Обзор ОКЛИК 601MW. Беспроводная мышка с двумя колесиками прокрутки

Сегодня рассмотрим детально новую беспроводную мышку ОКЛИК 601MW, ориентированную на непрерывную и эффективную работу. Она поддерживает несколько вариантов соединения и быстрое переключение между ними с подключением до трех устройств одновременно. Оснащена сенсором с регулируемым уровнем чувствительности, двумя колесиками прокрутки, а также аккумулятором, обеспечивающим до 50 часов автономной работы.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и поддерживаемым технологиям. Комплект включает USB-C кабель для зарядки и руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Выполнена мышка в корпусе из пластика, повторяющем форму ладони и обеспечивающем надежный хват. Рассчитана под правую руку. Внешние поверхности преимущественно матовые, и они не подвержены загрязнению следами пальцев.

Для беспроводной мышки она легкая и весит всего 85 г. Габариты 118х77х45 мм. Претензий по качеству сборки нет.

Выпуклая спинка с нанесенным на нее логотипом производителя переходит в две основные клавиши. Тут установлены переключатели с ресурсом службы в 5 миллионов кликов. Клик мягкий, щелчка не слышно. Между основными кнопками глянцевый островок с дополнительной кнопкой, отвечающей за переключение между установленными профилями чувствительности сенсора.

Колесико прокрутки выполнено из алюминия с насечками на внешней стороне, упрощающими и дающими хороший контроль при вращении.

Дополнительное колесико на левой грани под вращение большим пальцем. Оно у ОКЛИК 601MW тоже из алюминия. Это колесико используется для горизонтального прокручивания, удобно при работе с таблицами или таймлайном при редактировании видео или обработке фото. Под колесиком две дополнительные клавиши, которые выполняют действия НАЗАД и ВПЕРЕД.

Сама боковая грань углублена под размещение большого пальца. Есть волнистая текстура.

На основании у мышки четыре ножки скольжения, расположенные по периметру. Переключатель питания, а также кнопка для изменения режимов подключения. Активный режим отображает трехпозиционный светодиодный индикатор. Нанесена наклейка с данными по устройству и производителю.

Тесты

Одна из ножек нанесена на съемную крышку, скрывающую отсек для USB-передатчика. Аккумулятор встроенный, его зарядка идет через USB-C разъем на лицевой стороне корпуса.Мышка поддерживает три варианта беспроводного соединения: подключение на радиоканале 2.4 ГГц с использованием комплектного ресивера, а также Bluetooth с запоминанием двух устройств. Суммарно можно подключить к трем системам на разных операционных системах, организовав свое рабочее место со стационарным компьютером, ноутбуком и смартфоном. Все варианты соединения продемонстрировали стабильность и отсутствие заметных задержек при работе с рабочими приложениями. По сенсору в ОКЛИК 601MW тоже вопросов нет: предсказуемое поведение, отсутствие дрожания и срывов.

У него есть пять предустановленных уровней: 800, 1200, 1600, 2400 и 4800 DPI. Эксплуатировал ее на обычном коврике. При этом такого диапазона разрешения будет достаточно как для работы на 4K мониторе, так и поиграть в свободное время.

Итоги

Подходит она под разные типы хвата, органы управления расположены удобно. Легкий вес и контролируемое движение по покрытию в разных направлениях. Основное время использовал ее на радиочастоте 2.4 ГГц с ресивером, и в таком режиме заряда хватало с запасом более чем на неделю использования в типовом сценарии.ОКЛИК 601MW – недорогая мышка для работы и учебы с тремя вариантами беспроводного соединения, дополнительным колесиком для горизонтальной прокрутки, длительным временем автономной работы и сенсором с переключаемым уровнем чувствительности.