Обзор ОКЛИК 601MW. Беспроводная мышка с двумя колесиками прокрутки

Для беспроводной мышки она легкая и весит всего 85 г. Габариты 118х77х45 мм. Претензий по качеству сборки нет.
Выпуклая спинка с нанесенным на нее логотипом производителя переходит в две основные клавиши. Тут установлены переключатели с ресурсом службы в 5 миллионов кликов. Клик мягкий, щелчка не слышно. Между основными кнопками глянцевый островок с дополнительной кнопкой, отвечающей за переключение между установленными профилями чувствительности сенсора.
Колесико прокрутки выполнено из алюминия с насечками на внешней стороне, упрощающими и дающими хороший контроль при вращении.
Дополнительное колесико на левой грани под вращение большим пальцем. Оно у ОКЛИК 601MW тоже из алюминия. Это колесико используется для горизонтального прокручивания, удобно при работе с таблицами или таймлайном при редактировании видео или обработке фото. Под колесиком две дополнительные клавиши, которые выполняют действия НАЗАД и ВПЕРЕД.
Сама боковая грань углублена под размещение большого пальца. Есть волнистая текстура.
На основании у мышки четыре ножки скольжения, расположенные по периметру. Переключатель питания, а также кнопка для изменения режимов подключения. Активный режим отображает трехпозиционный светодиодный индикатор. Нанесена наклейка с данными по устройству и производителю.
Одна из ножек нанесена на съемную крышку, скрывающую отсек для USB-передатчика. Аккумулятор встроенный, его зарядка идет через USB-C разъем на лицевой стороне корпуса.
У него есть пять предустановленных уровней: 800, 1200, 1600, 2400 и 4800 DPI. Эксплуатировал ее на обычном коврике. При этом такого диапазона разрешения будет достаточно как для работы на 4K мониторе, так и поиграть в свободное время.
Подходит она под разные типы хвата, органы управления расположены удобно. Легкий вес и контролируемое движение по покрытию в разных направлениях. Основное время использовал ее на радиочастоте 2.4 ГГц с ресивером, и в таком режиме заряда хватало с запасом более чем на неделю использования в типовом сценарии.