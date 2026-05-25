Обзор SVEN RX-G970W. Сверхлегкая беспроводная игровая мышка

Беспроводная мышка SVEN RX-G970W, тестируемая сегодня, смогла удивить предложив в недорогом ценовом сенсор 3335SE с чувствительностью 30 000 DPI, два варианта беспроводного соединения и легкий вес, составляющий всего 58 граммов.

Комплектация

Компактная упаковка, внутри которой мышка и комплектующие зафиксированы на подложке из плотного картона. Комплект включает USB-C кабель с нейлоновой мягкой оплеткой, комплект сменных ножек скольжения, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлена в трех вариантах расцветки корпуса: красный, белый и черный. Используется интересный эффект металлик. Основной материал пластик с внешним матовым покрытием.

Для беспроводной мышки она очень легкая, в руки ощущается воздушной. При этом это достигнуто без ущерба автономности, дает от 1 до 2 недель автономной работы. Зарядка осуществляется через разъем USB-C.

Форма симметрична с выпуклой спинкой и углублениями под пальцы на кнопках. Боковые части заужены под удобство хвата.

Слева под расположение большого пальца выведено две дополнительные кнопки. На одной из них есть мелкоточечный текстурный рисунок.

На основании у SVEN RX-G970W по периметру и вокруг окошка сенсора распределены ножки скольжения. В комплекте есть сменный комплект.

Под крышкой скрывается отсек для хранения передатчика. Кнопка смены разрешения сенсора. Переключатель режимов беспроводного подключения.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления, позволяющую настроить действия для клавиш выбрав из библиотеки или закрепив макрос. Выставить уровни чувствительности сенсора для последующего переключения между ними.

Доступен редактор макросов с редактированием и возможностью выставить разную задержку между действиями. Проверить наличие обновления версии прошивки.

Тесты

Поддерживает соединение по Bluetooth или на радиочастоте 2.4 ГГц. Универсальный набор под разные типы устройств, не требуя для работы установки драйвера. Наилучшую скорость реакции дает на радиочастоте с подключением к системе комплектного передатчика. Bluetooth будет хорош при эксплуатации с планшетом или ноутбуком в рабочих сценариях, не задействуя USB. Есть и поддержка проводного подключения, для этого в комплекте идет качественный кабель с нейлоновой оплеткой.

Установлен оптический сенсор 3335SE с максимальным уровнем разрешения до 30 000 DPI. На практике такая чувствительность излишняя, основной интерес представляет диапазон от 1200 до 3200 DPI и на нем мышка демонстрировала хороший уровень точности с отсутствием дрожания. С ней играли в Arc Raiders и Escape from Tarkov, достаточный уровень контроля для эффективного использования разного вооружения и принятия решений в опасных ситуациях.

Итоги

SVEN RX-G970W – доступная игровая беспроводная мышка с двумя вариантами соединения, сенсором с высокой разрешающей способностью, длительным временем автономной работы, корпусом с легким весом.
