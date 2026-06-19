Обзор Bloody SG5 SE. Мощная и легкая беспроводная игровая мышка с 8000 Гц

Сегодня детально рассмотрим новую мышку Bloody SG5 SE из новой серии S-Tour, ориентированной на тех кто хочет повысит навыки в играх, включая киберспортивные дисциплины. Предлагает высокую разрешающую способность сенсора, частоту опроса до 8000 Гц при беспроводном подключении и до 1000 Гц на проводном, длительное время автономной работы, встроенную память для хранения настроек и пять программируемых кнопок с длительным ресурсом службы.

Обзор Bloody SG5 SE

Комплектация

Поставляется в упаковке с откидной крышкой, внутри она зафиксирована на подложке из пластика. Комплектующие внутри в отдельной коробке, а в комплекте предусмотрели все и даже больше. Это грипсы, сменный набор ножек скольжения, переходники с USB-C на Type-A, кабель в нейлоновой оплетке, USB-передатчик, руководство пользователя.

комплектация Bloody SG5 SE

Внешний вид

Для беспроводной мышки она очень легкая, всего 64 грамма. Малый вес не создает повышенную нагрузку на кисть пользователя и обеспечивает свободное перемещение в разных направлениях.

внешний вид Bloody SG5 SE

Представлена она в белом и черном вариантах исполнения. Основа из пластика с внешним матовым покрытием. Форма симметрична.

внешний вид Bloody SG5 SE

В основных клавишах установлены переключатели с эксклюзивной технологией быстрого отклика RapidSnap с хорошей обратной связью и пружинным механизмом с двойным откликом, обеспечивающим высокую скорость возврата и увеличенный ресурс службы.

внешний вид Bloody SG5 SE

Между клавишами колесико прокрутки, его центральная часть прорезинена и с насечками. Вращается с тактильными отсечками. Рядом с ним светодиодный индикатор активности.

внешний вид Bloody SG5 SE

Боковины корпуса у Bloody SG5 SE заужены под удобный хват. В районе расположения большого пальца две дополнительные клавиши, по умолчанию выполняющие действие ВПЕРЕД и НАЗАД, а в дальнейшем программируемые.

внешний вид Bloody SG5 SE

Владелец сможет нанести самостоятельно грипсы из комплекта. На основную пару кнопок и боковые части. Они дополнительно уменьшают скольжение и улучшают хват.

внешний вид Bloody SG5 SE

По центру лицевой стороны в углублении разъем USB-C. Он используется для зарядки встроенного аккумулятора и проводного подключения к системе. За 15 минут зарядки дает в последующем 20 часов времени автономной работы. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч.

внешний вид Bloody SG5 SE

На основании по центру наклейка с окошком сенсора по центру. Тумблер питания. Есть кнопки для изменения частоты опроса сенсора и чувствительности сенсора. Они позволят управлять важными параметрами работы мышки без установки программного обеспечения и на любой операционной системе.

внешний вид Bloody SG5 SE

По периметру четыре тефлоновые ножки скольжения, устойчивые к стиранию. В комплекте есть сменный набор. В углублении зафиксирован передатчик, не потеряется при транспортировке.

Софт

Bloody SG5 SE поддерживает проведение индивидуальных настроек с помощью 8KM-Esport. В главном окне проводится настройка управления семи кнопок, пять в основной части и две в основании. Выбираются действия из каталога, клавиша на клавиатуре, запуск макросы или функция.

софт Bloody SG5 SE

Выбирается шесть уровней чувствительности, по умолчанию 400, 800, 1000, 1200, 1600, 2000. Каждому соответствует свой цвет, светодиод находится рядом с кнопкой переключения в основании. Изменение частоты опроса сенсора от 125 до 8000 Гц.

софт Bloody SG5 SE

Включение режима производительности. Коррекция пульсации для сглаживания движения указателя с повышением точности. Коррекция прямой линии с уменьшением дрожания и отклонения. Мобильная синхронизация с корректировкой при движении мышки на высокой скорости. Высота отрыва мыши с тонкой регулировкой. Время отскока и время до перевода в режим сна.

софт Bloody SG5 SE

Редактор макросов. Регистрирует нажатие на кнопки мышек и клавиатуры. Изменение задержки между действиями. Зацикливание от 1 до 1000 повторов. На момент теста нет регистрации движения мышкой.

софт Bloody SG5 SE

Корректировка скорости движения с опцией повышения точности движения. Скорость двойного нажатия.

Тесты

Для беспроводного соединения Bloody SG5 SE использует высокотехнологичный передатчик MN-60G. Он поддерживает подключение WaveLink на стабильном канале 8000 Гц с защитой от помех. Соединение проходит моментально и сразу после подключения к системе. При этом есть возможность сократить дистанцию между передатчиком и мышкой, используем для этого кабель из комплекта и переходник, аккуратно спрятав на рабочем столе.

тесты Bloody SG5 SE

Проводное соединение с частотой 1000 Гц. Настраивать мышку можно как при беспроводном подключении, так и проводном. Сделанные в приложении настройки сохраняются во внутренней памяти мышки. Так при переходе между несколькими системами, макросы и индивидуальные настройки будут всегда общими и предсказуемыми.

тесты Bloody SG5 SE

Установлен сенсор S-Tier 30K с максимальной чувствительностью 30 000 CPI, быстрым ускорением 50G и высокоскоростным усилением 750 IPS. Мощный и точный сенсор, обеспечивающий контролируемое поведение на разных типах покрытий и в широком диапазоне CPI. На практике я использовал базовый диапазон от 400 до 2000 DPI, получая точную и кучную стрельбу с автоматическими и снайперскими винтовками.

тесты Bloody SG5 SE

Отмечу общее удобство эксплуатации. Ее вес не чувствуешь в руках, а длительная эксплуатация не вызывала дискомфорта. Точная регистрация нажатий под любым углом с поддержкой разного типа хвата. Расположение кнопок именно там где их и ожидаешь. Клик по ним короткий, моментально возвращается в исходное положение.

Итоги

Bloody SG5 SE – топовая игровая беспроводная мышка, выполненная в легком корпусе, оснащенная точным сенсором с высокой разрешающей способностью, высокой частотой опроса сенсора в беспроводном подключении с защитой от помех, программным обеспечением с маркерами, противоскользящими наклейками и сменным набором тефлоновых ножек в комплекте.
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