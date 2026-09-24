Logitech представила мышку G Pro X2 Superstrike

Мышь G Pro Superstrike — один из самых интересных продуктов Logitech. В отличие от других игровых мышей, под двумя основными кнопками здесь используются тактильные приводы вместо механических переключателей. Это позволяет снизить задержку и настроить характер нажатия — сделать клик едва заметным, более резким или полностью отключить тактильную отдачу. Эта технология впервые появилась в G Pro X2 Superstrike в феврале, а теперь Logitech представила следующую модель. G Pro X3 Superstrike поступит в продажу 6 октября за 200 долларов. Среди основных улучшений новой модели — более быстрый отклик сенсора, увеличенное время автономной работы и более равномерное распределение веса. Для обычных игроков изменения выглядят скорее постепенными и вряд ли окажут заметное влияние на игровой процесс, особенно если речь не идёт о профессиональных киберспортсменах.

G Pro X3 Superstrike поддерживает беспроводную частоту опроса до 8000 Гц, тогда как X2 могла работать на такой частоте только при подключении по USB Type-C. Время автономной работы увеличилось до 135 часов на одном заряде против заявленных для X2 90 часов. При этом новая модель стала на 2 грамма легче. Также используется сенсор Hero 2 с более высоким максимальным разрешением — до 48 000 DPI против 44 000 DPI у X2. Появление нового поколения G Pro X2 Superstrike спустя столь короткое время выглядит необычно, особенно с учётом относительно небольшого количества улучшений, но мышка всё равно интересная.