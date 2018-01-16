Смартфон BQ 5525 Practi получил 5,5 -дюймовый экран

Компания BQ представила новый смартфон 5525 Practic. Новинка получила 5,5 -дюймовый экран с разрешением 1280 * 720 пикселей. В основе гаджета BQ 5525 Practi лежит четырехъядерный чипсет MT6580A от MediaTek и 1 Гбайт оперативная памятиь. Для хранения предусмотрен флеш-модуль на 8 Гбайт. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 2500 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0. Предусмотрены пару камер с 5 и 13-мегапиксельными матрицами, а также два слота для SIM-карт. Устройство BQ 5525 Practi предлагается за 5290 рублей и является одним из самых недорогих аппаратов в линейке данной марки.