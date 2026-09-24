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Microsoft планирует существенно обновить Surface Mouse

Компания Microsoft в следующем месяце представит второе поколение Surface Mouse, которое получит поддержку тактильной отдачи. Кроме того, впервые в мыши появится настраиваемая кнопка действия. Изначально она предназначена для быстрого доступа к Copilot, но через приложение Surface её можно будет настроить на другие сочетания и команды. По словам корпоративного вице-президента Surface Devices Бретта Острума, тактильная отдача создаёт небольшую физическую реакцию в моменты, которые обычно отображаются только визуально на экране — при регистрации клика, фиксации окна или точном выравнивании объекта. Microsoft подчёркивает, что эффект специально сделан ненавязчивым, но его можно заметить уже через несколько секунд использования.

Тактильная отдача будет работать с кликами, перетаскиванием объектов и операциями выравнивания в Windows 11. Поддержка также предусмотрена в таких приложениях, как PowerPoint, Affinity, Concepts и Filmora. Стоит напомнить, что Microsoft добавила поддержку тактильной отдачи в Windows 11 в начале этого года, однако пока её используют преимущественно сама Microsoft и Logitech с помощью специального оборудования. Кроме того, готовящийся к выпуску Surface Laptop Ultra получит трекпад с тактильной отдачей. Также стоит напомнить, что после первого выпуска Surface Mouse в 2016 году Microsoft ни разу не обновляла модель. Теперь компания переработала конструкцию, сделав мышь более удобной для длительного использования.
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