Обзор Acer Nitro OMR506. Беспроводная игровая мышка с легким весом

Тестируемая игровая мышка Acer Nitro OMR506 выполнена в корпусе с легким весом (66 грамм), предлагая не только отсутствие лишних проводов на рабочем месте, но и максимум свободы при эксплуатации. Оснащена она сенсором INSTANT S203 с регулируемым уровнем чувствительности до 12 800 DPI, соединением на радиочастоте 2.4 ГГц с низкими задержками, Bluetooth 5.2 или с помощью кабеля.

Обзор Acer Nitro OMR506

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с привлекательным оформлением, на лицевой ее стороне изображение мышки, а на внутренней подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает кабель USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация Acer Nitro OMR506

Внешний вид

Представлена мышка в черном и белом вариантах исполнения. Выполнен корпус из пластика с приятным софт-тач покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с ладонью.

внешний вид Acer Nitro OMR506

Форма повторяет изгиб ладони с выпуклой спинкой и углублением под большой палец. Подойдет под разный тип хвата. Вес 66 грамм.

внешний вид Acer Nitro OMR506

В основных клавишах установлены переключатели с ресурсом службы 20 миллионов кликов. Нажимаются со слышимым щелчком. Между ними зафиксировано колесико прокрутки с прорезиненным покрытием.

внешний вид Acer Nitro OMR506

Между основными клавишами и спинкой есть заметная граница, в ней полупрозрачный пластик, который во время работы подсвечивается. Аккуратная многоцветная подсветка. Которую при необходимости можно отключить длительным нажатием на кнопку.

внешний вид Acer Nitro OMR506

За колесиком помимо кнопки управления подсветкой выведена кнопка переключения чувствительности сенсора. Предустановлено шесть уровней от 800 до 12 800 DPI с быстрым переключением между ними.

внешний вид Acer Nitro OMR506

Еще две кнопки у Acer Nitro OMR506 на левой грани в зоне быстрого доступа большого пальца. Они по умолчанию выполняют действия ВПЕРЕД и НАЗАД, а уже в играх или программах можно задать нужную быструю команду.

внешний вид Acer Nitro OMR506

На основании две тефлоновые ножки, на них с завода нанесена защитная пленка, которую нужно будет снять самостоятельно. Рядом с окошком сенсора механический тумблер питания, выше кнопка, отвечающая за смену режимов подключения и переход в режим сопряжения для Bluetooth. Активный режим отображается компактным светодиодным индикатором с красным свечением.

внешний вид Acer Nitro OMR506

Передатчик с USB-интерфейсом выполнен в компактном корпусе в цвет мышки. Для его хранения есть скрытый пенал в основании.

Тесты

Для работы на радиочастоте 2.4 ГГц, а на этом режиме минимальные задержки, необходимо к системе подключить комплектный передатчик. После этого включаем питания и по необходимости переводим в режим работы на радиочастоте, сопряжение пройдет автоматически. По Bluetooth можно подключить два устройства, для этого выделено два отдельных канала. Также есть возможность подключить мышку с помощью кабеля, в комплекте идет кабель с мягкой защитной оплеткой длиной 1.8 метра.

тесты Acer Nitro OMR506

При работе на радиочастоте встроенный аккумулятор в Acer Nitro OMR506 дает в среднем 40 часов автономной работы. Восстанавливать заряд можно подключив USB-C кабель, на время зарядки прерывать работу не нужно. Легкий вес корпуса не повлиял негативно на автономность.

тесты Acer Nitro OMR506

Для используемого оптического сенсора INSTANT OMR 506 предустановлено шесть режимов в зависимости от чувствительности: 800, 1600, 2400, 3200, 6400 и 12 800 DPI. Переключение идет последовательным нажатием на кнопку, устанавливать программное обеспечение и драйвера необходимости нет. Работает точно, опробовал ее в работе и в онлайн шутерах. Сенсор не срывало, не было дрожания. Форма у мышки удобна, подходит под разные типы хвата. Легкий вес не создает повышенной нагрузки и длительные сессии не вызывают дискомфорта.

тесты Acer Nitro OMR506

Итоги

Acer Nitro OMR506 – доступна игровая мышка с двумя видами беспроводного соединения, проводным подключением, хорошими показателями автономной работы, точным сенсором с переключаемым уровнем чувствительности, поддержкой разных платформ и типов устройств, аккуратной и отключаемой подсветкой.
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