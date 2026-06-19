Обзор Bloody SG5 SE. Мощная и легкая беспроводная игровая мышка с 8000 Гц

Сегодня детально рассмотрим новую мышку Bloody SG5 SE из новой серии S-Tour, ориентированной на тех кто хочет повысит навыки в играх, включая киберспортивные дисциплины. Предлагает высокую разрешающую способность сенсора, частоту опроса до 8000 Гц при беспроводном подключении и до 1000 Гц на проводном, длительное время автономной работы, встроенную память для хранения настроек и пять программируемых кнопок с длительным ресурсом службы.

Комплектация

Поставляется в упаковке с откидной крышкой, внутри она зафиксирована на подложке из пластика. Комплектующие внутри в отдельной коробке, а в комплекте предусмотрели все и даже больше. Это грипсы, сменный набор ножек скольжения, переходники с USB-C на Type-A, кабель в нейлоновой оплетке, USB-передатчик, руководство пользователя.

Внешний вид

Для беспроводной мышки она очень легкая, всего 64 грамма. Малый вес не создает повышенную нагрузку на кисть пользователя и обеспечивает свободное перемещение в разных направлениях.

Представлена она в белом и черном вариантах исполнения. Основа из пластика с внешним матовым покрытием. Форма симметрична.

В основных клавишах установлены переключатели с эксклюзивной технологией быстрого отклика RapidSnap с хорошей обратной связью и пружинным механизмом с двойным откликом, обеспечивающим высокую скорость возврата и увеличенный ресурс службы.

Между клавишами колесико прокрутки, его центральная часть прорезинена и с насечками. Вращается с тактильными отсечками. Рядом с ним светодиодный индикатор активности.

Боковины корпуса у Bloody SG5 SE заужены под удобный хват. В районе расположения большого пальца две дополнительные клавиши, по умолчанию выполняющие действие ВПЕРЕД и НАЗАД, а в дальнейшем программируемые.

Владелец сможет нанести самостоятельно грипсы из комплекта. На основную пару кнопок и боковые части. Они дополнительно уменьшают скольжение и улучшают хват.

По центру лицевой стороны в углублении разъем USB-C. Он используется для зарядки встроенного аккумулятора и проводного подключения к системе. За 15 минут зарядки дает в последующем 20 часов времени автономной работы. Емкость встроенного аккумулятора 300 мАч.

На основании по центру наклейка с окошком сенсора по центру. Тумблер питания. Есть кнопки для изменения частоты опроса сенсора и чувствительности сенсора. Они позволят управлять важными параметрами работы мышки без установки программного обеспечения и на любой операционной системе.

Софт

По периметру четыре тефлоновые ножки скольжения, устойчивые к стиранию. В комплекте есть сменный набор. В углублении зафиксирован передатчик, не потеряется при транспортировке.Bloody SG5 SE поддерживает проведение индивидуальных настроек с помощью 8KM-Esport. В главном окне проводится настройка управления семи кнопок, пять в основной части и две в основании. Выбираются действия из каталога, клавиша на клавиатуре, запуск макросы или функция.

Выбирается шесть уровней чувствительности, по умолчанию 400, 800, 1000, 1200, 1600, 2000. Каждому соответствует свой цвет, светодиод находится рядом с кнопкой переключения в основании. Изменение частоты опроса сенсора от 125 до 8000 Гц.

Включение режима производительности. Коррекция пульсации для сглаживания движения указателя с повышением точности. Коррекция прямой линии с уменьшением дрожания и отклонения. Мобильная синхронизация с корректировкой при движении мышки на высокой скорости. Высота отрыва мыши с тонкой регулировкой. Время отскока и время до перевода в режим сна.

Редактор макросов. Регистрирует нажатие на кнопки мышек и клавиатуры. Изменение задержки между действиями. Зацикливание от 1 до 1000 повторов. На момент теста нет регистрации движения мышкой.

Тесты

Корректировка скорости движения с опцией повышения точности движения. Скорость двойного нажатия.Для беспроводного соединения Bloody SG5 SE использует высокотехнологичный передатчик MN-60G. Он поддерживает подключение WaveLink на стабильном канале 8000 Гц с защитой от помех. Соединение проходит моментально и сразу после подключения к системе. При этом есть возможность сократить дистанцию между передатчиком и мышкой, используем для этого кабель из комплекта и переходник, аккуратно спрятав на рабочем столе.

Проводное соединение с частотой 1000 Гц. Настраивать мышку можно как при беспроводном подключении, так и проводном. Сделанные в приложении настройки сохраняются во внутренней памяти мышки. Так при переходе между несколькими системами, макросы и индивидуальные настройки будут всегда общими и предсказуемыми.

Установлен сенсор S-Tier 30K с максимальной чувствительностью 30 000 CPI, быстрым ускорением 50G и высокоскоростным усилением 750 IPS. Мощный и точный сенсор, обеспечивающий контролируемое поведение на разных типах покрытий и в широком диапазоне CPI. На практике я использовал базовый диапазон от 400 до 2000 DPI, получая точную и кучную стрельбу с автоматическими и снайперскими винтовками.

Итоги

Отмечу общее удобство эксплуатации. Ее вес не чувствуешь в руках, а длительная эксплуатация не вызывала дискомфорта. Точная регистрация нажатий под любым углом с поддержкой разного типа хвата. Расположение кнопок именно там где их и ожидаешь. Клик по ним короткий, моментально возвращается в исходное положение.Bloody SG5 SE – топовая игровая беспроводная мышка, выполненная в легком корпусе, оснащенная точным сенсором с высокой разрешающей способностью, высокой частотой опроса сенсора в беспроводном подключении с защитой от помех, программным обеспечением с маркерами, противоскользящими наклейками и сменным набором тефлоновых ножек в комплекте.