Обзор Bloody SG5 SE. Мощная и легкая беспроводная игровая мышка с 8000 Гц

Представлена она в белом и черном вариантах исполнения. Основа из пластика с внешним матовым покрытием. Форма симметрична.
В основных клавишах установлены переключатели с эксклюзивной технологией быстрого отклика RapidSnap с хорошей обратной связью и пружинным механизмом с двойным откликом, обеспечивающим высокую скорость возврата и увеличенный ресурс службы.
Между клавишами колесико прокрутки, его центральная часть прорезинена и с насечками. Вращается с тактильными отсечками. Рядом с ним светодиодный индикатор активности.
Боковины корпуса у Bloody SG5 SE заужены под удобный хват. В районе расположения большого пальца две дополнительные клавиши, по умолчанию выполняющие действие ВПЕРЕД и НАЗАД, а в дальнейшем программируемые.
Владелец сможет нанести самостоятельно грипсы из комплекта. На основную пару кнопок и боковые части. Они дополнительно уменьшают скольжение и улучшают хват.
По центру лицевой стороны в углублении разъем USB-C. Он используется для зарядки встроенного аккумулятора и проводного подключения к системе. За 15 минут зарядки дает в последующем 20 часов времени автономной работы. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч.
На основании по центру наклейка с окошком сенсора по центру. Тумблер питания. Есть кнопки для изменения частоты опроса сенсора и чувствительности сенсора. Они позволят управлять важными параметрами работы мышки без установки программного обеспечения и на любой операционной системе.
По периметру четыре тефлоновые ножки скольжения, устойчивые к стиранию. В комплекте есть сменный набор. В углублении зафиксирован передатчик, не потеряется при транспортировке.
Выбирается шесть уровней чувствительности, по умолчанию 400, 800, 1000, 1200, 1600, 2000. Каждому соответствует свой цвет, светодиод находится рядом с кнопкой переключения в основании. Изменение частоты опроса сенсора от 125 до 8000 Гц.
Включение режима производительности. Коррекция пульсации для сглаживания движения указателя с повышением точности. Коррекция прямой линии с уменьшением дрожания и отклонения. Мобильная синхронизация с корректировкой при движении мышки на высокой скорости. Высота отрыва мыши с тонкой регулировкой. Время отскока и время до перевода в режим сна.
Редактор макросов. Регистрирует нажатие на кнопки мышек и клавиатуры. Изменение задержки между действиями. Зацикливание от 1 до 1000 повторов. На момент теста нет регистрации движения мышкой.
Корректировка скорости движения с опцией повышения точности движения. Скорость двойного нажатия.
Проводное соединение с частотой 1000 Гц. Настраивать мышку можно как при беспроводном подключении, так и проводном. Сделанные в приложении настройки сохраняются во внутренней памяти мышки. Так при переходе между несколькими системами, макросы и индивидуальные настройки будут всегда общими и предсказуемыми.
Установлен сенсор S-Tier 30K с максимальной чувствительностью 30 000 CPI, быстрым ускорением 50G и высокоскоростным усилением 750 IPS. Мощный и точный сенсор, обеспечивающий контролируемое поведение на разных типах покрытий и в широком диапазоне CPI. На практике я использовал базовый диапазон от 400 до 2000 DPI, получая точную и кучную стрельбу с автоматическими и снайперскими винтовками.
Отмечу общее удобство эксплуатации. Ее вес не чувствуешь в руках, а длительная эксплуатация не вызывала дискомфорта. Точная регистрация нажатий под любым углом с поддержкой разного типа хвата. Расположение кнопок именно там где их и ожидаешь. Клик по ним короткий, моментально возвращается в исходное положение.