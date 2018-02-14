10 кухонных устройств, управляемых со смартфона

REDMOND SkyKettle G201S

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

Достаточно интересный чайник, которым можно управлять прямо с мобильного телефона. В частности, вы можете управлять подсветкой - менять цвета, переключать режимы и включать цветомузыку. Это достаточно привлекательно смотрится и сама возможность включать чайник при помощи смартфона тоже не может не радовать. Для многих пользователей такой вариант будет наиболее оптимальным решением.Большим преимуществом так же является низкая стоимость - вам не нужно отдавать десятки тысяч рублей ради того, чтобы поиграть с подсветкой на своем чайнике. Здесь достаточно демократичный ценник, позволяющий не бить по семейному бюджету. За свои деньги - лучшее решение для вашей кухни, без всякого сомнения.

REDMOND RMC-M92S

Робот-пылесос является идеальным решением для любой кухни и я настоятельно советую купить такое устройство именно для этого помещения. Может, по всей квартире робот и не сможет передвигаться, так как плинтусы и пороги могут не позволять это делать, но на кухне, где есть масса мелких крошек и прочего, продукт справляется просто идеально. Плюс, вы можете управлять гаджетом со смартфона - очень удобно.Например, приготовили поесть, отправились к ноутбуку с блюдом, а пылесос отправили убирать на кухне. Вам ничего не будет мешать потреблять пищу, плюс пылесос не буде мешать своим шумом, что тоже приятно. Если у вас нет высоких порогов, то можно и остальную часть квартиры пылесосить, но для кухни - лучшее изобретение человечества.

PANDA X500 Pet Series

Собственно, за что можно полюбить компанию REDMOND, так это за ее мультиварки с управлением со смартфона. Достаточно качественные устройства с массой вариантов рецептов, плюс вы можете управлять определенными функциями удаленно со смартфона, это круто. Конечно, порезать и засыпать овощи мультиварка за вас не сможет, но поставить таймер или изменить время приготовления еды вы вполне сможете, что очень круто, как мне кажется.Данная модель и без управления со смартфона была бы идеальной - масса вариантов приготовления еды, удобный интерфейс, привлекательный внешний вид, комфорт и легкость в управлении. Но, разработчики решили пойти дальше и показали еще более продуманный и современный вариант.

REDMOND SkyCooker CBD100S

Для работы на кухне совершенно не обязательно покупать дорогой и мощный робот-пылесос, можно взять самую обычную модель и она будет справляться со всеми поставленными задачами. Например, данный продукт стоит достаточно дешево, при этом обладает всеми необходимыми функциями для того, чтобы убирать муку, крошки, мелкий мусор и пыль с пола на вашей кухне. Учитывая, что пылесос обладает рядом умных функций, требовать от него еще чего-то я бы не стал.Вы можете настроить уборку на какое-то время и после приготовления еды уехать по делам, а устройство само уберет все помещение. Плюс, есть целый ряд дополнительных возможностей и настроек для всех ситуаций в жизни. Учитывая стоимость, это шикарный вариант для пробы роботов-пылесосов.

De'Longhi ECAM 510.55.M

Мультиварка REDMOND SkyCooker CBD100S является примером того, как и без того качественное устройство можно довести до идеала. Мультиварка на 9 литров позволит вам приготовить пищу сразу для дюжины гостей, у вас есть целый набор рецептов и возможность готовить в двух чашах одновременно. Например, в одной готовить борщ, а в другой рис, сразу два блюда за один отрезок времени. Отличная возможность проводить у плиты меньше времени.Помимо этого, у устройства есть еще тьма умных функций и возможность управления с мобильного телефона. Это одно из самых технологичных устройств на рынке, позволяющее превратить кухню к нечто более крутое и интересное. Да, стоимость немного кусается, но не стоит забывать, что это топовая модель в линейке с таким набором преимуществ, что голова кругом идет.

Xiaomi Smart Kettle Bluetooth

Большим преимуществом данной кофеварки является качество исполнение и вкус напитка. Конечно, стоит такая штука 70 тысяч рублей и многие пройдут мимо этого абзаца, но для тех, кто получает удовольствие от настоящего кофе и хочет не просто кофеварку, а настоящего монстра, этот девайс будет идеальнее решением. Устройство выглядит стильно, работает как швейцарские часы и дает возможность с легкостью забыть о покупном кофе из ларька.Помимо этого, вы можете проснуться утром, взять смартфон в руки, включить кофеварку и полежать еще пять минут, а по прибытию на кухню вас будет ждать вкусная чашечка кофе. Помимо этого есть еще масса функций для управления со смартфона и если у вас есть на это деньги, то устройство шикарно справляется с поставленной задачей.

REDMOND SkyKettle G210S

Разработчики из Xiaomi делают очень много интересных продуктов и умный чайник - одно из таких решений. Вы получаете просто массу возможностей для того, чтобы заваривать себе чай или кофе, работать с устройством при помощи смартфона и не переживать о том, что чайник перестанет работать из-за неисправности. Это очень технологичное решение, позволяющее без проблем получать удобство и комфорт в одном устройстве.Если вы хотите получить самый технологичный чайник на рынке, то это - ваш выбор, без всяких сомнений. Разработчики предоставили очень крутое приложение для управления гаджетом, там есть возможность включения и настройки продукта, проверки его состояния. Да и дизайн новинки тоже привлекает внимание, без всякого сомнения.

LG GA-M549 ZMQZ

Ещё одно интересное решение, позволяющее управлять чайником со своего смартфона. Вы могли подумать, что мы рекламируем REDMOND, но на самом деле эта компания делает классные решения и этот чайник пользуется громадным спросом из-за своей низкой стоимости и возможность настроить подсветку на свое усмотрение. Да, там есть еще разного рода функции, но они скорее стандартные и подсветка принесет больше удовольствия.Вы можете включить разные режимы подсветки, изменить цвет, включить музыку и свет будет мигать в тон музыкальной композиции. Плюс, чайник прозрачный и смотрится очень даже привлекательно. Осталось только подобрать подходящий цвет для вашей кухни и можно ночью любоваться красивым видом.

REDMOND SkyKettle M170S

Кто бы мог подумать, что помимо умных пылесосов и чайников на рынке появятся холодильники. Однако, такие модели действительно имеются и LG GA-M549 ZMQZ - яркий пример того, как может выглядеть холодильник будущего. Внешне он выглядит стильно, но никаких особенных отличий от обычных холодильников нет. Вся фишка в его начинке - есть хитрая система контроля, позволяющая вам со смартфона управлять настройками холодильника.Например, вы сидите на работе и решили разморозить холодильник - просто достали смартфон, нажали пару клавиш и всё заработало. Отличный вариант для кухни и вообще интересная реализация возможностей современных технологий. Цена немного кусается, но, в принципе, она не сильно отличается от аналогов на рынке. Стоит присмотреться, так как конкурентов практически нет.

Завершаем нашу подборку ещё одним чайником от достаточно популярной компании REDMOND. Устройство получило очень привлекательный дизайн корпуса, что сразу привлекает внимание, плюс здесь высокая мощность в 2400 Вт, то есть, нагревается вода достаточно быстро. Помимо возможности управлять девайсом с платформы, на которой чайник устанавливается, вы можете взять смартфон в руки и настроить его работу через приложение.Достаточно продуманная программа, кстати, которая реально смотрится полезной. Можно настроить температурный режим, включить или выключить устройство, посмотреть состояние и так далее. За свои деньги - шикарный вариант. Да и аналогов на рынке, как оказалось при детальном изучении, нет.