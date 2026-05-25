Обзор SVEN RX-G970W. Сверхлегкая беспроводная игровая мышка…

Представлена в трех вариантах расцветки корпуса: красный, белый и черный. Используется интересный эффект металлик. Основной материал пластик с внешним матовым покрытием.
Для беспроводной мышки она очень легкая, в руки ощущается воздушной. При этом это достигнуто без ущерба автономности, дает от 1 до 2 недель автономной работы. Зарядка осуществляется через разъем USB-C.
Форма симметрична с выпуклой спинкой и углублениями под пальцы на кнопках. Боковые части заужены под удобство хвата.
Слева под расположение большого пальца выведено две дополнительные кнопки. На одной из них есть мелкоточечный текстурный рисунок.
На основании у SVEN RX-G970W по периметру и вокруг окошка сенсора распределены ножки скольжения. В комплекте есть сменный комплект.
Под крышкой скрывается отсек для хранения передатчика. Кнопка смены разрешения сенсора. Переключатель режимов беспроводного подключения.
Доступен редактор макросов с редактированием и возможностью выставить разную задержку между действиями. Проверить наличие обновления версии прошивки.
Установлен оптический сенсор 3335SE с максимальным уровнем разрешения до 30 000 DPI. На практике такая чувствительность излишняя, основной интерес представляет диапазон от 1200 до 3200 DPI и на нем мышка демонстрировала хороший уровень точности с отсутствием дрожания. С ней играли в Arc Raiders и Escape from Tarkov, достаточный уровень контроля для эффективного использования разного вооружения и принятия решений в опасных ситуациях.