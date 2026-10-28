Представлена мышь с сенсорным экраном Arctic Fox Super Mouse

Стартап Arctic Fox Technologies запустил на Kickstarter сбор средств на проводную мышь Super Mouse — манипулятор с крупным 3,1-дюймовым сенсорным дисплеем (разрешение 720:720 пикселей) прямо под ладонью. Экран берет на себя роль макропанели, трекпада или стрим-пульта и автоматически адаптируется под активный софт: к примеру, в видеоредакторах он сразу выводит нужные инструменты для монтажа, а при наборе текста позволяет печатать свайпами, как на смартфоне.

Помимо гибкой настройки ярлыков, устройство поддерживает локальный перевод речи в текст без отправки данных в сеть, выводит напоминания из Google Календаря и понимает жесты в воздухе благодаря встроенному гироскопу. Мышь работает только по проводу через USB-C, а оформить предзаказ сейчас можно за 200 долларов (в рознице новинка будет стоить 250 долларов). Первые поставки запланированы на февраль следующего года.