя такой подход упрощает апгрейд и дает гибкий подход при подборе и обновлении компонентов.

Комплектация

При этом для производителя это возможность предложить не только доступную платформу для сборки, но и актуализировать набор портов и интерфейсов. Хорошим примером является представленная летом 2026 года компактная плата B550M X AORUS Elite WIFI7 с поддержкой Wi-Fi 7, слотами M.2 с PCIe 4.0, проводным подключением 2.5 Гбит/с и усиленной подсистемой питания.Поставляется в картонной коробке с логотипом бренда на крышке и пометкой о поддержке процессоров AMD Ryzen с сокетом AM4. На внутренней стороне сводная таблица с техническими характеристиками и ключевыми особенностями исполнения.

Внешний вид

Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, два SATA-кабеля, М.2 винт, логотип бренда для монтажа на стенке корпуса, руководство пользователя и гарантийный талон.У материнской платы утилитарный внешний вид, хорошо сочетающийся с компонентами разного уровня. Выполнена в типоразмере mATX с габаритами 24.4 на 24.4 см.

Заглушка на порты ввода/вывода предустановлена на плату. Для удобства разъемы и кнопки подписаны. Набор портов включает два USB 2.0, HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.2 Gen1 Type-A, USB-C, RJ-45 2.5 Гбит/с, коннекторы 2T2R для внешней Wi-Fi антенны, три аудиоразъема. В комплекте идет внешняя Wi-Fi антенна с удобным магнитным креплением. Эта материнская плата поддерживает установку процессоров AMD Ryzen со встроенной графикой.

VRM-система питания построена по двойной гибридной схеме 8+2 с твердотельными дросселям и конденсаторами. Используются сборки 60А с высоким ресурсом службы. На цепи установлены многоуровневые металлические радиаторы с термопрокладкой 5 Вт/мК.

Для подачи питания используется связка из 24-пинового ATX и 8-контактного CPU с полнотелыми штырями UD Solid Pin для надежного контакта и эффективного рассеивания тепла. Вокруг сокета AM4 достаточно свободного места для монтажа супербашен и систем жидкостного охлаждения. Четыре слота под оперативную память DDR4 с двухканальным режимом работы. Максимальный объем до 128 Гбайт.

Армированный разъем PCIe 4.0 x16 с быстросъемным креплением PCIe EZ-Latch Plus. Под плату расширения также доступен еще один полноразмерный PCIe 3.0 x4.

Для дисковой подсистемы с накопителями М.2 доступно два разъема. Слот PCIe 4.0 сопровождается металлическим радиатором, он получает линии напрямую от процессора и дополнительно к нему еще один и с интерфейсом PCIe 3.0 с линиями от чипсета. Четыре SATA-разъема направлены вправо, это обеспечивает удобное и незаметное подключение кабелей в современных корпусах.

Звуковая подсистема B550M X AORUS Elite WIFI7 построена c чипсетом Realtek ALC1220 с 7.1 каналами. Экранированный тракт с японскими конденсаторами.Сетевой стек с контроллером Realtek с проводным подключением на скорости до 2.5 Гбит/с. Беспроводной контроллер Realtek RTL8922AE с поддержкой быстрого соединения Wi-Fi 7 с полосой 160 МГц и Bluetooth 5.4.

Отличием от прошлого поколения этой серии стало появление USB-C разъема для лицевой панели. Доступны три 3-пиновых ARGB и один 4-пиновый RGB для подключения элементов с подсветкой, встроенных зон с подсветкой на этой плате нет. Для организации активного охлаждения четыре 4-пиновых PWM с автоматической и настраиваемой регулировкой скорости вращения.

BIOS

Оформление UEFI BIOS характерно для этой серии. Пользователя встречает упрощенный экран с быстрым доступом для включения профиля памяти, изменения приоритета загрузки накопителей, управления скоростью вращения вентиляторов и других часто используемых опций.

Инструменты для проведения разгона процессора и памяти. Чипсет B550 не ограничивает в возможностях ручного выбора режимов. Управление общими параметрами работы системы, безопасности и очередности загрузки.

Софт

Фирменная бесплатная утилита GIGABYTE Control Center является общим центром управления не только платой B550M X AORUS Elite WIFI7, но и подключенной периферией. Во вкладке Wi-Fi Compass используется для оценки, оптимизации беспроводного подключения.

Отдельное или синхронное управление подсветкой RGB Fusion. Библиотека эффектов и ручной выбор цветов.

Изменение схемы работы вентиляторов. Доступны режимы: тихо, нормально, полная скорость и ручной выбор скорости.

Мониторинг системных параметров, включая напряжение и частоты. Разгон. Актуализация версии программного обеспечения, компонентов и BIOS.

Тесты

Тестовая платформа построена с процессором AMD Ryzen 5 5600G, оперативной памятью DDR4 AORUS RGB MEMORY 4400 МГц с двумя планками по 8 Гбайт каждая, видеокартой GeForce RTX 5060 Ti 8 Гбайт. Успешный запуск системы прошел с первой попытки, память работала на XMP-профиле.

AIDA64

PCMark 10

Geekbench

CPU Profile

FireStrike

TimeSpy

Тесты в играх

Dota 2 – 66 FPS

Counter Strike GO – 102 FPS

Shadow of the Tomb Raider – 29 FPS

Rainbow Six Siege – 59 FPS

Итоги

Отдельно проверили работу встроенной графики процессора AMD Ryzen 5 5600G при работе с материнской платой B550M X AORUS Elite WIFI7. Для этого сняли видеокарту и подключили монитор к HDMI разъему на панели портов ввода/вывода. Тесты в играх вели в разрешении Full HD.B550M X AORUS Elite WIFI7 наглядно демонстрирует, что чипсет B550 и память DDR4 закрывают все актуальные запросы при сборке системы под игры или работу без переплаты за старший чипсет и дорогую память DDR5. Усиленная подсистема питания с эффективным отводом тепла, интегрированный скоростной Wi-Fi 7, поддержка скоростных портов на лицевой панели корпуса, информативный BIOS и софт для тонких настроек.